Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
Артем Оганов — выдающийся российский химик. Он разработал метод предсказания кристаллических структур, ставший основой программы USPEX, которую используют тысячи исследователей по всему миру.
«Это особая честь — не только как признание научных результатов, но и как жест доверия со стороны научного сообщества страны, связанной с моей семейной историей», — рассказал ученый.
Оганов отметил, что сам он сейчас работает в Москве. Академия избрала его без его участия.
В 2026 году Оганов также получил международную госпремию Китая за научно-техническое сотрудничество, став одним из самых молодых ее лауреатов за всю историю.
Помимо Оганова, иностранным членом Академии наук Армении избирали советского и российского физика армянского происхождения Юрия Оганесяна, в честь которого назван элемент оганесон. Это единственный химический элемент, получивший свое имя в честь живущего сегодня ученого.
Почетным членом Академии наук Армении становился американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян. В 2021 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
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