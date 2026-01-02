  • Добавить в закладки
2 января, 12:27
Адель Романенкова
19

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

❋ 4.8

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
Спутник Юпитера Ио
Спутник Юпитера Ио / © NASA / JPL / University of Arizona

Три из четырех крупнейших лун Юпитера объединяет примечательная общая черта — наличие толстой ледяной коры. Причем во всех трех случаях под ней подозревают существование глобальной прослойки незамерзающей воды. Предполагается, что тепло для этого поддерживается гравитацией газового гиганта — она незаметно деформирует спутники по мере их движения по орбитам и создает внутри них трение.

Тот же самый механизм считается источником эффектного повсеместного вулканизма на Ио — единственной «галилеевой» луне, которая не обладает ледяной поверхностью и не демонстрирует никаких признаков наличия запасов воды. Этот мир выглядит совершенно сухим. Его вулканы извергают лишь соединения серы и силикатную лаву.

Гравитация Юпитера «мнет» и разогревает Ио сильнее всего, поскольку этот крупный спутник ближе всех к гиганту — расположен примерно в 350 тысячах километров от его верхнего облачного слоя. Это меньше расстояния между Землей и Луной. Возник вопрос, стало ли это причиной обезвоживания юпитерианской луны. Иными словами, была ли она когда-то такой же влажной, как Европа, Ганимед и Каллисто.

Это недавно попытались выяснить планетологи из Университета Экс-Марсель (Франция) и Юго-Западного университета в Эль-Пасо (США). Они решили смоделировать эволюцию Ио и Европы при том условии, что Ио тоже родилась как богатое водой небесное тело.

При расчетах развития событий учитывали не только гравитационное влияние Юпитера, но и то, что в первое время после формирования он был горячее и ярче. Не забыли ученые и о тепле от столкновений маленьких небесных тел во время роста спутников и нагреве от распада радиоактивных элементов в их недрах. При этом луны «располагали» в разных исходных точках в системе Юпитера, то есть рассматривали варианты их возможной миграции. Какими в результате «становились» два спутника, исследователи рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Как выяснилось, изначально влажные Ио и Европа практически ни при каких обстоятельствах не могли бы прийти к столь разному нынешнему состоянию: Ио не растеряла бы воду полностью даже при своем интенсивном вулканизме. Впрочем, как пишут ученые, гипотетически «сработал» бы вариант полного высушивания спутника при его очень быстром формировании еще ближе к Юпитеру, чем сейчас.

Проблема в том, что в реальности это вряд ли возможно: даже на своей современной орбите Ио располагается в пределах той зоны вокруг Юпитера, где невозможно образование ледяных частиц и даже гидратированных минералов — кристаллов со «встроенными» в них молекулами воды.

Исследователи объяснили, что эту зону ограничивает так называемая линия дегидратации филлосиликатов, и в системе Юпитера она располагается между орбитами Ио и Европы. Это означает, что ближайшая к планете большая луна находится в принципиально другой ситуации даже по сравнению с соседней луной, не говоря уже об остальных двух. Поэтому исследователи заключили, что Ио «построена» из сухого материала.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
274 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
26.12.2025, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27.12.2025, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Neil M
37 минут назад
Дмитрий, собака это отдельный вид и не происходила от современного волка, а от древней популяции которая уже вымерла , поэтому не является

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Нина Серова
1 час назад
Sergii, не написали потому что Как известно, 1 января 1700 г. (14 января) — Петр I ввел начало Нового года в России с 1 января (вместо 1 сентября) и

Инфографика: в каком году живут страны мира

Нина Серова
1 час назад
Если б не реформа Петра 1 в России сейчас был бы 7534 год, а 1 сентября начнется 7535 год.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Sergii Shaiko
1 час назад
Антон, на сайте конституции России есть документы которые подтверждают данный факт. Бред, это отрицать не разобравшись.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Sergii Shaiko
1 час назад
Sergey, об этом почему-то не написали.

Инфографика: в каком году живут страны мира

DD SS
1 час назад
Сяоми, по мне так большее безумие у тех, кто плотно сидит на фаренгейтах, футах, фунтах, акрах и т. п.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Trey Maisie
1 час назад
Vladek, в Норвегии он всего лишь 2х полосный, в Китае он судя по фото по 3 в каждую сторону, так что есть разница и высота на которой это построено.

В Китае открыли самый длинный в мире автодорожный тоннель на высоте почти 3000 метров

Алексей Ладыгин
2 часа назад
На царь пушке тоже дату создания религиозные фанатики отливали? А то что в церковном христианском календаре сейчас тоже другая дата знал? И

Инфографика: в каком году живут страны мира

Хамид Жолдыбаев
2 часа назад
Сергей, так они сами инфраструктуру не строили, а национализировали то, что было построено американцами. Это нарушение договоренностей. Конечно на

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Алексей Кудряшов
2 часа назад
Дмитрий, больше люблю кошек.

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Мустафа Агаев
2 часа назад
Китайцы и евреи как всегда живут в будущем

Инфографика: в каком году живут страны мира

Evr1one
3 часа назад
Какое крутое исследование, только в жизни это не так работает. На словах то они конечно симпатизируют, а на деле: "Ты что творишь?! Нельзя бить людей

Готовность партнера защитить от потенциальной физической опасности посчитали основным фактором привлекательности, показало исследование 

Эдгар Леонидович
3 часа назад
Судя по парсуне и прижизненному портрету на Апостоле, Иван IV был с крупным, слегка вытянутым лицом, полными щеками и выраженными скулами

Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного

Дастан Дастан
3 часа назад
Константин, недра то принадлежит народу, но есть люди, которые вложили огромные деньги, привезли установки по добыче, организовали пути по продаже

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Дастан Дастан
3 часа назад
Реакция в комментариях такая, как будто за места раздают ценные подарки)))

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Антон Кучерук
3 часа назад
Sergey, ну это уже бред религиозных

Инфографика: в каком году живут страны мира

Антон Кучерук
3 часа назад
Дмитрий, тебя не Ленин придумал

Инфографика: в каком году живут страны мира

Антон Кучерук
3 часа назад
Китай давно в будущем живёт

Инфографика: в каком году живут страны мира

Просто Чебурек
3 часа назад
Incognito, а обучают именно учёные, хорошо осведомлённые в этой сфере деятельности.

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Просто Чебурек
3 часа назад
Incognito, Получается что по вашему учёные знали об этом и просто тянули деньги?

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

