Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов
Биологи ТюмГУ и Пакистана показали, что наночастицы оксида цинка эффективно повышают урожайность и качество плодовых культур (яблони, винограда, граната и других). Эти частицы укрепляют растения, помогая им противостоять неблагоприятным условиям за счет усиления защитной системы, активации антиоксидантов и улучшения обмена веществ.
Биологи ТюмГУ совместно с коллегами из Пакистана обосновали теоретические подходы и установили практическую значимость использования наночастиц оксида цинка как фактора для снижения неблагоприятного воздействия стрессовых факторов на различные виды плодовых растений.
«Комплексные исследования на яблоках, винограде, помело, гранате (Malus domestica, Vitis vinifera L., Citrus maxima, Punica granatum) и ряде других растениях показали, что наночастицы оксида цинка обладают превосходным потенциалом для повышения урожайности деревьев и качества плодов, а также для борьбы со стрессами, связанными с влажностью, температурой за счет улучшения защитной системы», — сообщили ученые.
Это неорганическое соединение обладает высокой реакционной способностью и малым размером, поэтому укрепляют мембраны плодовых культур в неблагоприятных климатических условиях. Более того, добавление наночастиц оксида цинка эффективно для улучшения роста, урожайности, качества плодов, защитной системы, активации антиоксидантов, образования низкомолекулярных органических веществ и выработки биологически активных соединений для повышения устойчивости.
«Управление абиотическими стрессами с помощью современных нанотехнологий представляется практичной и долгосрочной стратегией, способной повысить урожайность и качество культурных растений. Однако для полной ее реализации в реальных сельскохозяйственных условиях необходимы дополнительные исследования и глубокое понимание различных агроэкологических аспектов», — сообщил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Королёв.
