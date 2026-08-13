На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Снимки с космических аппаратов в районе полюсов Луны — особенно северного — показали «желоба», очень похожие на те, что образовались при таянии водного льда на Марсе. Разница с марсианскими следами грязевых потоков, однако, режет глаз: на нашем естественном спутнике вакуум, вода должна выкипать чуть ли не мгновенно. Еще самая известная теория образования Селены гласит, что вне кратеров вечной тени на ней просто не может быть больших количеств воды, необходимых для таких потоков. И все-таки они есть на снимках, а теорию образования Луны пора серьезно обновить.

На Земле идет лунная гонка: США и Китай в едином порыве устремились к южному полюсу Луны. Причина одна: именно там в 2009 году с помощью эффектного эксперимента (удара ракетной ступенью о земной спутник) из лунной поверхности выбили сотни тонн грунта, где нашли воду.

Авторы новой научной работы, которую уже направили в журнал Icarus, напомнили, что обнаружили не только воду (5,6 процента от выброшенного грунта по массе), но и газы, таблицу с которыми вы видите ниже. В сумме летучие соединения в грунте из воронки глубиной всего пять метров составили как минимум девять процентов от его общей массы. Это очень высокий показатель.

Доля разных летучих соединений по массе в сравнении с массой воды. Самой воды там было 5,6 процента от общей массы грунта. Эти соотношения зафиксировали наблюдения в облаке, поднявшемся после падения второй ступени ракеты у южного полюса Луны в 2009 году / © N. Gorkavyi, O. Reale, H. Schmitt

С тех пор и началась научная гонка к лунной воде, в 2020-х превратившаяся в гонку к южному полюсу Луны, где эту воду 17 лет назад нашли. Правда, если выводы нового исследования верны, гонка идет в направлении, которое противоположно самому перспективному.

Но обо всем по порядку.

Что нашли на снимках

В августе 2026 года на сайте arXiv.org выложили научную работу, которая вскоре должна выйти в журнале Icarus. Среди авторов — довольно известные люди.

Физик Николай Горькавый 20 лет назад первым выдвинул мультиимпактную теорию образования Луны в основном из земного материала. О ней и том, как новые наблюдения находят ей подтверждения, Naked Science писал здесь. Харрисон Шмитт — пока единственный профессиональный ученый, лично посещавший Селену и собравший на ней самые интересные из всех образцов, добытых оттуда земной наукой.

Главное на 27 страницах новой статьи — снимки поверхности спутника, в основном сделанные автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, весьма высокого разрешения. Кстати, каждый из нас может рассмотреть любой участок Луны с тем же разрешением с помощью специальной лунной веб-карты NASA (MoonTrek). Но что именно увидели исследователи?

Важнейшее из их наблюдений — небольшие борозды рядом с ударными кратерами. У северного полюса, на 86,19 ° северной широты и 43,8 ° восточной долготы есть «канал» — условное название, отражающее длинную впадину рядом с ударным кратером (на фото ниже эта область выделена белым). Что здесь примечательного, ведь похожие «каналы» на Селене есть от древних лавовых трубок?

Известно, что эти трубки, диаметром до километра и исходно не наблюдаемые на поверхности, при близких ударах астероидов могут обрушиться. И тогда их неплохо видно — примерно как потоки на видео.

Древний «канал» вблизи северного полюса Луны (86,19 ° северной широты, 43,8 ° восточной долготы. Ученые посчитали его следом кратковременного лунного селевого потока, который назвали moonflow. (a) Канал обведен белым контуром. (b) Центральная часть канала с фото слева. Стрелками показаны V-образные структуры, вероятно, образовавшиеся при быстром обтекании препятствий водогрязевым потоком / © NASA, MoonTrek

Но в этом случае есть пара нюансов, исключающих «лавовое» объяснение. Во-первых, снимок сделан в горном районе Луны. В отличие от ее «морей», там просто нет никаких следов вулканической активности и излияний лавы: на земном спутнике в горных районах их вообще не бывает.

Ударный кратер — другой возможный источник лавы в лунных условиях — тоже не может быть источником лавового потока. Там близко расположены кратеры диаметром только в сотни метров, и они просто слишком малы, чтобы расплавить такое количество лунного грунта и образовать лавовый поток. Мы знаем это не только расчетно, но и эмпирически: у подавляющего большинства лунных кратеров у северного полюса таких черт нет.

