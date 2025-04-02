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Вспышки Проксимы Центавра почти не оставили шансов на жизнепригодность экзопланеты Проксима b
Астрофизики зафиксировали 463 вспышки всего за 50 часов наблюдений за ближайшей к Солнцу звездой. Такая частота выбросов радиации означает, что шансы на жизнепригодность экзопланеты Проксима b ничтожно малы.
Красные карлики — самый распространенный тип звезд во Вселенной. Их главное преимущество — непревзойденная долговечность: они могут «гореть» в десятки раз дольше нынешнего возраста самой Вселенной. Напомним, ей 13,8 миллиарда лет. Это дает гипотетической жизни на их планетах огромный запас времени для развития.
Однако у этих звезд есть и серьезный недостаток — вспышки, способные на порядки превосходить солнечные по мощности. Предполагают, что причина такой особенности их «характера» — интенсивная конвекция, то есть перемешивание вещества в недрах светила. Это усиливает магнитные поля и приводит к интенсивным выбросам энергии.
Интерес к системам красных карликов усилился многократно в 2016 году, когда каменистую планету обнаружили у ближайшей к нам звезды этого типа и одновременно ближайшей соседки Солнца — Проксимы Центавра, расположенной всего в четырех с небольшим световых годах от нас.
Проксима b обращается вокруг нее на расстоянии всего около семи миллионов километров. Для сравнения, Меркурий и Солнце разделяют в среднем 58 миллионов километров. Но поскольку Проксима Центавра — звезда маленькая и тусклая, на таком близком расстоянии от нее экзопланета оказывается именно там, где не слишком жарко и не слишком холодно, то есть идеально для существования воды в жидком состоянии. Такая максимально подходящая для этого зона в планетной системе называется зоной потенциальной обитаемости.
Тем не менее главное препятствие для этой потенциальной обитаемости остается в силе: Проксима Центавра — крайне активный красный карлик. Есть опасения, что его вспышки способны не только «стерилизовать» планету, но и лишить ее атмосферы.
В основном эти вспышки наблюдают в видимом свете, рентгеновском диапазоне и радиоизлучении, но недавно команда астрофизиков из США, Великобритании и других стран решила дополнить эту картину и рассмотреть Проксиму в диапазоне миллиметровых волн. Результатами ученые поделились в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.
Исследователи собрали данные в общей сложности 50 часов наблюдений в 2017, 2019 и 2021 годах. За это время удалось зафиксировать 463 вспышки. Значит, они происходили в среднем по девять раз в час. Это оказалось неожиданным: до сих пор считалось, что такие миллиметровые вспышки случаются редко.
Продолжались они не дольше 16 секунд, а их энергия достигала 10²⁷ эрг. Отметим, вспышки Солнца бывают и гораздо сильнее, но для сравнительно слабых миллиметровых волн это много. Самое значительное из наблюдаемых событий увеличило яркость звезды в миллиметровом диапазоне в тысячу раз.
Ученые подчеркнули, что только такими волнами вспышка часто не ограничивается: вместе с ними может распространяться и более жесткое излучение. Если это так, радиационная обстановка на Проксиме b теперь выглядит еще опаснее. Пока не установлено, есть ли у этой экзопланеты магнитосфера, но даже при наличии такой защиты нет гарантии, что она может справиться с настолько частыми радиационными атаками своего беспокойного солнца.
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