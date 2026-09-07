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Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Где в 2026 году лучше всего жить? В этой визуализации представлены 184 страны, ранжированные на основе данных за 2026 год, собранных специалистами независимой консалтинговой организации Rumavi.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году / © Visual Capitalist

Место каждой страны в рейтинге определяется комплексной оценкой, которая учитывает 24 показателя, объединенных в четыре основные категории: финансы и налогообложение, качество жизни и здоровье, безопасность и стабильность, а также возможности для переезда и самореализации.

Результаты преподносят несколько неожиданных сюрпризов: некоторые из самых богатых стран мира оказались далеко за пределами первой десятки.

Первое место занимает Эстония с результатом 72,8 балла. Совсем немного ей уступают Сингапур (72,6) и Малайзия (72,0).

Лидерство Эстонии особенно примечательно с учетом того, что население страны составляет всего около 1,3 миллиона человек. Она демонстрирует особенно высокие результаты по показателям безопасности и условий для обустройства, чему способствуют эффективная правовая система, развитая стартап-экосистема и низкий уровень безработицы среди молодежи. Другие страны Балтии также вошли в число 20 лучших: Литва заняла 10-е место с 71,0 балла, а Латвия — 18-е с 68,7.

Европа представлена ровно половиной стран, вошедших в первую двадцатку мирового рейтинга. Среди них Португалия (71,6), Чехия (69,9) и Мальта (69,8).

Европейские страны получают преимущество благодаря высокому качеству медицинской помощи и в целом хорошим показателям качества жизни. При этом относительная доступность проживания в странах Южной и Восточной Европы позволяет Болгарии и Кипру — по 69,7 балла — опередить некоторых более известных конкурентов из Северной и Западной Европы.

Хорошие позиции занимают и страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Тайвань (71,4) расположился на пятом месте в мире, а Бруней (69,3) и Япония (69,1) также вошли в первую двадцатку.

Худшие страны мира для жизни. На страны Африки приходится 13 из 20 последних мест мирового рейтинга.

Среди африканских государств худший результат показал Южный Судан (42,3). Однако последние два места в общемировом рейтинге достались Афганистану (39,5) и Йемену (41,4).

Многие страны, оказавшиеся в нижней части списка, сталкиваются с авторитарным правлением, политической нестабильностью или слабыми государственными институтами. Афганистан и КНДР (44,4), например, демонстрируют низкие показатели сразу по нескольким критериям, тогда как Гаити (47,3) продолжает испытывать последствия серьезного кризиса государственной власти.

Слабая защита имущественных прав, а также низкие показатели безопасности, здравоохранения и стабильности существенно влияют на позиции стран, оказавшихся в самом низу рейтинга.

Россия заняла 121-е место из 184 стран, набрав 58,9 балла и оказавшись в нижней половине рейтинга.