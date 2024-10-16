В Перми изучили, как в костных имплантах образуются трещины

Поврежденная кость нуждается в заживлении. В этом могут помочь специальные импланты — скаффолды. Они представляют собой пористый каркас для замещения и восстановления дефектов костной ткани, который имитирует ее структуру и свойства. Тем не менее, скаффолды могут разрушаться и трескаться из-за ежедневных нагрузок, которые испытывают кости, что негативно сказывается на заживлении травмы. Ученые Пермского Политеха исследовали, как образуются и распространяются трещины в скаффолдах при монотонной осевой нагрузке, и выявили наиболее устойчивую к повреждениям модель.

Исследование опубликовано в журнале Medical Engineering & Physics. Исследование выполнено в рамках программы мегагрантов от 31 мая 2021 года.

На протяжении человеческой жизни кости и их импланты испытывают различные нагрузки. Речь идет не только про физическую активность – даже в статичном вертикальном положении они подвергаются давлению. Например, на бедренную кость сверху действует сила тяжести веса головы и рук, а снизу, в коленном суставе, действует сила опоры.

Под действием постоянных нагрузок существует риск повреждения имплантированного скаффолда. Это приводит к ухудшению его способности поддерживать рост костной ткани и может стать причиной инфекций и воспаления из-за нарушения целостности каркаса, поэтому импланты должны быть устойчивы к нагрузкам.

Различные структуры скаффолдов по-разному реагируют на разрушающие воздействия. Ученые Пермского Политеха исследовали процессы образования трещин при растягивающих (например, поднятие тяжестей с вытянутыми руками) и сжимающих (например, вес тела) нагрузках на скаффолды разного строения.

Ученые рассмотрели четыре вид костных имплантов с разными типами структуры. Они представляют собой поверхности, которые охватывают необходимую площадь, не заполняя ее целиком и оставляя пустые пространства – поры. Скаффолды выглядят как сложная сеть повторяющихся элементов. Каждая модель отличается направлением этого узора.

Растягивающую и сжимающую нагрузку для каждого образца импланта моделировали внутри специального ПО, которое воссоздает условия реального эксперимента с ростом трещин по произвольным путям. Политехники разработали алгоритм, позволяющий выделить зоны потенциального роста трещин.

Разные типы структуры решетки скаффолдов ((а) гироид, (б) вариация гироида, (в) IWP, (г) примитив) и их поле коэффициента деформации-концентрации / © Mikhail Tashkinov, PNRPU Press Service

«Мы проанализировали модели различных типов структур скаффолдов, созданных на основе наиболее часто используемых ячеек, и выяснили, что при прочих равных геометрических характеристиках процесс разрушения сильно зависит от строения пористой структуры», – рассказывает Михаил Ташкинов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Также оказалось, что чем больше жесткость изделия, тем вероятнее возникновение трещин и тем раньше структура разрушается при растяжении.

«На основе методов численного моделирования разрушения и распространения трещин можно выбрать структуру скаффолда, которая будет наиболее эффективна с точки зрения механического отклика при заданных нагрузках», – комментирует Александр Шалимов, старший преподаватель, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ.

Исследование ученых ПНИПУ позволит при проектировании скаффолдов учитывать их микроструктуру, чтобы минимизировать риск повреждения при различных физических нагрузках. Понимание механизмов разрушения имплантов – это возможность в будущем разрабатывать новые более эффективные и прочные искусственные заменителей костей.

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ПНИПУ 834 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.