Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Джеймс Уэбб» нашел галактику-медузу с хвостом из молодых звезд
С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы наблюдали в ранней Вселенной галактику-медузу — редкий тип объектов с длинными односторонними «хвостами» из газа и молодых звезд, вытянутые под действием внешнего давления.
Считается, что на пути к центрам плотных скоплений спиральные галактики сталкиваются с потоками горячего внутрикластерного газа — разреженной, но плотной средой, заполняющей межгалактическое пространство. Эти потоки «сдувают» газ с движущихся галактик, формируя односторонний хвост из выброшенного материала. Именно в этом хвосте из сжатого газа рождаются молодые светила. Из-за вытянутых в одну сторону струй такие галактики внешне напоминают медуз (отсюда и их название) и редко встречаются на просторах Вселенной.
Недавно с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа астрономов под руководством Иэна Робертса (Ian D. Roberts) из Университета Ватерлоо (Канада) обнаружила в ранней Вселенной галактику-медузу. Свет от объекта, получившего название COSMOS2020-635829, шел до нас приблизительно восемь миллиардов лет. Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.
На полученных изображениях исследователи рассмотрели симметричный звездный диск, от которого тянется односторонний хвост — цепочка участков активного звездообразования. Окончательно подтвердить статус галактики-медузы удалось, проведя спектральный анализ дополнительных наблюдений, выполненных с помощью обсерватории «Джемини». Оказалось, газ и светила в хвосте выброшены из основной галактики и не принадлежат другим объектам, случайно попавшим в кадр.
Исследователи установили, что длина газового хвоста превышает 20 тысяч световых лет, а молодые звезды в хвосте составляют около одного процента от массы всей галактики. Их возраст при этом не превышает 100 миллионов лет. Интересно, что в самой галактике продолжается звездообразование: по оценкам, в ней формируются примерно 90 солнечных масс звезд в год.
Таким образом, COSMOS2020-635829 получила статус первой подтвержденной галактики-медузы с ионизированным газовым хвостом на столь большом расстоянии от Земли. Открытие, по мнению его авторов, позволит больше узнать, как именно галактики в ранней Вселенной теряли газ и останавливали процессы звездообразования под влиянием окружающей среды.
Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.
Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.
Боеголовки, размещенные на орбите, наносят удар быстро и по любой точке Земли — широко расхожая и в корне неверная картина. О планах космического базирования боеголовок пишут СМИ и спорят в интернете. Однако их размещение на орбите не дает боевых преимуществ: напротив, оно намного проигрывает МБР в эффективности. Разберемся, почему это так.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Зов темной глубины
Смерть как наука
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии