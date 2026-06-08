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Самый быстрый бизнес-джет в мире установил первый скоростной рекорд на трансатлантическом маршруте
Бизнес-джет Global 8000 компании Bombardier установил свой первый скоростной рекорд, выполнив перелет из Монреаля (Канада) в Ниццу (Франция) чуть более чем за шесть часов.
Самолет доставлял пассажиров на Гран-при Монако «Формулы-1», когда совершил этот трансатлантический рейс.
По заявлению Bombardier, полет наглядно продемонстрировал возможности ее сверхдальнемагистрального бизнес-джета, максимальная скорость которого достигает 1163 километра в час, а дальность полета составляет 14 800 километров.
Компания позиционирует Global 8000 как свой флагманский бизнес-самолет, сочетающий выдающуюся дальность, высокую крейсерскую скорость и салон, спроектированный таким образом, чтобы снижать усталость пассажиров во время межконтинентальных перелётов.
Перелет по маршруту Монреаль — Ницца стал первым официально зафиксированным скоростным рекордом для Global 8000, сообщила Bombardier.
Хотя компания не раскрыла точное время полета, ограничившись формулировкой «чуть более шести часов», этот рейс продемонстрировал способность самолета быстро соединять Северную Америку и Европу.
Максимальная скорость в 1163 километра в час делает Global 8000 одним из самых быстрых бизнес-джетов в мире. Дальность полета в 14 800 километров рассчитана на клиентов, которым необходимы беспосадочные перелеты между крупнейшими деловыми и туристическими центрами планеты.
Bombardier также подчеркивает, что одной из ключевых особенностей Global 8000 является его салон.
На крейсерской высоте 12 500 метров давление в салоне соответствует высоте всего 820 метров над уровнем моря. По утверждению компании, это самый низкий показатель среди серийных бизнес-джетов.
Более низкая «высота салона» помогает уменьшить физиологическую нагрузку на организм, связанную с полетами на больших высотах, что особенно важно для пассажиров, пересекающих несколько часовых поясов на дальнемагистральных маршрутах.
Самолет располагает четырьмя отдельными жилыми зонами и полноценной кухней, позволяя пассажирам работать, принимать пищу и отдыхать во время продолжительных перелетов. Кроме того, он оснащен современными средствами связи и фирменными креслами Nuage, разработанными для максимального комфорта и поддержки в полете.
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