Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

По данным ВОЗ, депрессией — одной из наиболее распространенных и тяжелых проблем психического здоровья — страдают более пяти процентов взрослого населения планеты. Бороться с недугом помогают антидепрессанты, восстанавливающие баланс нейромедиаторов — химических веществ, которые передают сигналы между нервными клетками. Хотя такие препараты стабилизируют эмоциональное состояние пациентов, вопрос о том, как (и когда) безопасно завершить медикаментозную терапию, остается открытым.

Дело в том, что неправильная отмена антидепрессантов может привести к синдрому отмены — появлению тревоги, бессонницы и перепадов настроения. При этом единых клинических рекомендаций по постепенной отмене терапии по-прежнему не существует.

Чтобы выяснить наиболее безопасный и эффективный способ отказа от медикаментозной поддержки при депрессии, международная исследовательская группа под руководством Деборы Закколетти (Debora Zaccoletti) из Университета Вероны (Италия) провела систематический обзор и метаанализ 76 рандомизированных контролируемых исследований, выполненных за последние десятилетия.

В выборку вошли взрослые пациенты с ремиссией депрессии или тревожных расстройств, принимавшие антидепрессанты. Средний возраст участников составил 45 лет; 68% из них — женщины. В большинстве случаев речь шла о депрессии (79% исследований), реже — о тревожных расстройствах.

Сравнив несколько стратегий отказа от препаратов — резкую отмену, быстрое снижение дозы (до четырех недель), медленное (более четырех недель), частичное (до 50% от минимальной эффективной) и без изменений, — авторы научной работы, опубликованной в журнале Lancet Psychiatry, заключили, что чаще всего симптомы депрессии и тревоги возвращались после резкой отмены антидепрессантов. Наблюдение за пациентами длилось в среднем 46 недель.

Выяснилось, что у пациентов, которые прекратили прием препаратов без подготовки, вероятность рецидива была почти в два раза выше, чем у тех, кто снижал дозировку постепенно. И наоборот, постепенное снижение дозы в сочетании с психотерапией уменьшило риск повторного обострения на 40-60% в сравнении с резкой отменой.

Продолжение приема антидепрессантов в привычной дозировке оказалось сопоставимо с медленным отказом от препарата с поддержкой специалиста. Это означает, что при правильной стратегии многие пациенты могут отказаться от медикаментов без риска возврата болезни.

Авторы статьи отметили, что антидепрессанты по-прежнему играют важную роль в терапии умеренной и тяжелой депрессии, однако их бессрочное применение нельзя назвать оптимальным решением. Главная проблема — отсутствие четких клинических рекомендаций и недостаток психологической помощи во время отмены лекарств.

Результаты нового исследования могут лечь в основу международных рекомендаций по постепенному и контролируемому отказу от психотропных препаратов при ремиссии депрессии и тревожных расстройств.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 310 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.