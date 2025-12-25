Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Космическая «гирлянда»: телескоп «Евклид» запечатлел редкую по форме галактику
Европейское космическое агентство (ESA) представило новый снимок, сделанный космическим телескопом «Евклид» (Euclid). На изображении показана галактика NGC 646, чья причудливая структура напоминает светящуюся гирлянду.
NGC 646 относится к крупным спиральным галактикам с перемычкой и расположена примерно в 392 миллионах световых лет от Земли. По данным о красном смещении, она продолжает удаляться от нас со скоростью около 8145 километров в секунду.
На снимке рядом с ней видна более компактная галактика PGC 6014, находящаяся слева. Несмотря на визуальную близость, это лишь проекция: в реальном пространстве их разделяет расстояние порядка 45 миллионов световых лет. Поэтому, даже если между ними и возникает гравитационное влияние, оно остается крайне слабым и непродолжительным.
Хотя расстояние в сотни миллионов световых лет кажется колоссальным, по космическим меркам NGC 646 находится сравнительно недалеко. В ходе своей шестилетней научной программы «Евклид» будет наблюдать миллиарды галактик, многие из которых расположены значительно дальше.
Ожидается, что к концу 2026 года ESA совместно с консорциумом «Евклид» опубликуют результаты первого года наблюдений. Они охватят около 1900 квадратных градусов неба — примерно 14% всей запланированной области обзора. Эти данные позволят рассмотреть сотни тысяч галактик с беспрецедентной детализацией и помогут лучше понять процессы их формирования и эволюции, а также причины того, почему спиральные галактики с перемычкой становятся все более распространенными по мере старения Вселенной.