Кроме того, у конца потока нет никакой «площадки», как около действительно крупных лунных кратеров, диаметром несколько километров и более, вроде кратера Мандельштам F. Детали рельефа таких размеров образовались от падения крупных астероидов, там энергии уже достаточно, чтобы образовать лавовый поток.

Но в конце потока все равно будет площадка «сброса», куда выносит лаву. А тут ее нет. Как мы знаем из двух пунктов выше, потому что лаве там взяться неоткуда.

Что же тогда оставило эти каналы и почему те же процессы не сделали этого в низких широтах Луны? Авторы научной работы предположили, что все дело в таянии водного льда.

Астероид, оставляющий кратер в 300 метров, не сможет нагреть тысячи и десятки тысяч тонн грунта до состояния лавы. Но вот вода и другие летучие соединения, которых в приполярных регионах, как мы знаем из эксперимента 2009 года, может быть минимум девять процентов, требуют для плавления совсем других температур.

Средняя скорость падающего на Селену астероида — 16 километров в секунду. По расчетам исследователей, на такой скорости удар, образующий кратер в 250 метров, расплавит 10 тысяч тонн воды. А тот, что оставит кратер в 350 метров, расплавит уже десятки тысяч тонн льда.

Растаявшая вода может увлечь с собой грунт, как она делает это и в земных селевых потоках. На Селене это упрощается еще тем, что местный грунт весьма рыхлый, особенно у поверхности: жидкости легко превратить его в кашу, и получится уже грязевой поток.

На первый взгляд, это предположение дикое. На второй — тоже: над таким потоком будет практически вакуум. Как вода в нем может не выкипеть через считаные секунды?

Ученые попробовали рассчитать этот процесс. Они взяли плотность грунта в две тонны на кубометр (достаточно типично для местного реголита). Оказалось, при лунной гравитации уже на глубине 10 метров давление внутри такого потока будет 0,32 земной атмосферы. Это очень немного, но уже исключает сценарий мгновенного выкипания больших масс воды: в подобных условиях она будет испаряться до десятка минут, а никак не почти мгновенно.

Исследователи остановились на том, что происходит внутри водогрязевого потока, но для полноты картины стоит затронуть и самый верхний слой реголита. Может возникнуть вопрос: какой вообще водогрязевой поток на Луне, о чем вы?

Еще в школе нам говорили, что если давление находится ниже тройной точки воды, она вообще не может стать жидкой. Лед, нагретый близким ударом астероида, должен немедленно превратиться в водяной пар, который улетит в космос.

Тройная точка воды исключает существование жидкой воды на поверхности Луны. Но давление реголита уже в 20-30 сантиметрах от поверхности должно позволить ей существовать. Было бы достаточно тепло / © Wikimedia Commons

Формально все так, но на деле это не мешает водогрязевым потокам. Во-первых, давление веса лунного реголита уже на глубине в треть метра превышает нужное для достижения тройной точки. То есть как раз в тех слоях реголита, где водный лед есть, давление уже выше тройной точки.

Значит, жидкая вода тут возможна сразу, как только температура, после астероидного удара, превысит точку плавления льда. Во-вторых, как знают те, кто работал с вакуумным колпаком, холодная вода при нулевом давлении действительно сразу закипает. Но никакого ее мгновенного выкипания не происходит: недостаточно энергии. Более того, при достаточно интенсивном испарении оставшаяся вода охлаждается и может замерзнуть до льда, что вообще остановит кипение.

Но может ли грязевой поток покрыть километры за считаные минуты? Авторы статьи заложили в формулы перепад высот (100 метров) от начала до конца «канала» на снимке, а затем и его длину и другие параметры. Получилось, что скорость течения лунного грязевого потока составляла 4-7 метров в секунду. Это скорость хорошего бегуна — и учитывая, что длина «каналов», найденных на снимках от 1,7 до 2,5 километров, максимальное время жизни потока не превышало десяти минут.

На снимках видны некие «птички», V-образные следы, находящиеся вдоль каналов. Они явно образовались там, где поток обтекал какое-то препятствие, которых на лунной поверхности немало.

Еще одна деталь: подобные каналы гораздо проще найти у северного полюса Селены, чем у южного. И позже мы вернемся к этой их особенности, имеющей серьезное практическое значение.

Горькавый и соавторы отметили, что сходные небольшие «каналы» есть у некоторых кратеров на Марсе. Но там их сразу и трактовали как следы таяния льда в реголите: никто особенно и не сомневался, что такого вечномерзлотного льда много на четвертой планете.

«Новизна этой статьи — в предположении, что такие же феномены могут при определенных условиях происходить и на Луне», хотя ее 0,3 нанопаскаля «атмосферного давления», по земным меркам, вакуум.

Встает вопрос: почему на Красной планете таких небольших «каналов» много, а на Луне — настолько мало, что только в 2026 году вышла первая научная работа о них? Ученые посчитали, что дело в необходимости сочетания сразу нескольких обстоятельств, без которых лунный водно-грязевой поток не возникнет.

Во-первых, рядом с поверхностью в грунте должен быть водный лед. Это реально только в приполярных районах, причем в тех точках, куда до этого не падали другие астероиды, способные растопить лед под поверхностью и сделать ее сухой.

Деградировавшие каналы вблизи южного полюса Луны и на Марсе. (a) У лунного кратера на 87,556° южной широты, 84,32° восточной долготы. (b) У лунного кратера на 85,65° южной широты, 151,55° восточной долготы. (c) Марсианский кратер с валом лепесткового типа на 32,13° южной широты, 95,0° восточной долготы Марса. Каналы, показаны стрелками, образовались либо с водогрязевыми потоками, либо с медленно ползущими ледниками. d) Водный поток из километрового марсианского кратера. (e) Марсианский оползень, который мог спровоцировать плавление подповерхностного ледяного реголита и образование длинного канала / © NASA MoonTrek; MarsTrek.

Во-вторых, астероид, растапливающий лунный лед, должен быть достаточно большим, чтобы дать достаточно энергии для расплава льда. Но не настолько большим, чтобы весь расплавленный лед оказался внутри кратера. Ведь тогда он никаких видимых потоков не даст: грязь с растаявшей водой просто сползет на дно кратера, не дав «канала».

В-третьих, кратер от астероида нужных размеров должен быть на уклоне. Если удар придется по ровной поверхности, грязевой поток от него никуда не потечет, потому что уклона нет. Это особенно верно для Селены, с ее силой тяжести в шесть раз меньше земной.

Что происходит, если удар был не на склоне?

Эти оговорки сами собой наводят на мысль: а какие следы должны оставаться от таяния подповерхностного льда вне таких особых условий? На плоской равнине, когда стекать водно-грязевому потоку некуда?

Исследователи уделили этому сценарию достаточно внимания. Ученые тщательно собрали снимки Lunar Reconnaissance Orbiter и в приполярных областях Селены нашли немало интересных мест, вроде того, что на фотографии ниже. Снимок сделан близко у полюса, где солнце всегда бывает низко над горизонтом. Поэтому затененная часть снимка в среднем намного холоднее, чем освещенная: на нее падает слишком мало солнечных лучей.

Вот слева затененный — солнечные лучи падают на него под меньшим углом — склон, усеянный небольшими кратерами. Вот справа в той же самой местности освещенный — солнечные лучи падают на него более прямо — склон, на котором кратеров почему-то радикально меньше. Это легко увидеть глазами. Но вот мозгом очень тяжело ответить на вопрос, как же так вышло.

Непонятно и другое: почему кратеры слева, где тень, имеют «обод» из выброшенного материала по краям, а у немногочисленных кратеров справа такого обода нет?

Область у южного полюса Луны, 87,0° южной широты, 86,4° западной долготы, размеры зоны 3,5 x 6 километров. Виден резкий контраст между темной, сравнительно ровной областью слева и более светлой зоной справа. Белыми стрелками показаны кратеры без обода из выброшенного материала / © NASA, MoonTrek

Хорошо заметно, что в этой горной местности о лавовых морях или просевших лавовых трубках речь не идет. То есть нет ни малейших признаков лавовых процессов, которые могли бы заровнять кратеры. Но что-то же их заровняло. И даже там, где еще нет — та же сила лишила кратеров возвышающегося вокруг них «обода».

Авторы исследования сравнили плотность на единицу площади для приполярных кратеров трех типов — самых малых, 10-25 метров, побольше, 25-50 метров, и еще больше — 50-150 метров диаметром. Затем они сравнили эти плотности с такими же по размеру кратерами в низких широтах Луны — в точке высадки «Аполлона-17». По этой точке на MoonTrek есть снимки высокого разрешения, что нечасто для низких широт. А еще потому, что оно хорошо известно одному из соавторов, Харрисону Шмитту, высадившемуся там в 1972 году в составе той самой миссии «Аполлон-17».

