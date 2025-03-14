Выпас оленей привел к снижению содержания углерода в почве Арктики

Ученые ТюмГУ, научно-технологического университета «Сириус» и РУДН совместно с коллегами из Китая, Саудовской Аравии и Германии изучили то, как влияет выпас оленей на термическую устойчивость органического вещества в почве арктической тундры.

Исследования проводились на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе и показали, что выпас оленей снизил содержание органического углерода в верхних пяти сантиметрах почвы на 20% по сравнению с участком тундрой, где выпас оленей отсутствует.

«Потеря органического углерода вызвана рядом процессов. В частности, поеданием и вытаптыванием оленями лишайников и мхов. Это снижает поступление углерода в почву. Кроме этого, в результате чрезмерного выпаса оленей повышается температура почвы, с отходами жизнедеятельности привносится азот и другие элементы, что ускоряет процессы микробного разложения почвенного углерода», – сообщил директор научно-исследовательского института экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

Помимо глобального потепления, которое происходит в Арктике со скоростью в два–четыре раза быстрее по сравнению со средним глобальным показателем, локальное потепление в тундре, вызываемое выпасом оленей, еще больше ускоряет разложение органического вещества почвы. Локальное потепление усиливается деградацией теплоизоляционного слоя лишайников и уменьшением отражательной способности земной поверхности.

Ученые также обнаружили, что вместе с ускорением микробного разложения наиболее доступного углерода, другая составляющая его общего пула – стабильная, наоборот становится еще более устойчивой. Это было установлено с помощью применения термических методов анализа.

Отметим, что арктическая тундра, которая является зоной вечной мерзлоты, хранит половину мирового запаса углерода в почве. Выпас домашних оленей в арктической тундре значительно увеличился за последние десятилетия и стал важным фактором влияния на запасы углерода и изменений его цикла.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Правительства Тюменской области. Результаты опубликованы в журнале Сatena.

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ТюмГУ 311 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.