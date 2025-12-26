Уведомления
Астрономы впервые зафиксировали слияние трех галактик с активными ядрами
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
До сих пор в наблюдаемой Вселенной зафиксировали всего два случая слияния тройных систем — в группах HCG 16 и SDSS J0849+1114. Однако в этих системах активными были не все ядра, а их природу удалось установить только благодаря наблюдениям в других диапазонах — рентгеновском, оптическом или инфракрасном.
В случае с J1218/J1219+1035 все иначе: радиоизлучение от каждой галактики четко указало на процессы аккреции — накопление массы черной дыры за счет гравитационного притяжения и захвата материи из окружающего пространства. Поскольку вещество образует вращающиеся аккреционные диски перед падением на центральный объект, то выделяет огромное количество энергии в виде излучения. Именно этот сигнал уловили астрономы, впервые подтвердив процесс слияния трех активных ядер галактик.
Результаты научной работы, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, показали, что две из трех галактик — J1218+1035 NW и SE — находятся в процессе слияния и расположены на расстоянии около 73 тысяч световых лет друг от друга. Хотя третий объект — галактика J1219+1035 — расположился примерно в 316 500 световых лет от «соседей», он был гравитационно связан с ними и демонстрировал признаки взаимодействия. В радиоспектрах трех галактических ядер также выявили характерные признаки синхротронного излучения, типичного для подобных объектов.
Поскольку все ядра в системе относятся к категории радиотихих, то есть обладают признаками активности со слабым излучением, открытие выглядит еще интереснее: столь невыраженное, но устойчивое радиоизлучение указывает на стабильные, но активные процессы аккреции в каждой из трех галактик.
Таким образом, исследовательская группа под руководством Эммы Шварцман (Emma Schwartzman) из Исследовательской лаборатории ВМС США, впервые показала, насколько сложной и многоступенчатой может быть эволюция галактик, когда несколько сверхмассивных черных дыр растут одновременно в едином гравитационном «ансамбле».
Чтобы уточнить структуру галактик и подтвердить физические характеристики их ядер, ученые намерены продолжить наблюдения с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» и наземного инфракрасного телескопа UKIRT на Гавайях. Эти данные помогут понять, как именно многократные слияния галактик влияют на рост и активность сверхмассивных черных дыр, и как подобные процессы могут приводить к слияниям, порождающим гравитационные волны.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
