Обнаружены первые свидетельства существования лавовых трубок на Венере

Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.

Лавовые трубки — природные подповерхностные тоннели, которые образуются во время извержения вулканов при неравномерном остывании потока лавы. Когда на склон вулкана вытекает горячая лава, она движется по уклону, образуя поток. Внешний ее слой от контакта с воздухом и землей быстро остывает и затвердевает — получается жесткая корка. Под этой коркой, внутри, поток остается горячим и продолжает двигаться. Корка действует как естественная изоляция.

Когда извержение ослабевает, основная масса лавы стекает или отступает, оставляя внутри пустое пространство — тоннель в застывшей корке, лавовую трубку. Размеры трубок разные: от узких проходов до сводов высотой в несколько метров и более; протяженность — от сотен метров до десятков километров в некоторых случаях.

Подобные структуры хорошо известны на Земле, например на Гавайях или в Исландии. Аналогичные полости ученые обнаруживают и на других телах Солнечной системы. В частности, на Луне и Марсе.

На небольших небесных телах, где гравитация слабее, трубки получаются особенно широкими и высокими. Каменные своды там не так сильно давят сами на себя, поэтому ниже вероятность обрушения. Проще говоря, при меньшей гравитации нагрузка на свод туннеля меньше, поэтому при достаточной толщине и прочности застывшей лавы свод сможет перекрыть большее расстояние между опорами, и тоннель получится шире.

Лавовые трубки на той же Луне настолько велики, что исследователи всерьез рассматривают их как готовые убежища для будущих колонистов. Предполагается, что эти пещеры могли бы надежно защитить астронавтов от радиации, перепадов температур и падения микрометеоритов.

Венера по своим основным параметрам — массе и размерам — всегда считалась близнецом Земли. Логично было предположить, что и лавовые трубки на ней должны быть похожи на земные. Десятилетия наблюдений за планетой, окутанной плотными облаками, давали лишь намеки на существование такого рода структур.

На радарных снимках орбитальных аппаратов ученые различали загадочные цепочки «ям» и впадин. Они выстраивались в причудливые извилистые линии на склонах огромных вулканов. Возникал вопрос: это следы скрытых под поверхностью лавовых каналов или результат иных процессов, например тектонических разломов? Окончательного ответа не было до сегодняшнего дня.

Международная команда планетологов под руководством Барбары Де Тоффоли (Barbara De Toffoli) из Падуанского университета в Италии поставила точку в этом многолетнем споре. Ученые представили первые неоспоримые доказательства существования лавовых трубок на Венере. Результаты своей работы они обнародовали на научной конференции Europlanet Science Congress, которая проходила в Хельсинки с 7 по 12 сентября 2025 года.

Радарный снимок русел лавовых потоков на Венере, сделанный зондом «Магеллан» / © NASA

Специалисты провели тщательный анализ данных, собранных предыдущими миссиями к Венере. Они использовали радиолокационные снимки и детальные топографические карты. Главным объектом изучения стали большие вулканы диаметром более 100 километров. Исследователи искали не просто отдельные «ямы», а их системы — вытянутые цепочки, которые могли бы указывать на подземную полость.

Методика оказалась успешной: ученые обнаружили четыре примера таких образований. Все они находились на склонах щитовых вулканов, где когда-то текли мощные лавовые потоки. Критически важно, что для этих цепочек «ям» не нашлось альтернативного геологического объяснения. Они не были связаны с тектоническими разломами или растяжением коры.

Каждая деталь указывала именно на лавовые трубки. Все выявленные структуры выстраивались точно вдоль самой крутой части вулканического склона — по естественному пути, который и должна была выбрать стекающая лава. Их расположение было не прямым, а извилистым, что типично для лавовых потоков. Соотношение глубины и ширины впадин идеально соответствовало параметрам обрушившихся сводов трубок на других планетах.

Сгенерированное компьютером изображение, основанное на данных миссии «Магеллан», показывает потоки лавы, простирающиеся на сотни километров вокруг основания вулкана Маат на Венере / © NASA

Однако главной неожиданностью стал масштаб этих структур. Объем подземных полостей Венеры, рассчитанный на основе длины цепочек обрушений, оказался сопоставим с объемом лунных трубок. При этом Венера по массе и гравитации ближе к Земле, где трубки заметно меньше.

Такое несоответствие ломает привычную закономерность. Ранее считалось, что размер лавовых трубок напрямую зависит от гравитации планеты. Чем она слабее, тем более широкими должны получаться туннели. Так и было: земные трубки — самые скромные по размерам, марсианские — крупнее, а лунные — просто исполины. Венера, казалось бы, должна была следовать этому правилу, но данные показали обратное.

Видимо, на планете действует некий уникальный фактор, который перевешивает влияние гравитации. Ученые предположили, что всему виной могут быть экстремальные условия. Атмосферное давление у поверхности Венеры в десятки раз превышает земное, а температура достигает 470 градусов Цельсия. Такой физический фон кардинально меняет поведение лавы.

На других телах, в том числе и на Земле, лава и эрозия обычно сильнее «разъедают» дно трубки, из-за чего она становится глубже. А на Венере огромное давление как будто сплющивает тоннели сверху вниз. Поэтому они выходят не такими глубокими, зато более широкими и прочными.

Обнаруженные полости по своим размерам не только не уступают лунным, но и значительно превосходят земные аналоги. Это означает, что на Венере, вероятно, существуют одни из самых масштабных лавовых трубок в Солнечной системе, сопоставимые по размерам с лунными.

Открытие имеет важное значение для будущих исследований Венеры. К планете готовятся новые миссии, среди них европейская EnVision, запуск которой запланирован на декабрь 2031 года. На борту аппарата будет установлен радар Subsurface Radar Sounder, способный «заглянуть» под поверхность на сотни метров. Этот прибор сможет подтвердить открытие, «увидев» сами трубки, и изучить их внутреннее строение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 392 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.