Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Шесть миллиардов тонн в секунду: планета-странник растет с рекордной скоростью
В конце июня 2025 года телескоп VLT засек вспышку на планете-страннике в 620 световых годах от Земли. Оказалось, объект стал резко наращивать массу, вытягивая вещество из окружающего его диска. Никогда прежде астрономы не видели такого поведения у планет — зато видели у звезд.
В областях звездообразования встречается немало молодых космических тел, которым чуть-чуть не хватило вещества, чтобы пересечь порог в 13 масс Юпитера и стать коричневым карликом — промежуточным объектом между планетами и звездами. По некоторым характеристикам вроде наличия атмосферы эти космические тела похожи на планеты-гиганты, но, в отличие от них, не «привязаны» ни к какой звезде. Более того, самые молодые из них нередко окружены аккреционным диском.
Наличие аккреционного диска — признак того, что космическое тело не «вылетело» из какой-то системы, а формировалось так же, как это делают звезды в областях звездообразования, из скопления вещества. Возникает вопрос: насколько маленькими могут быть такие тела-странники, похожие на планеты, но образующиеся как звезды?
Ча 1107-7626 — одна из самых маломассивных среди таких планет-странников, окруженных аккреционным диском. Именно поэтому ученые регулярно наблюдают за ней. Небесное тело расположено примерно в 620 световых годах от Земли, в направлении созвездия Хамелеон в южном полушарии неба. По массе планета-странник в 5-10 раз больше Юпитера.
В конце июня 2025 года с помощью телескопа VLT астрономы засекли рост яркости. Падающее на объект вещество из диска сильно нагрело поверхность планеты. Все лето ученые наблюдали за «вспыхнувшим» Ча 1107-7626 с помощью спектрографа VLT и инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты анализа данных опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
По изменениям в спектре ученые вычислили, что объект Ча 1107-7626 как минимум в шесть, а может, и в восемь раз нарастил скорость поглощения материи из диска. Она достигла рекордных для планет шести миллиардов тонн в секунду.
Более того, судя по двум пикам в профиле линии водорода-альфа и ее красному смещению, в этом процессе участвует магнитосфера объекта, «подгоняя» вещество из диска. Такая аккреция ранее встречалась ученым лишь у звезд и коричневых карликов.
К концу августа «вспышка» аккреции не закончилась. В архивных данных наблюдений VLT исследователи нашли свидетельства, что в 2016 году спектр объекта тоже демонстрировал признаки сильной аккреции. Все это не похоже на типичную переменчивость молодых звезд. Зато по длительности, мощности и спектральному профилю такая аккреция напоминает EXor-вспышку.
К классу EXor астрономы относят звезды, которые отличаются мощными УФ- и оптическими вспышками. Причем эти вспышки длятся от месяца до года и повторяются каждые несколько месяцев или лет. Вспышки связывают с увеличением аккреции из диска. Название класс получил от звезды EX Волка, прототипа класса. В 2007 году эта звезда нарастила аккрецию в 30 раз, стала ярче в 100 раз и провела в таком состоянии семь месяцев. Любопытно, что маломассивный объект Ча 1107-7626, похожий скорее на планету, демонстрирует схожее поведение.
Вспышки аккреции играют ключевую роль в ранней эволюции звезд. Планета-странник Ча 1107-7626 — самый маломассивный объект, проходящий через такую вспышку, и, безусловно, самый маленький в классе EXor, который выделяется своей активностью среди обычных звезд. Ученые продолжат наблюдать за планетой-странником Ча 1107-7626.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
В последние 10-12 лет наблюдения новых телескопов показали, что древняя и современная Вселенная расширяется с разными скоростями, хотя в стандартной космологической модели должна с постоянной. Группа физиков предложила возможное объяснение и попутно рассчитала дату «конца света».
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Венера в деталях: как много вы знаете о второй планете Солнечной системы?
Глобальное потепление ослабляет тропические циклоны. Сделает ли это климат в России более суровым?
«Ратник» и «Сотник»: экипировка, которая должна уметь все
А Центробанк против: почему не состоялся запрет биткоина в России
Тайны «огненной звезды»: главные загадки Марса
Costa Concordia: крупнейшая операция по подъему затонувшего судна
15 самых ожидаемых научно-фантастических кинопремьер 2015 года
10 завораживающих научных гифок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии