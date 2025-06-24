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7 минут назад
Любовь Соковикова
4

«Джеймс Уэбб» нашел галактику-медузу с хвостом из молодых звезд

4.4

С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы наблюдали в ранней Вселенной галактику-медузу — редкий тип объектов с длинными односторонними «хвостами» из газа и молодых звезд, вытянутые под действием внешнего давления.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# Джемини
# звездообразование
# межгалактическое пространство
# ранняя вселенная
# спиральная галактика
На изображении — галактика COSMOS2020-635829 в четырех инфракрасных фильтрах в виде цветной композитной карты. Пунктирными кружками отмечены четыре узла активного звездообразования в одностороннем хвосте, характерном для галактик-медуз. / © arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2506.14117

Считается, что на пути к центрам плотных скоплений спиральные галактики сталкиваются с потоками горячего внутрикластерного газа — разреженной, но плотной средой, заполняющей межгалактическое пространство. Эти потоки «сдувают» газ с движущихся галактик, формируя односторонний хвост из выброшенного материала. Именно в этом хвосте из сжатого газа рождаются молодые светила. Из-за вытянутых в одну сторону струй такие галактики внешне напоминают медуз (отсюда и их название) и редко встречаются на просторах Вселенной. 

Недавно с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа астрономов под руководством Иэна Робертса (Ian D. Roberts) из Университета Ватерлоо (Канада) обнаружила в ранней Вселенной галактику-медузу. Свет от объекта, получившего название COSMOS2020-635829, шел до нас приблизительно восемь миллиардов лет. Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета. 

На полученных изображениях исследователи рассмотрели симметричный звездный диск, от которого тянется односторонний хвост — цепочка участков активного звездообразования. Окончательно подтвердить статус галактики-медузы удалось, проведя спектральный анализ дополнительных наблюдений, выполненных с помощью обсерватории «Джемини». Оказалось, газ и светила в хвосте выброшены из основной галактики и не принадлежат другим объектам, случайно попавшим в кадр.

Исследователи установили, что длина газового хвоста превышает 20 тысяч световых лет, а молодые звезды в хвосте составляют около одного процента от массы всей галактики. Их возраст при этом не превышает 100 миллионов лет. Интересно, что в самой галактике продолжается звездообразование: по оценкам, в ней формируются примерно 90 солнечных масс звезд в год.

Таким образом, COSMOS2020-635829 получила статус первой подтвержденной галактики-медузы с ионизированным газовым хвостом на столь большом расстоянии от Земли. Открытие, по мнению его авторов, позволит больше узнать, как именно галактики в ранней Вселенной теряли газ и останавливали процессы звездообразования под влиянием окружающей среды.

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Любовь Соковикова
206 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# Джеймс Уэбб
# Джемини
# звездообразование
# межгалактическое пространство
# ранняя вселенная
# спиральная галактика
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