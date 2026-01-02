Уведомления
Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Три из четырех крупнейших лун Юпитера объединяет примечательная общая черта — наличие толстой ледяной коры. Причем во всех трех случаях под ней подозревают существование глобальной прослойки незамерзающей воды. Предполагается, что тепло для этого поддерживается гравитацией газового гиганта — она незаметно деформирует спутники по мере их движения по орбитам и создает внутри них трение.
Тот же самый механизм считается источником эффектного повсеместного вулканизма на Ио — единственной «галилеевой» луне, которая не обладает ледяной поверхностью и не демонстрирует никаких признаков наличия запасов воды. Этот мир выглядит совершенно сухим. Его вулканы извергают лишь соединения серы и силикатную лаву.
Гравитация Юпитера «мнет» и разогревает Ио сильнее всего, поскольку этот крупный спутник ближе всех к гиганту — расположен примерно в 350 тысячах километров от его верхнего облачного слоя. Это меньше расстояния между Землей и Луной. Возник вопрос, стало ли это причиной обезвоживания юпитерианской луны. Иными словами, была ли она когда-то такой же влажной, как Европа, Ганимед и Каллисто.
Это недавно попытались выяснить планетологи из Университета Экс-Марсель (Франция) и Юго-Западного университета в Эль-Пасо (США). Они решили смоделировать эволюцию Ио и Европы при том условии, что Ио тоже родилась как богатое водой небесное тело.
При расчетах развития событий учитывали не только гравитационное влияние Юпитера, но и то, что в первое время после формирования он был горячее и ярче. Не забыли ученые и о тепле от столкновений маленьких небесных тел во время роста спутников и нагреве от распада радиоактивных элементов в их недрах. При этом луны «располагали» в разных исходных точках в системе Юпитера, то есть рассматривали варианты их возможной миграции. Какими в результате «становились» два спутника, исследователи рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.
Как выяснилось, изначально влажные Ио и Европа практически ни при каких обстоятельствах не могли бы прийти к столь разному нынешнему состоянию: Ио не растеряла бы воду полностью даже при своем интенсивном вулканизме. Впрочем, как пишут ученые, гипотетически «сработал» бы вариант полного высушивания спутника при его очень быстром формировании еще ближе к Юпитеру, чем сейчас.
Проблема в том, что в реальности это вряд ли возможно: даже на своей современной орбите Ио располагается в пределах той зоны вокруг Юпитера, где невозможно образование ледяных частиц и даже гидратированных минералов — кристаллов со «встроенными» в них молекулами воды.
Исследователи объяснили, что эту зону ограничивает так называемая линия дегидратации филлосиликатов, и в системе Юпитера она располагается между орбитами Ио и Европы. Это означает, что ближайшая к планете большая луна находится в принципиально другой ситуации даже по сравнению с соседней луной, не говоря уже об остальных двух. Поэтому исследователи заключили, что Ио «построена» из сухого материала.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
