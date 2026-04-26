Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Вода — это своеобразная химическая летопись космоса. Изучая соотношение дейтерия к обычному водороду, исследователи могут понять, при каких температурах и в какой среде возникли ее молекулы. Чем холоднее условия формирования, к примеру, в плотных молекулярных облаках или на окраинах протопланетных дисков, тем больше дейтерия может накапливаться в воде.
У комет Солнечной системы этот показатель уже изучали: он отличается от земного, но обычно находится в сравнительно узком диапазоне. Вот почему межзвездные гости, такие как 3I/ATLAS, представляют особый интерес — они сохраняют вещество, появившееся вокруг других звезд и могут рассказать, насколько типична или уникальна наша собственная планетная система.
Напомним, обнаруженная в июле 2025 года комета 3I/ATLAS стала вторым межзвездным объектом с подтвержденной кометной активностью, доступной для химического анализа. Ранее, приблизившись к Солнцу, этот звездный странник буквально вскипел, а пройдя перигелий и вовсе изменил свой химический состав. Происхождение этого небесного тела сразу показалось ученым необычным: пропорции углекислого газа и метанола сильно отличались от знакомых комет.
Теперь, с помощью радиотелескопа ALMA астрономы попытались изучить главный компонент кометного льда — воду. Но задача оказалась непростой. Хотя обычную воду в комете напрямую зарегистрировать не удалось, ученые зафиксировали следы HDO — молекулы воды (Н₂O), где один атом водорода (Н) заменен дейтерием (D). Так они смогли вычислить нижнюю границу соотношения дейтерия к водороду.
Выяснилось, что в воде 3I/ATLAS оно как минимум в 30-40 раз выше, чем в океанах Земли, и более чем в 20-30 раз выше, чем у типичных комет Солнечной системы. Это беспрецедентное значение для подобных объектов.
Затем, проанализировав спектры воды, так называемой полутяжелой воды (HDO) и метанола, авторы нового исследования построили сложную компьютерную модель поведения газов в атмосфере кометы. Частью расчетов стало даже отсутствие уверенного сигнала от обычной воды — такие косвенные ограничения позволили оценить, сколько вообще ее может быть и вывести надежную нижнюю границу соотношения дейтерия к водороду.
Столь необычный химический отпечаток означает, что вода в 3I/ATLAS, вероятно, формировалась в значительно более холодной и менее «переработанной» среде, чем вода в Солнечной системе. То есть родительская система межзвездного странника возникла в более холодном и спокойном регионе звездообразования, чем наше светило.
Есть и другой сценарий. Изначально вода могла походить на ту, что повсюду встречается в молодых системах, но эволюция диска вокруг родительской звезды кометы шла иначе. В нашей системе часть первичного химического сигнала могла стереться из-за нагрева, перемешивания вещества и прочих процессов. А вот в родной системе 3I/ATLAS этого могло не случиться, из-за чего комета сохранила древний химический состав.
Открытие затрагивает не только историю третьего межзвездного объекта: результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ставят под вопрос существующие представления об универсальности химии воды в планетных системах. Если выводы ученых верны, то условия формирования потенциально пригодных для жизни миров могут быть куда разнообразнее, чем считалось.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
12 Июня, 2021
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
