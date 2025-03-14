Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрофизики усомнились, что наблюдаемая «темная комета» — потерянный зонд «Венера-2»
Недавно ученые рассчитали траекторию движения одного из околоземных объектов и пришли к выводу, что он имеет искусственное происхождение: в нем распознали потерянную еще в 1966 году советскую межпланетную станцию «Венера-2». Это вызвало интерес в научном сообществе, а астрономы решили провести собственные расчеты орбит двух тел. В итоге двое исследователей опубликовали опровержение необычного «открытия»: они считают, что 2005 VL₁ не имеет отношения к отправленному когда-то к Венере космическому аппарату.
Как ранее писал Naked Science, обнаруженный еще около 20 лет назад объект 2005 VL₁ недавно обратил на себя внимание необычным ускорением. После этого его причислили к так называемым темным кометам — в основном каменистым телам, в которых все же есть небольшое количество летучих веществ. Оно время от времени извергается и дает реактивную тягу.
Известный астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Леб заинтересовался 2005 VL₁ и вместе с коллегой Ричардом Клоэтом «восстановил» историю его движения за последние несколько десятилетий. Расчеты показали, что в ноябре 1965 года он был близко к Земле, а в феврале 1966-го пролетел рядом с Венерой.
Именно после этого возникло подозрение, что эта «темная комета» — не что иное, как запущенный в те времена в космос советский аппарат «Венера-2»: он стартовал 12 ноября 1965 года. Несколько месяцев спустя перед самым подлетом к соседней планете зонд перестал присылать сигналы, но, по всем вычислениям, 27 февраля 1966-го проследовал мимо Венеры, на расстоянии примерно 24 тысяч километров.
В своих расчетах гарвардские исследователи опирались в том числе на базу данных малых тел Лаборатории реактивного движения NASA. Вскоре аналогичную работу самостоятельно провели другие ученые. Двое из них поделились результатами в статьях, выложенных на сервере препринтов arXiv. Эти результаты противоречат выводам Леба и Клоэта.
Астрофизик из Катанийского университета (Италия) Федерико Спада рассказал, что использовал информацию из базы данных Центра малых планет. Там записаны параметры орбиты 2005 VL₁ во время 79 наблюдений с 2005 по 2021 год. Ученый вел расчеты с помощью открытого программного обеспечения и учел вышеупомянутый фактор возможного негравитационного ускорения. В итоге у исследователя вышло, что объект был далеко от предполагаемого местоположения «Венеры-2» и в момент запуска зонда с Земли, и во время его пролета мимо Венеры.
Аналогичные результаты получил Джонатан Макдауэлл из Смитсоновской астрофизической обсерватории (США). Исследователь пишет, что в отслеживании траектории «Венеры-2» ему приходилось опираться на данные советской прессы и научной статьи 1977 года об этой миссии. Для расчетов по 2005 VL₁ ученый воспользовался разработанной в NASA системой расчета орбит JPL Horizons. По словам Макдауэлла, орбитальные параметры околоземного объекта и советского аппарата сильно различаются. Более того, 2005 VL₁, согласно полученным результатам, вообще не пролетал мимо Венеры в начале 1966 года.
Астрофизик добавил, что на орбиту «Венеры-2» очень похожи траектории еще двух летающих сейчас по космическому пространству искусственных объектов — верхних ступеней ракет-носителей «Молния», которые выводили в космос «Венеру-2» и созданную в паре с ней «Венеру-3». Таким образом, ни одна из них тоже не может оказаться объектом 2005 VL₁.
Тем не менее Макдауэлл подчеркнул важность подобных поисков и сравнений. Он отметил, что составил собственный каталог известных искусственных объектов на околосолнечных орбитах. В этом списке 354 наименования. Большинство из таких артефактов космической эры не наблюдали уже много лет, и трудно сказать, где именно они сейчас.
Исследователи из совместной лаборатории Сколтеха и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. В зависимости от сложности случая и квалификации врача, на рассмотрение сети сосудов на одном снимке сетчатки и вынесение диагноза без применения искусственного интеллекта уходит 10-40 минут. Решение ученых выдает ответ мгновенно, после чего врачу остается лишь проверить и подтвердить результат.
Исследователи из РТУ МИРЭА разработали антибактериальные соединения на основе производных аминокислоты L-орнитина. Эти соединения обладают высокой эффективностью против устойчивых к антибиотикам бактерий, что делает их перспективными для борьбы с инфекциями, которые становятся все более опасными для человечества.
Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Мать дьявола: Клара Гитлер
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии