2 октября, 15:00
Дарья Губина
Шесть миллиардов тонн в секунду: планета-странник растет с рекордной скоростью

В конце июня 2025 года телескоп VLT засек вспышку на планете-страннике в 620 световых годах от Земли. Оказалось, объект стал резко наращивать массу, вытягивая вещество из окружающего его диска. Никогда прежде астрономы не видели такого поведения у планет — зато видели у звезд.

Астрономия
# VLT
# аккреционный диск
# Коричневый карлик
# космос
# планета
# планеты-сироты
# формирование планет
Планета-странник Ча 1107-7626, которая рекордно быстро наращивает массу
Планета-странник Ча 1107-7626, которая рекордно быстро наращивает массу, в представлении художника / © ESO, L. Calçada, M. Kornmesser

В областях звездообразования встречается немало молодых космических тел, которым чуть-чуть не хватило вещества, чтобы пересечь порог в 13 масс Юпитера и стать коричневым карликом — промежуточным объектом между планетами и звездами. По некоторым характеристикам вроде наличия атмосферы эти космические тела похожи на планеты-гиганты, но, в отличие от них, не «привязаны» ни к какой звезде. Более того, самые молодые из них нередко окружены аккреционным диском.

Наличие аккреционного диска — признак того, что космическое тело не «вылетело» из какой-то системы, а формировалось так же, как это делают звезды в областях звездообразования, из скопления вещества. Возникает вопрос: насколько маленькими могут быть такие тела-странники, похожие на планеты, но образующиеся как звезды?

Ча 1107-7626 — одна из самых маломассивных среди таких планет-странников, окруженных аккреционным диском. Именно поэтому ученые регулярно наблюдают за ней. Небесное тело расположено примерно в 620 световых годах от Земли, в направлении созвездия Хамелеон в южном полушарии неба. По массе планета-странник в 5-10 раз больше Юпитера.

В конце июня 2025 года с помощью телескопа VLT астрономы засекли рост яркости. Падающее на объект вещество из диска сильно нагрело поверхность планеты. Все лето ученые наблюдали за «вспыхнувшим» Ча 1107-7626 с помощью спектрографа VLT и инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты анализа данных опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По изменениям в спектре ученые вычислили, что объект Ча 1107-7626 как минимум в шесть, а может, и в восемь раз нарастил скорость поглощения материи из диска. Она достигла рекордных для планет шести миллиардов тонн в секунду.

Более того, судя по двум пикам в профиле линии водорода-альфа и ее красному смещению, в этом процессе участвует магнитосфера объекта, «подгоняя» вещество из диска. Такая аккреция ранее встречалась ученым лишь у звезд и коричневых карликов.

Снимки области неба, где находится планета Ча 1107-7626. Слева снимок в инфракрасном диапазоне, сделнный телескопом VISTA, на нем планета-странник — точка в центре. Справа снимок в видимом диапазоне, сделанный в рамках обзора Digitized Sky Survey 2. Планета находится в центре, но ее не видно / © ESO/Meingast et al.

К концу августа «вспышка» аккреции не закончилась. В архивных данных наблюдений VLT исследователи нашли свидетельства, что в 2016 году спектр объекта тоже демонстрировал признаки сильной аккреции. Все это не похоже на типичную переменчивость молодых звезд. Зато по длительности, мощности и спектральному профилю такая аккреция напоминает EXor-вспышку.

К классу EXor астрономы относят звезды, которые отличаются мощными УФ- и оптическими вспышками. Причем эти вспышки длятся от месяца до года и повторяются каждые несколько месяцев или лет. Вспышки связывают с увеличением аккреции из диска. Название класс получил от звезды EX Волка, прототипа класса. В 2007 году эта звезда нарастила аккрецию в 30 раз, стала ярче в 100 раз и провела в таком состоянии семь месяцев. Любопытно, что маломассивный объект Ча 1107-7626, похожий скорее на планету, демонстрирует схожее поведение.

Вспышки аккреции играют ключевую роль в ранней эволюции звезд. Планета-странник Ча 1107-7626 — самый маломассивный объект, проходящий через такую вспышку, и, безусловно, самый маленький в классе EXor, который выделяется своей активностью среди обычных звезд. Ученые продолжат наблюдать за планетой-странником Ча 1107-7626.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
242 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
