Астрофизики усомнились, что наблюдаемая «темная комета» — потерянный зонд «Венера-2»

Недавно ученые рассчитали траекторию движения одного из околоземных объектов и пришли к выводу, что он имеет искусственное происхождение: в нем распознали потерянную еще в 1966 году советскую межпланетную станцию «Венера-2». Это вызвало интерес в научном сообществе, а астрономы решили провести собственные расчеты орбит двух тел. В итоге двое исследователей опубликовали опровержение необычного «открытия»: они считают, что 2005 VL₁ не имеет отношения к отправленному когда-то к Венере космическому аппарату.

Как ранее писал Naked Science, обнаруженный еще около 20 лет назад объект 2005 VL₁ недавно обратил на себя внимание необычным ускорением. После этого его причислили к так называемым темным кометам — в основном каменистым телам, в которых все же есть небольшое количество летучих веществ. Оно время от времени извергается и дает реактивную тягу.

Известный астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Леб заинтересовался 2005 VL₁ и вместе с коллегой Ричардом Клоэтом «восстановил» историю его движения за последние несколько десятилетий. Расчеты показали, что в ноябре 1965 года он был близко к Земле, а в феврале 1966-го пролетел рядом с Венерой.

Именно после этого возникло подозрение, что эта «темная комета» — не что иное, как запущенный в те времена в космос советский аппарат «Венера-2»: он стартовал 12 ноября 1965 года. Несколько месяцев спустя перед самым подлетом к соседней планете зонд перестал присылать сигналы, но, по всем вычислениям, 27 февраля 1966-го проследовал мимо Венеры, на расстоянии примерно 24 тысяч километров.

Межпланетные станции «Венера-2» и «Венера-3» / © Wikimedia Commons, Андрей Зелев

В своих расчетах гарвардские исследователи опирались в том числе на базу данных малых тел Лаборатории реактивного движения NASA. Вскоре аналогичную работу самостоятельно провели другие ученые. Двое из них поделились результатами в статьях, выложенных на сервере препринтов arXiv. Эти результаты противоречат выводам Леба и Клоэта.

Астрофизик из Катанийского университета (Италия) Федерико Спада рассказал, что использовал информацию из базы данных Центра малых планет. Там записаны параметры орбиты 2005 VL₁ во время 79 наблюдений с 2005 по 2021 год. Ученый вел расчеты с помощью открытого программного обеспечения и учел вышеупомянутый фактор возможного негравитационного ускорения. В итоге у исследователя вышло, что объект был далеко от предполагаемого местоположения «Венеры-2» и в момент запуска зонда с Земли, и во время его пролета мимо Венеры.

Аналогичные результаты получил Джонатан Макдауэлл из Смитсоновской астрофизической обсерватории (США). Исследователь пишет, что в отслеживании траектории «Венеры-2» ему приходилось опираться на данные советской прессы и научной статьи 1977 года об этой миссии. Для расчетов по 2005 VL₁ ученый воспользовался разработанной в NASA системой расчета орбит JPL Horizons. По словам Макдауэлла, орбитальные параметры околоземного объекта и советского аппарата сильно различаются. Более того, 2005 VL₁, согласно полученным результатам, вообще не пролетал мимо Венеры в начале 1966 года.

Астрофизик добавил, что на орбиту «Венеры-2» очень похожи траектории еще двух летающих сейчас по космическому пространству искусственных объектов — верхних ступеней ракет-носителей «Молния», которые выводили в космос «Венеру-2» и созданную в паре с ней «Венеру-3». Таким образом, ни одна из них тоже не может оказаться объектом 2005 VL₁.

Тем не менее Макдауэлл подчеркнул важность подобных поисков и сравнений. Он отметил, что составил собственный каталог известных искусственных объектов на околосолнечных орбитах. В этом списке 354 наименования. Большинство из таких артефактов космической эры не наблюдали уже много лет, и трудно сказать, где именно они сейчас.

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