Статистика кратеров трех размерных групп для приполярных областей Луны. Кратеров диаметром 25-50 метров в ярких горных областях здесь в несколько раз меньше, чем на темных равнинах / © N. Gorkavyi, O. Reale, H. Schmitt

Оказалось, что кратеры до 25 метров и крупнее 50 метров и в низких широтах и у полюса деградировали с примерно одинаковой скоростью. А вот кратеры в 25-50 метров диаметров у полюсов исчезали намного быстрее, чем в низких широтах.

Статистика кратеров трех размерных групп для низких широт Луны, ближе к экватору. Эта зона хорошо знакома одному из авторов работы, именно там 54 года назад он лично проводил полевые геологические изыскания Заметно, что кратеры 25-50 метров в ярких горных областях и на темных равнинах тут близки по численности / © N. Gorkavyi, O. Reale, H. Schmitt

Тут надо учесть, что массовый механизм деградации кратеров в низких широтах по сути один: их постепенно засыпает материалом, выбитым из более поздних кратеров. Но вот у полюса, где в грунте много воды, добавляется второй механизм.

Известно, что лед в земных условиях «ползет» и ледники склонны медленно двигаться вниз, заполняя все неровности. Хотя сила тяжести на Селене в шесть раз меньше земной, лед в стенках кратеров со временем будет заполнять и их. Чем крупнее кратер, тем дольше идет этот процесс. Поэтому там, где диаметр больше 50 метров, он будет замедляться.

Высадка у лунных полюсов может стать слишком веселой?

Кажется, перед нами по-настоящему ошеломительное открытие. В 400 тысячах километров от нас, практически в вакууме, там, где на поверхности температура всегда как минимум на десятки градусов ниже нуля, периодически текут потоки из лунного реголита и жидкой воды.

Шокирующая информация, однако из расчетов следует, что она верна: тепла от взрыва астероида достаточно для этого сценария, скорости движения грязевых потоков — тоже. И даже казалось бы неизбежное испарение водного льда в вакууме не мешает этому из-за давления верхнего слоя реголита на этот самый водный лед. Есть ли в этих знаниях какой-то практический смысл?

Ученые, написавшие новую статью, уверены, что да. Подповерхностный лед в приполярных горных районах Луны — это не только ресурс, из которого можно получить кислород, окислитель, которого ракетам нужно даже больше, чем горючего. Этот лед еще и источник рисков. И не для каких-то гипотетических людей будущего, а для вполне конкретных астронавтов миссии «Артемида», планирующих высадиться у полюса уже в этом десятилетии.

Первый набор рисков — прилунения и взлеты беспрецедентно мощных ракет (вторая ступень Starship). Никогда в земной истории люди не сажали на другое небесное тело систем с такой огромной тягой и настолько высоким расходом топлива в секунду.

Усиленное трещинообразование в полярных областях Луны авторы тоже оценили как индикатор крайне медленного течения подповерхностного льда. (a) Пересекающиеся друг с другом под углом близким к прямому трещины у южного полюса Луны, 85,8° южной широты, 8,9° восточной долготы; (b) Тонкие вытянутые трещины на 86,2° южной широты, 9,3° восточной долготы Луны. (c) Земной ледник на юго-востоке Гренландии, покрытый трещинами. (d) Сходные трещины на ледниковом щите Гренландии с повышенным контрастом / © (a), (b) NASA, MoonTrek; (c), (d) Николай Горькавый

Струя раскаленных газов мгновенно сдует верхние сухие 20-30 сантиметров реголита, а водный лед под ним начнет взрывообразно превращаться в пар. Попутно разгоняя до хороших скоростей находящиеся между фрагментами льда сухие компоненты реголита.

Весь этот импровизированный парогазовый пескоструйный аппарат будет выбрасывать струю газов и твердых частиц во все стороны. Но по бокам миниворонки, образованной газами от Starship обычный лунный грунт: туда все улететь не сможет. Поэтому часть может срикошетировать и попасть в хвостовые двигатели Raptor. Точно ли они после этого хорошо сработают при взлете?

Даже если уклон в точке посадки Starship будет недостаточен, чтобы поверхность «потекла», большим вопросом остается то, что случится с посадочными опорами при прилунении в импровизированную воронку с явно не слишком ровными краями.

Напомним то, о чем авторы нового исследования не сказали: NASA сейчас к этим рискам не готовится. Потому что американское агентство ориентируется на порядком устаревшую теорию мегаимпактного образования Селены. А по ней лед в лунном грунте может быть в серьезных количествах только в кратерах вечной тени.

