Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Космический телескоп Euclid с июля 2023 года работает в полутора миллионах километров от Земли, в так называемой точке Лагранжа L2, где благодаря уравновешенной гравитации Земли и Солнца создается область стабильности. Уже в ноябре специалисты опубликовали первые снимки, сделанные обсерваторией. Она наблюдает Вселенную в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Главная задача миссии — создать атлас Вселенной, для чего предстоит за шесть лет провести полномасштабный обзор всей небесной сферы. Европейское космическое агентство 15 октября поделилось результатами первой части этой огромной работы — мозаикой, собранной из 260 изображений. Она покрывает участок неба в южном полушарии, который по площади в 500 с лишним раз больше пространства, закрываемого полной Луной.

Увеличенный фрагмент мозаики изображений в рамках обзора Euclid / © ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CEA Paris-Saclay, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi. CC BY-SA 3.0 IGO

На этом «пазле» запечатлены 100 миллионов звезд и галактик. Сильное впечатление на ученых произвело то, что можно и рассматривать малейшие детали вроде звездного скопления рядом с далекой галактикой, и одновременно обозревать масштабы космоса. Общий вид Вселенной от телескопа Euclid необходим астрофизикам для выполнения одной из важнейших задач современной науки — разобраться, что за неведомая темная энергия все время расширяет Вселенную и притом ускоряет ее расширение.

По разным оценкам, она составляет от 68 до 74% массы-энергии Вселенной, то есть большую часть. Но природа ее неясна, хотя есть правдоподобные гипотезы. Астрофизики надеются, что обзор Euclid позволит лучше понять, как действует темная энергия.

Между тем еще 22% космоса — это темная материя, о которой известно только то, что она обладает огромной массой и заключает галактики в невидимые «коконы». Без нее галактик не было бы вообще: звезды не могли бы удерживаться вместе. Их взаимной гравитации не хватило бы даже с учетом центральной сверхмассивной черной дыры. И Euclid в этом вопросе тоже будет очень полезен: он способен «видеть», как практически любая масса искажает ткань пространства-времени и создает оптическое явление под названием «гравитационная линза».

Этот эффект проявляется в том, что какой-то фоновый объект выглядит слегка растянутым или смещенным. Когда, например, черная дыра следует по небу, закрывая собой далекую галактику, то эта галактика позади нее вытягивается в подкову или даже целое кольцо. Это сильное гравитационное линзирование. В то же время темная материя, по представлениям ученых, работает как слабая, едва заметная линза, и ее может заметить только очень чувствительный телескоп.

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