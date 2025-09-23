  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 сентября, 11:05
Игорь Байдов
3

Обнаружены первые свидетельства существования лавовых трубок на Венере

❋ 5.1

Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.

Астрономия
# Венера
# Земля
# лавовые трубки
# Луна
# марс
# Солнечная система
Венера
Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Землей и Марсом принадлежит к семейству планет земной группы / © JSC, NASA

Лавовые трубки — природные подповерхностные тоннели, которые образуются во время извержения вулканов при неравномерном остывании потока лавы. Когда на склон вулкана вытекает горячая лава, она движется по уклону, образуя поток. Внешний ее слой от контакта с воздухом и землей быстро остывает и затвердевает — получается жесткая корка. Под этой коркой, внутри, поток остается горячим и продолжает двигаться. Корка действует как естественная изоляция.

Когда извержение ослабевает, основная масса лавы стекает или отступает, оставляя внутри пустое пространство — тоннель в застывшей корке, лавовую трубку. Размеры трубок разные: от узких проходов до сводов высотой в несколько метров и более; протяженность — от сотен метров до десятков километров в некоторых случаях.

Подобные структуры хорошо известны на Земле, например на Гавайях или в Исландии. Аналогичные полости ученые обнаруживают и на других телах Солнечной системы. В частности, на Луне и Марсе.

На небольших небесных телах, где гравитация слабее, трубки получаются особенно широкими и высокими. Каменные своды там не так сильно давят сами на себя, поэтому ниже вероятность обрушения. Проще говоря, при меньшей гравитации нагрузка на свод туннеля меньше, поэтому при достаточной толщине и прочности застывшей лавы свод сможет перекрыть большее расстояние между опорами, и тоннель получится шире.

Лавовые трубки на той же Луне настолько велики, что исследователи всерьез рассматривают их как готовые убежища для будущих колонистов. Предполагается, что эти пещеры могли бы надежно защитить астронавтов от радиации, перепадов температур и падения микрометеоритов.

Венера по своим основным параметрам — массе и размерам — всегда считалась близнецом Земли. Логично было предположить, что и лавовые трубки на ней должны быть похожи на земные. Десятилетия наблюдений за планетой, окутанной плотными облаками, давали лишь намеки на существование такого рода структур.

На радарных снимках орбитальных аппаратов ученые различали загадочные цепочки «ям» и впадин. Они выстраивались в причудливые извилистые линии на склонах огромных вулканов. Возникал вопрос: это следы скрытых под поверхностью лавовых каналов или результат иных процессов, например тектонических разломов? Окончательного ответа не было до сегодняшнего дня.

Международная команда планетологов под руководством Барбары Де Тоффоли (Barbara De Toffoli) из Падуанского университета в Италии поставила точку в этом многолетнем споре. Ученые представили первые неоспоримые доказательства существования лавовых трубок на Венере. Результаты своей работы они обнародовали на научной конференции Europlanet Science Congress, которая проходила в Хельсинки с 7 по 12 сентября 2025 года.

лава на Венере
Радарный снимок русел лавовых потоков на Венере, сделанный зондом «Магеллан» / © NASA

Специалисты провели тщательный анализ данных, собранных предыдущими миссиями к Венере. Они использовали радиолокационные снимки и детальные топографические карты. Главным объектом изучения стали большие вулканы диаметром более 100 километров. Исследователи искали не просто отдельные «ямы», а их системы — вытянутые цепочки, которые могли бы указывать на подземную полость.

Методика оказалась успешной: ученые обнаружили четыре примера таких образований. Все они находились на склонах щитовых вулканов, где когда-то текли мощные лавовые потоки. Критически важно, что для этих цепочек «ям» не нашлось альтернативного геологического объяснения. Они не были связаны с тектоническими разломами или растяжением коры.

Каждая деталь указывала именно на лавовые трубки. Все выявленные структуры выстраивались точно вдоль самой крутой части вулканического склона — по естественному пути, который и должна была выбрать стекающая лава. Их расположение было не прямым, а извилистым, что типично для лавовых потоков. Соотношение глубины и ширины впадин идеально соответствовало параметрам обрушившихся сводов трубок на других планетах.

вулкан Маат
Сгенерированное компьютером изображение, основанное на данных миссии «Магеллан», показывает потоки лавы, простирающиеся на сотни километров вокруг основания вулкана Маат на Венере / © NASA

Однако главной неожиданностью стал масштаб этих структур. Объем подземных полостей Венеры, рассчитанный на основе длины цепочек обрушений, оказался сопоставим с объемом лунных трубок. При этом Венера по массе и гравитации ближе к Земле, где трубки заметно меньше.

Такое несоответствие ломает привычную закономерность. Ранее считалось, что размер лавовых трубок напрямую зависит от гравитации планеты. Чем она слабее, тем более широкими должны получаться туннели. Так и было: земные трубки — самые скромные по размерам, марсианские — крупнее, а лунные — просто исполины. Венера, казалось бы, должна была следовать этому правилу, но данные показали обратное.

Видимо, на планете действует некий уникальный фактор, который перевешивает влияние гравитации. Ученые предположили, что всему виной могут быть экстремальные условия. Атмосферное давление у поверхности Венеры в десятки раз превышает земное, а температура достигает 470 градусов Цельсия. Такой физический фон кардинально меняет поведение лавы.

