  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 декабря, 09:11
Александр Березин
41

Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

❋ 5.5

Международная группа ученых поставила под сомнение более ранние выводы о наличии у спутника Сатурна глобального подледного океана глубиной в сотни километров. Хотя их возражения звучат разумно, они создают загадку: почему столь многие ледяные луны Солнечной системы имеют подледный океан, а Титан — нет? Впрочем, авторы новой работы отметили, что это не мешает ему сохранить водоемы емкостью с Атлантический океан. Они просто будут не совсем обычно распределены.

Астрономия
# космос
# подповерхностный океан
# Солнечная система
# титан
Зонд «Кассини» пролетающий на фоне Титана в представлении художника / © NASA, JPL-Caltech

В конце нулевых годов исследователи проанализировали данные от космического зонда «Кассини», неоднократно сближавшегося со спутником Сатурна Титаном. При этом радиосигналы, шедшие от зонда к Земле, испытывали легкие временные колебания. Это указывало на неоднородности в гравитационном поле сатурнианской луны. Выявленные неоднородности типичны для зон, где есть подледный океан: его плотность отличается от лежащих выше него льдов. На этой основе, после серии расчетов, сделали вывод: под десятками километров льдов на Титане лежит океан, глубиной в сотни километров. Это создавало перспективы наличия там жизни.

Авторы новой работы, опубликованной в Nature, поставили эти вывод под сомнение сразу с двух сторон. Во-первых, по данным наблюдений Титан теряет в виде тепла, излучаемого поверхностью, почти 34 триллиона тераватт-часов в земной год, что больше годового потребления электричества земной цивилизацией. Но если бы у него был глобальный океан, потеря такого объема тепла выглядела необъяснимо: тепло у небесных тел идет от распада элементов в твердой части планеты. Если она накрыта сплошным океаном, он будет поглощать это тепло, а до поверхности его дойдет куда меньше.

Во-вторых, при глобальном подповерхностном океане Титан как небесное тело должен терять достаточно много энергии при приливном взаимодействии с Сатурном, ведь водные массы весьма отзывчивы на приливное воздействие, больше, чем просто твердый водный лед. Но если он терял бы столько энергии, его орбита быстро стала близкой к круговой. А на практике он сохранил вытянутость орбиты сравнимую с земной Луной, у которой явно нет никакого подповерхностного океана.

Исходя из этих идей, авторы работы построили модели Титана, в которых он не имел глобального подледного океана, лишь отдельные «карманы», в которых была жидкая вода, со всех сторон окруженная льдом. Теплоотдача и приливное взаимодействие спутника с Сатурном в этой модели были довольно близки к наблюдаемым, что до сих пор ни разу не удавалось для моделей, в которых у Титана был глобальный океан.

В то же время, подчеркнули ученые, это не означает снижения астробиологической привлекательности сатурнианской луны. Скорее наоборот: при глобальном океане в сотни километров давление на его дне должно быть настолько большим, чтобы там формировались экзотические формы льда, способные сохраняться даже при высоких температурах. Насколько жизнь может существовать при огромном давлении поблизости от такого льда (а это самые теплые зоны подледного океана, поскольку они ближе всего к ядру) тоже неясно.

В 2028 году на Титан отправят планетолет «Дрэгонфлай», массой в 450 килограмм. Его данные способны окончательно прояснить вопрос о том, как же на самом деле устроены подповерхностные водоемы Титана / © NASA, JPL-Caltech

А вот при отдельных карманах, пусть и достигающих, по расчетам, объема Атлантического океана, сотни километров глубины и соответствующее им огромно давление недостижимы. При этом по расчетам исследователей, в прошлом такой океан на Титане все же был, но относительно недавно (по геологическим меркам) начал замерзать.

Несмотря на все это, авторы прежних работ о глобальном океане на Титане не убеждены в новых выводах. Они задаются вопросом: почему подповерхностный океан, согласно данным наблюдений, есть у столь многих лун и даже карликовых планет Солнечной системы, но отсутствует именно на Титане? Чем это можно объяснить — пока действительно неясно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# подповерхностный океан
# Солнечная система
# титан
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Инструменты для обучения искусственного интеллекта: как и с чего начать
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Мифы и правда о храпе и здоровье
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
20 Дек
Бесплатно
По следам удивительных арктических экспедиций XVIII — начала XIX вв.
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Астрофизика и космонавтика. Итоги года
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Место жизни во Вселенной и ее ближайших окрестностях
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Астрономы каменного века
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
21 Дек
Бесплатно
Биокосмос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Повседневная жизнь дикого кабана
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Экскурсия в музей Центра имени Хруничева
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
18 декабря, 17:00
Андрей Серегин

Употребление жирного сыра и сливок связали со снижением риска деменции

Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.

