Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

С помпой объявленный два года назад проект Илона Маска наконец стал официально перевозить людей. Американские власти уже начали аудит того, насколько легальны такие машины, многие сомневаются в успешности проекта для Tesla. Впрочем, у него есть проблемы куда серьезнее и аудита, и плохого отношения западных медиа к главе компании.

Третьего сентября 2026 года Tesla, не пригласив прессу, запустила поездки «Кибертакси» в Остине. На запуске были только сотрудники компании и несколько сот фанатов. Несмотря на отсутствие у машин педалей и руля, в них сидели «водители на всякий случай» (safety drivers) от самой компании, призванные вмешаться в управление с помощью своих носимых устройств, если что-то с автономным вождением пойдет не так. Учитывая, что «Кибертакси» двухместное (90 процентов поездок в такси не вовлекают больше двух человек), это означало, что поездка в машине была возможна лишь для одного пассажира. Судя по всему, общее число «Кибертакси» на самом запуске составило всего несколько штук.



Одновременно компания заявила, что до официального запуска в тестовом режиме «Кибертакси» проехали по улицам общего пользования 1,6 миллиона километров. 22 июля 2026 года компания упоминала лишь 0,6 миллиона километров такого пробега. Получается, меньше чем за полтора месяца в тестовом режиме она набрала миллион километров пробега, примерный эквивалент пробега 80 такси за это же время.

Американские СМИ сравнили эту цифру с Waymo, у которой беспилотный пробег на данный момент составляет 320 миллионов километров, в две сотни раз больше, чем у Tesla. Но это некорректное сравнение, потому что Waymo не использует свои такси на внегородских скоростях, чтобы избежать проблем, связанных с ДТП с большими кинетическими энергиями. В силу выбора Waymo более простых условий, компании проще набирать пробег, но сравнивать пробег в менее рискованных условиях с пробегом в обычных условиях напрямую не имеет смысла.

Сразу же после запуска сервиса, 4 сентября 2026 года, Национальное управление безопасностью движения США запустило расследование о том, соответствует ли «Кибертакси» нормам безопасности вождения. Tesla ранее заявила, что соответствует, а нестыковки с нынешними регулирующими документами объяснила просто: они составлены для машин с рулем и педалями. Хотя это так, результаты расследования пока неочевидны.



Происходящее важно не столько в смысле конкретных цифр пробега или конкретного аудита: речь идет о судьбе мирового автотранспорта в целом. Илон Маск заявляет, что беспилотные машины начнут вытеснять пилотируемые уже в конце 2020-х — начале 2030-х. Другие считают его подход к беспилотным машинам (он не использует лидары) тупиковым. Третьи сомневаются в том, что машины без руля и педалей и одновременно без страховочного удаленного оператора для сложных ситуаций вообще станут нормой в ближайшие 5-10 лет.

Всего три года назад Tesla была самой динамичной автокомпанией мира: в 2020-2023 годах выпуск ею машин вырос с 0,51 до 1,85 миллиона. Но в 2023 году ее глава, Илон Маск, принял решение отказаться от реализации дешевого электромобиля за 25 тысяч долларов, вместо этого решив развивать беспилотное направление. Мотив был простым: глава компании полагал, что автомобили с живым водителем начнут стремительно устаревать после появления машин без руля и педалей, управляемых нейросетями. Tesla прогнозировала объем выпуска «Кибертакси» в 2-4 миллиона штук в год.

Тогда же два года назад Naked Science в деталях разбирал слабость этой позиции, основанной на фундаментально неверной оценке нейросетей как истинного искусственного интеллекта (в действительности это так называемый «слабый ИИ», по возможностям несопоставимый с реальным интеллектом). В силу допущенных ошибок по свертыванию планов производства дешевой модели, продажи Tesla снизились за 2023-2025 годы с 1,85 до 1,65 миллиона. «Кибертакси» не смог не только компенсировать этот спад, но и выйти на существенную серию. Более того: компания вложила и продолжает вкладывать в проект немало миллиардов, но пока не видит от него прибыли.

За первую половину 2026 года Tesla сделала капитальных вложений в оборудование и НИОКР на 8,3 миллиарда долларов, причем, согласно мнению некоторых отраслевых наблюдателей, линия для «Кибертакси» и связанные с ними работы по нейросетям могут составлять основную часть этих затрат. До конца года компания планирует капвложения вдвое больше тех, что сделала в первом полугодии.

Уже запущенное производство на Гигафабрике в Техасе имеет мощность в 125 тысяч «Кибертакси» в год. Пока оно вынуждено работать в тестовом режиме, на мощности далекой от полной, что наносит финансовый ущерб компании. Если Tesla и дальше не сможет активно масштабировать пробег «Кибертакси», она понесет на нем существенные убытки.

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