На других телах, в том числе и на Земле, лава и эрозия обычно сильнее «разъедают» дно трубки, из-за чего она становится глубже. А на Венере огромное давление как будто сплющивает тоннели сверху вниз. Поэтому они выходят не такими глубокими, зато более широкими и прочными.

Обнаруженные полости по своим размерам не только не уступают лунным, но и значительно превосходят земные аналоги. Это означает, что на Венере, вероятно, существуют одни из самых масштабных лавовых трубок в Солнечной системе, сопоставимые по размерам с лунными.

Открытие имеет важное значение для будущих исследований Венеры. К планете готовятся новые миссии, среди них европейская EnVision, запуск которой запланирован на декабрь 2031 года. На борту аппарата будет установлен радар Subsurface Radar Sounder, способный «заглянуть» под поверхность на сотни метров. Этот прибор сможет подтвердить открытие, «увидев» сами трубки, и изучить их внутреннее строение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
392 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# Венера
# Земля
# лавовые трубки
# Луна
# марс
# Солнечная система
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Космические источники рентгеновского излучения: двойные звездные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
23 Сен
600
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Современные технологии выращивания клубники
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Русский язык в 2025 году: новые законы, новые словари, новые нормы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
22 сентября, 10:45
ТюмГУ

Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.

ТюмГУ
# дети
# матери
# отцы
# подростки
# стресс
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Обнаружены первые свидетельства существования лавовых трубок на Венере

    23 сентября, 11:05

  2. Поведенческая синхронность оказалась важнее окситоцина для комфортного общения

    23 сентября, 11:00

  3. Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

    23 сентября, 10:49

  4. Эстеровые масла могут стать экологичной альтернативой обычным моторным жидкостям

    23 сентября, 10:41
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Dmitriy Yo
10 минут назад
Разлагаются за 23 дня. А обычные в 10 раз дольше. Но загрязняют на десятилетия. Яснопонятно, дальше даже читать не стал. Журналистика от бога.

Эстеровые масла могут стать экологичной альтернативой обычным моторным жидкостям

Александр Березин
11 минут назад
Ar, если вы их смотрели, то должны знать, что батарей с параметрами мегепаков за 100 долларов за квтч в сборе в продаже нет. ""Тесла мегапак" потому

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
12 минут назад
Alexey, подъем цен на бензин поднимет цены в экономике, он не заставит людей меньше ездить на бензине. Чтобы такое стало возможным, нужно сперва

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Сергей Механик
31 минута назад
К сожалению, гонка вооружений сейчас - самое актуальное в мире. 🥴

Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу

Pavel Kravtsov
36 минут назад
Alex, глобус это слишком сложно.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Pavel Kravtsov
37 минут назад
Павел, вы еще скажите что карты Древней Греции плохие потому, что не отражали мир. Карта вещь функциональная, если она не выполняет свою функцию её

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Сергей Механик
41 минута назад
Ну а когда уже можно будет сны на флешку записывать? 🥺

Neuralink запустит испытания технологии перевода мыслей в текст

Pavel Kravtsov
41 минута назад
Андрей, чтобы бороться за умы нужно не пропихивать всем общедоступную информацию с Википедии в колонке "площадь континента", а производить

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Acha Zx085
41 минута назад
AetherSX2, originally designed as a PlayStation 2 emulator for Android devices, has gained significant attention for its performance and accuracy. While it is officially developed for mobile platforms, many PC users are curious about running AetherSX2 on Windows or

Hi-Fi-плеер Fiio M9: пора услышать истинное звучание знакомых треков

Максим Павловский
1 час назад
Алекс, красавчик

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
1 час назад
Всё, покупаю глобус! ☝️😳

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Olga Iushkova
1 час назад
Георгий, все так. Но часть советских аэропортов малой авиации уже снова в строю, тот же Шушенское, который лет 20 мертвый стоял, с 2016 принимает и

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Александр Емельянов
1 час назад
Sergey, чертила уж точно

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Андрей Иванов
1 час назад
Как всегда наши левые сми врут. Здесь посчитаны аэропорты с грунтовым покрытием, коих большинство в мире(примерно 70%). И коих у нас, естественно,

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Alexey Golyakov
2 часа назад
Предлагаю поднять цену на бензин. Научные работы показывают, что лечить людей от последствий загрязнения воздуха автомобилями дорого.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Вадим Точёный
2 часа назад
ezdiumno, """""Правда они никак не хотят понять, что всё, их господству пришел конец""""" Ага, вот прям так со времен древней греции, не хотят понять. Ещё

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Yelena do
2 часа назад
Samvel, конечно посадили, и не одно. Здесь, как и в любом другом мегаполисе, даунтаун не утопает в зелени, потому что даунтаун - это всегда бетон, стекло

Как Бурдж-Халифа навсегда изменил Даунтаун Дубая: редкие фотографии

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Руслан, а для меня Меркатор - чортов, мой юный друг, граммар-наци. p.s. уроки пунктуации в начальной школе пропускались, небось?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

MARTIS
3 часа назад
иван, наоборот время должно течь быстрее. Но все равно, куб слишком маленький, чтобы на это влиять

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Alex Smith
3 часа назад
Дайте угадаю, Меркатор был европеец, который очень любил новый свет? :-)

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно