Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Невидимый» пульсар поможет объяснить эволюцию нейтронных звезд
Астрономы впервые наблюдали юный энергичный пульсар вблизи сверхновой G336.7+0.5 с помощью радиотелескопа CSIRO Обсерватории Паркса (Австралия). Расположился этот вероятный «виновник» яркого гамма-излучения на расстоянии примерно 22 800 световых лет от Земли, а его дальнейшее изучение позволит больше узнать о формировании и эволюции нейтронных звезд и процессах, наблюдаемых после взрывов.
Быстровращающиеся нейтронные звезды, периодически испускающие мощные импульсы электромагнитного излучения за счет сверхсильного магнитного поля, называют пульсарами. Сигналы, испускаемые этими космическими «маяками», позволяют астрономам изучать свойства экстремально плотной материи внутри небесных тел, образующихся в результате гибели массивных звезд (вспышек сверхновых).
Напомним, когда светила в 15 раз массивнее Солнца завершают свой жизненный путь, взрываясь сверхновыми, сброшенная ими внешняя оболочка продолжает расширяться в космическом пространстве, скрывая внутри пульсары. Ранее исследователи зафиксировали повторяющийся каждые 44 минут сигнал, исходящей от другой нейтронный звезды, связанной с остатком сверхновой.
Недавно международная исследовательская группа сообщила об открытии пульсара PSR J1631—4722, расположенного в газовой оболочке остатка сверхновой G336.7+0.5. Объект совершает оборот вокруг своей оси всего за 118 миллисекунд и находится на расстоянии примерно 22 800 световых лет от нашей планеты. Ознакомиться с текстом научной работы можно на сервере препринтов Корнеллского университета.
Авторы нового исследования отнесли пульсар к классу «молодых и мощных» объектов — его возраст составляет порядка 33 800 лет, а выделяемая энергия огромна. Наблюдения на частотах выше двух гигагерц также показали, что испускаемый пульсаром сигнал «рассеивается» при прохождении через плотную галактическую среду. На более низких частотах радиоволны от него попросту не просматриваются, из-за чего наблюдения на частотах около 1,4 гигагерца ничего не показали.
Астрономы также предположили, что PSR J1631—4722 может оказаться «двигателем» небольшой туманности внутри оболочки сверхновой: взаимодействие окружающего газа и мощного ветра из заряженных частиц, разогнанных до релятивистских скоростей быстрым вращением сверхсильного магнитного поля пульсара, вероятно, «питает» туманность.
Несмотря на расположенные рядом источники гамма-излучения (как на низких, так и на высоких энергиях, зарегистрированных с помощью телескопов HESS и Fermi), исследователи сочли PSR J1631–4722 одним из их потенциальных «виновников» этого гамма-излучения.
Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу помогут дальнейшие исследования. В частности, ученым придется уточнить координаты пульсара, отследить возможные сбои во вращении, а также определить характер окружающей его туманности, чтобы связать данные о наблюдениях с уже имеющимися сведениями о возможном гамма-излучении.
Несмотря на оставшиеся вопросы, результаты нового исследования проливают свет на одни из самых высокоэнергетических процессов в Млечном Пути и помогут в изучении механизмов звездных взрывов и эволюции нейтронных звезд. Благодаря таким телескопам, как ASKAP, астрономы будут находить все больше «труднодоступных» для наблюдения объектов.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии