Поведенческая синхронность оказалась важнее окситоцина для комфортного общения

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург совместно с Красноярским медицинским университетом провели исследование роли окситоцина в межличностном взаимодействии. Главный результат работы — выявление серьезных методологических проблем в этой научной области и необходимость пересмотра подходов к изучению «гормона доверия».

Результаты опубликованы в журнале Hormones and Behavior. Команда проверяла гипотезу о повышении уровня окситоцина при синхронном взаимодействии людей. Эксперты выясняли, почему живое общение воспринимается как более качественное по сравнению с дистанционным.

«Мы подстраиваемся под скорость речи собеседника, начинаем использовать похожую лексику, повторяем движения. Даже ритм сердца и дыхание могут синхронизироваться. В видеоконференциях эта синхронность нарушается из-за задержек связи. Даже небольшой лаг в 200 миллисекунд критичен для мозга — он уже воспринимает собеседника как менее «настоящего», — объясняет младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Элина Цигеман-Горенко.

В первом эксперименте участники взаимодействовали с незнакомым человеком. Одна группа повторяла его движения (синхронное взаимодействие), другая — намеренно делала отличающиеся жесты (асинхронные). Взаимодействие длилось всего пять минут, а образцы слюны для анализа на окситоцин брали до и после задания. Во втором эксперименте участвовали знакомые люди из одного коллектива. Они выполняли ту же задачу, но слюну собирали трижды: до взаимодействия, сразу после и через десять минут.

В результате ученые не обнаружили ожидаемого повышения окситоцина при синхронном взаимодействии. При этом асинхронные действия участники оценивали как более сложные и стрессовые. Иными словами, комфорт и когнитивная легкость общения связаны со слаженностью поведения, а не с ожидаемым «гормональным всплеском доверия».

«Исследование продемонстрировало методологические проблемы в области изучения гормональных маркеров социального взаимодействия: до сих пор нет строгих процедур сбора данных. Предыдущие работы описывают эксперименты недостаточно детально, что создает проблемы воспроизводимости», — отмечают ученые.

Проект продолжается с новыми более строгими протоколами для изучения гормональных механизмов общения. Проведен масштабный эксперимент, сравнивающий «окситоциновый отклик» при общении лицом к лицу и по видеосвязи. Сейчас его результаты анализируются, но по предварительному анализу уже ясно: онлайн-режим влияет на множество показателей общения, а вот изменение уровня окситоцина — непростая история. Поэтому планируется расширить анализ на кортизол и вазопрессин. «Гормоны не действуют поодиночке. Возможно, роль окситоцина в социальных задачах переоценена», — поясняет исследовательница.

Работа выполнена в рамках проекта «Зеркальные лаборатории» между НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Красноярским государственным медицинским университетом имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.

