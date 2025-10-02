Кардиологи предупредили о повышенном риске для здоровья сердца из-за переезда в США

Люди, переезжающие в Соединенные Штаты Америки из других государств, характеризуются меньшим числом факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с урожденными американцами. Однако это преимущество теряется по мере увеличения срока проживания в стране, выяснили кардиологи. Свои открытия медики презентуют на кардиологической конференции в Арабских Эмиратах.

Ученые проанализировали данные почти 16 тысяч взрослых участников американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), которые собрали в 2011-2016 годах. В ее рамках проводят интервью, физические осмотры и лабораторные исследования, по результатам которых судят о состоянии здоровья и качестве питания жителей страны.

Медики сосредоточили внимание на параметрах, связанных с риском для сердечно-сосудистой системы. В частности, в анализ включили информацию об индексе массы тела, наличии диабета, повышенного артериального давления, нарушений липидного обмена в организме и привычки курить. Участников рассматривали в разбивке на группы: рожденные в США и иммигранты, которые прожили в стране меньше или больше 15 лет.

В итоге хотя бы один фактор риска обнаружили у 86,4% уроженцев США и у 80,1% иммигрантов. Однако иностранцы, живущие в стране менее 15 лет, реже коренных американцев сталкивались с гипертонией (38,3% против 48,5%), повышенным уровнем холестерина в крови (27,8% против 30%). Доля курильщиков среди них тоже оказалась ниже: 12,5% против 19,9%.

У иммигрантов, которые провели в Штатах более 15 лет, диабет встречался чаще, чем у живущих в этой стране с рождения (15,4% против 11,2%), а распространенность сбоев в липидном обмене в рассмотренных группах практически совпадала (29,4% против 30%).

Медики отдельно отметили, что заболеваемость диабетом у иммигрантов азиатского происхождения достигала 14,5%, более чем вдвое превышая показатель у людей той же этнической принадлежности, но рожденных в США (6%).

Исследователи перечислили возможны причины, по которым риски для здоровья сердца возрастают параллельно со сроком проживания в Соединенных Штатах. Среди них — постепенное перенимание нездоровых привычек питания американцев и малоподвижного образа жизни, все более сильный отрыв от прежнего традиционного уклада и практик, которые могли играть профилактическую роль. Также иммигранты часто испытывают стресс из-за финансовых проблем и нестабильной работы, а трудности с доступом к медицинским услугам дополнительно мешают своевременно выявлять и лечить заболевания.

Врачи призвали коллег учитывать продолжительность проживания в США у пациентов-иммигрантов для более эффективных профилактики и лечения. Результаты научной работы представят на мероприятии ACC Middle East 2025 Together With 16th Emirates Cardiac Society Conference, проходящем в Дубае 3-5 октября.

Юлия Трепалина 837 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.