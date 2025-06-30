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Отходы растений помогут делать лекарства и пластик почти без дорогого палладия
Ученые Сколтеха в сотрудничестве с коллегами из ИОХ имени Н. Д. Зелинского РАН, Южно-Российского государственного политехнического университета и других российских научных организаций предложили экономный с точки зрения расхода драгоценного металла катализатор из углерода и палладия, необходимый для производства лекарств, пестицидов и пластика. Углеродная основа нового катализатора изготовлена из отходов переработки растительного сырья. Благодаря отсутствию в этой основе пор, снижающих активность палладия, расход этого дорогостоящего металла снижается примерно в 100 раз по сравнению с аналогичными промышленными катализаторами.
Исследование опубликовано в журнале ChemSusChem. Катализаторы незаменимы в современном производстве топлив, полимеров, лекарств. Многие катализаторы делают из драгоценных металлов (палладия, родия, платины), которые наносят на специальный носитель, например активированный уголь. Недавние исследования показали, что огромная часть драгоценного металла в этих катализаторах (до 98%) — это мертвый груз, застрявший в микропорах металл, который недоступен химическим реагентам и не участвует в катализе.
Как оживить «мертвый» металл и заставить его работать? Решение проблемы — использовать в качестве носителей специальные углеродные материалы без микропор, но с большой внешней поверхностью и повышенной способностью удерживать на ней наночастицы и отдельные атомы металла. Но такие углеродные материалы дороги и сложны в производстве.
Ученые из Сколтеха и их коллеги разработали новый материал, состоящий из углерода и азота, в котором очень мало микропор, «убивающих» активный металл. Этот материал, благодаря высокому содержанию азота, позволяет прочно удерживать на поверхности активные наночастицы и атомы металла. Изготовленный на основе этого материала палладиевый катализатор содержит очень мало «мертвого» металла и демонстрирует рекордную активность в промышленно важных реакциях кросс-сочетания и гидрирования, используемых для производства лекарств, пестицидов и мономеров — важнейших компонентов для изготовления пластмасс.
Применение нового катализатора может позволить не только удешевить производство многих синтетических веществ, но и уменьшить их загрязнение токсичным палладием, что особенно важно для фармацевтики.
Самое интересное, что сырьем для производства уникального углеродного материала, основы нового катализатора, послужили отходы — так называемые гумины, которые в больших количествах образуются на химических заводах по производству фурфурола, древесного спирта и других веществ из растительного сырья. Эти отходы, благодаря высокому содержанию углерода и специфическим свойствам, позволили разработать простой путь получения уникального углеродного материала с большим содержанием азота. Эффективность нового катализатора в исследованных реакциях превзошла большинство ранее известных катализаторов Pd/C, производимых из отходов переработки растительного сырья.
Помимо Сколтеха, Южно-Российского государственного политехнического университета, и ИОХ РАН, в работе приняли участие ученые из Института катализа СО РАН и МИСиС.
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Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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