Космическая «гирлянда»: телескоп «Евклид» запечатлел редкую по форме галактику

Галактика NGC 646 / © ESA

NGC 646 относится к крупным спиральным галактикам с перемычкой и расположена примерно в 392 миллионах световых лет от Земли. По данным о красном смещении, она продолжает удаляться от нас со скоростью около 8145 километров в секунду.

На снимке рядом с ней видна более компактная галактика PGC 6014, находящаяся слева. Несмотря на визуальную близость, это лишь проекция: в реальном пространстве их разделяет расстояние порядка 45 миллионов световых лет. Поэтому, даже если между ними и возникает гравитационное влияние, оно остается крайне слабым и непродолжительным.

Хотя расстояние в сотни миллионов световых лет кажется колоссальным, по космическим меркам NGC 646 находится сравнительно недалеко. В ходе своей шестилетней научной программы «Евклид» будет наблюдать миллиарды галактик, многие из которых расположены значительно дальше.

Ожидается, что к концу 2026 года ESA совместно с консорциумом «Евклид» опубликуют результаты первого года наблюдений. Они охватят около 1900 квадратных градусов неба — примерно 14% всей запланированной области обзора. Эти данные позволят рассмотреть сотни тысяч галактик с беспрецедентной детализацией и помогут лучше понять процессы их формирования и эволюции, а также причины того, почему спиральные галактики с перемычкой становятся все более распространенными по мере старения Вселенной.