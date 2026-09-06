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Инженеры придумали туалет, которому не нужны вода, электричество и канализация

В отдаленной местности установка туалета — серьезная проблема, особенно, если нет возможности организовать водопровод и канализацию. Решение придумала Диана Юсеф, которая в прошлом занималась системой туалетов для космических станций.

iThrone / © change:WATER Labs

Юзеф раньше работала в NASA. Разрабатывая санитарные системы для космических станций, она поняла: у астронавтов и людей, живущих в отдаленных районах, одинаковые требования к туалету.

Вместе с командой change:WATER Labs она придумала туалет iThrone. В нем нет привычной системы слива. Вместо этого внутри установлена специальная мембрана, с помощью которой испаряется около 95 процентов жидкости из отходов.

Компактные туалеты уже используют около 20 тысяч домохозяйств в США, Панаме и Уганде.

Юсеф в 2026 году стала лауреатом премии Global Citizen Waislitz Disruptor Award. Полученные 100 тысяч долларов она собирается пустить на развитие своего стартапа change:WATER Labs. Она надеется, что сможет расширить производство iThrone и в будущем такие туалеты будут доступны для миллионов людей по всему миру.