Луна, возникни она от мегаимпакта, должна была потерять почти всю воду. И если в кратеры вечной тени воду в теории могли принести кометы, то в освещенных зонах рядом с кратерами, по мегаимпакту, опасных объемов водного льда быть не может. Сажать Starship предполагается рядом с такими кратерами, где, с точки зрения NASA, льда в грунте нет. А значит и рисков (якобы) нет.

Судя по следам водогрязевых потоков на Луне, эти риски есть. Их надо считать, их нужно учитывать: на кону жизнь людей, которым туда скоро лететь.

Второй риск — длительное тепловое воздействие лунной базы на поверхность под ней. Одно дело, если это будет просто Starship с его внутренним объемом больше, чем у МКС. Стоящий на посадочных ногах корабль излучает вниз не так много ИК-волн. Это все равно надо считать, но выглядит не очень опасно.

Совсем другая история — если базу начнут строить как на рендерах NASA или в научной фантастике. То есть в виде модулей, опирающихся на лунную поверхность. Если для Агентства и тут рисков нет (потому что в его картине мира вне кратеров на Селене нет льда), то судя по снимкам аппарата NASA, фотографировавшего Луну, для реальных астронатов рисков будет более чем достаточно. Если модуль лунной базы осядет на один бок и вход окажется под поверхностью — людям не позавидуешь. Как минимум надо предусмотреть средства аварийного выхода «через стенку».

Десятилетиями космические агентства и фантасты полагали, что модули лунной базы надо будет присыпать местным грунтом для защиты от радиации. Если выводы новой работы верны, делать так в самых перспективных приполярных районах Селены — весьма сомнительная идея. Чем больше будет теплоизоляция любой базы сверху и чем ближе она будет к реголиту, тем плачевнее может стать ситуация со стабильностью грунта под ней / © ESA, Foster

Другой проблемный сценарий: ядерный реактор. Как его ни размещай в лунных условиях, а отвод тепла металлическими радиаторами, излучающими в ИК, просто неизбежен: больше тепло девать особо некуда, испарительных прудов там нет. Но любой металлический радиатор излучает не только вверх, но и вниз. Что хорошего будет, если в реактор снизу начнут бить струйки водяного пара? А что если водогрязевая смесь ниже слоя образования пара начнет течь? Что если реактор в итоге слегка погрузится в грунт и наклонится?

На Луне пыльно, поэтому многие проекты баз предусматривают покрытие для «дорог» на ней из спеченной лунной пыли. Несложно догадаться, что под таким покрытием мерзлоту тоже может повести, ведь отражающая способность дороги будет не такой, как до ее прокладки. И тогда на дороге как минимум временно могут возникнуть настоящие ловушки.

Наконец, ставят вопрос ученые, что будет если небольшой астероид ударит рядом с базой? Сегодня рисков от этого особо никто не видит. Но если рядом с людьми возникнет тот самый водно-грязевой поток, который авторы нашли в лунных спутниковых снимках, принимать меры против таких угроз может быть уже поздно.

Радиатор охлаждения будущего лунного реактора NASA на рендерах обычно располагают именно так, сразу над грунтом. Несложно догадаться, при определенной плотности ИК-излучения от радиатора это может привести к проблемам / © NASA

Парадоксальность ситуации, возникшей после выхода этой работы, в том, что, с одной стороны, она требует корректировки лунной программы США. Но с другой, такие корректировки до высадки вряд ли случатся. Ученые, написавшие работу, как им и положено, осторожничают: эти данные «не являются окончательным свидетельством того, что полярные каналы [Луны] связаны с водой». Их можно понять: чтобы свидетельства стали окончательными, нужно слетать к этим каналам и взять оттуда образцы грунта. Как отметили авторы, при остывании такие потоки, как и на Земле, должны образовать филлосиликаты. Вот тут уже все будет окончательно и бесповоротно.

Проблема в том, что высаживаться на Луне людям предстоит уже через два-три года. До того, как кто-то изучит филлосиликаты из ее полярных каналов. Автоматы с этим точно не справятся: у их подвижных версий слишком серьезные проблемы с забором проб с глубин больше первых сантиметров. А неподвижный автомат не сможет взять пробы из нескольких точек, без чего тут не обойтись.

То есть, чтобы решительно предупредить руководство NASA о том, что они посылают своих людей в зону с потенциально текучим грунтом, нам надо сперва послать туда людей. Потому что никто, кроме них, не сможет наверняка выяснить природу этого грунта.

Скажем прямо: этот план не выглядит самым безопасным для жизней астронавтов. Остается надеяться, что им повезет.

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