Медицина
# болезнь
# деменция
# продукты
# сыр
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

    20 декабря, 09:11

  2. Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

    19 декабря, 20:02

  3. Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина

    19 декабря, 15:43

  4. В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

    19 декабря, 15:22
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Dmytro Grishanov
5 секунд назад
Ханиф, не в бровь, а в глаз! Привет из Киева)

Тоннелепроходческий щит крупнейшего в мире диаметра преодолел рубеж в 10 километров

Александр Речкин
2 часа назад
Али, планируется, что он будет выпускаться в двух версиях: беспилотной и пилотируемой.

Китайский шеститонный конвертоплан выполнил первый полет

Юрий Радченко
3 часа назад
Денис, лучше живых людей слушай, Макаревича, Би-2, Анюту https://www.facebook.com/share/16uEkmhv92/ Кстати очень познавательно, она к тебе подобным ласково обращается

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Sam Dowson
4 часа назад
И обязательно тебя макнуть мордочкой в источник: https://rg.ru/2019/10/07/eksperty-sravnili-tankovuiu-moshch-nato-i-rossii.html

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Sam Dowson
4 часа назад
гей, ты уже там? Так давай вперед газуй, а не языком тут мели.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Иван Анфилофьев
4 часа назад
Как я хочу чтоб гуманоидные роботы пахали у меня на даче и метро и все все сами делали а я бы только созерцал Задолбался ходить на работу.

Тоннелепроходческий щит крупнейшего в мире диаметра преодолел рубеж в 10 километров

Али Рендарман
6 часов назад
Что же не написали, что он беспилотный.

Китайский шеститонный конвертоплан выполнил первый полет

Денис Антонов
6 часов назад
Павел, но контраргументов никто не привел. Даже ты. Видимо укронацисты неправы

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

This Letter
8 часов назад
Огромное спасибо за статью, Евгения!

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Eugene Zaboy
8 часов назад
Серж, "Eugene, дело в том что копье практически никогда не используется для метания на длинные дистанции. Только в спорте. Копье это колющий

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Сергей Литвиненко
8 часов назад
Sam, Если у россии было б 22 тысячи танков, то ты давно сидел в одном из них.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Sergii Stychynskyi
9 часов назад
Sla, так а что со структурой госдолга? Она такова, что позволяет им извлекать из него прибыль? Может Йеллин тоже стоит получить экономику да в

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Павел
9 часов назад
Денис, так ты и есть нейронка. Причем плохая, пишешь свою пропаганду под совершенно левой статьей.

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Oleksandr Dzyuman
9 часов назад
Срач детектед.))) Все меняют "свои" фантики на бакс или евро для схрона. Разве нет? Вывод есть? Там где нас нет все стабильно хорошо, уже долго и похоже

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Колупаев
9 часов назад
Константин, если кто и забудет так ценники в магазине быстро напомнят. Когда один и тот же товар сегодня 99 р., а завтра уже 109 р. Лучше бы честно ввели

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Chelovek
9 часов назад
elegantslave0, Польша покупала нефть, газ, Камазы, морепродукты, уголь, лес, все что в России можно было погрузить в вагон поляки забирали за баксы по

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Константин Сорокин
10 часов назад
Мододцы все участники дебатов о развитии космической техники. И ... почти все так или иначе демонстрируют некую осведомлённость в том что лучше, что

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Давид 48
10 часов назад
elegantslave0, ты пытаешься оправдать то что эти показатели обман, хотя экономика США держится на конкуренции в глобальном рынке, интересно, где Россия

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Давид 48
10 часов назад
elegantslave0, как обычно ты смотришь на других, а своего не замечаешь, не нравится видеть своё говно? раз уж так, выживай и дальше, мистер К

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Давид 48
10 часов назад
Andrey, на столько гараздо лучше, что любой другой учитель получает едва ли 26 тысяч, отлично, да, absolute отличный показатель, клоун

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно