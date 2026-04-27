  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 апреля, 15:58
Татьяна Зайцева
1
340

За полторы тысячи лет руины древнего города в Ливии покрылись досками для игры в манкалу

❋ 4.5

Исследуя развалины Птолемаиды, археологи обнаружили множество вырезанных в камне рядов лунок, вписанных в квадраты или прямоугольники. Ученые пришли к выводу, что после гибели города местные пастухи на протяжении столетий играли на руинах в одну из разновидностей древнейшей логической игры манкалы.

Археология
# археологические раскопки
# африка
# игры
# история
За полторы тысячи лет руины древнего города в Ливии покрылись досками для игры в манкалу / © Zofia Kowarska, naukawpolsce.pl

Птолемаида была одним из крупнейших древнегреческих городов в Киренаике — историческом регионе на средиземноморском побережье Северной Африки, ныне находящемся на северо-востоке Ливии. Город основали в конце IV или начале III века до нашей эры при правлении эллинистической египетской династии Птолемеев, позже он перешел во владение Римской империи, а затем пришел в упадок. Во время арабского завоевания Магриба в VII веке нашей эры Птолемаида была разрушена и заброшена. Ее руины находятся недалеко от современного ливийского поселения Толмейта.

Как сообщил сайт naukawpolsce.pl, в 2023 году, после более чем десятилетнего перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии, археологи из Варшавского университета возобновили археологические раскопки Птолемаиды. С тех пор они сделали множество находок, включая остатки древнего корабля, затонувшего рядом с городом.

Однако археолог Зофия Коварска обратила внимание на необычную особенность развалин Птолемаиды — на ее древних камнях сплошь и рядом вырезаны ряды лунок, вписанных в обозначенные бороздками квадраты или прямоугольники. Коварска пришла к выводу, что это доски для популярной в тех местах игры под названием «сиза» («сиджа») — разновидности одной из древнейших стратегических игр человечества, манкалы.

Манкала (также известная как калах) — семейство настольных игр для двух человек, в которые играют маленькими камнями, бобами, шариками или семенами, используя ряды отверстий, лунок либо ямок в земле, доске или другой игровой поверхности. Цель игры обычно в том, чтобы захватить все или часть фигур противника.

Существуют предположения, что в подобные игры играли в Древнем Египте, а возможно, еще раньше. Самые ранние бесспорные свидетельства популярности подобных игр — игровые доски из римской бани в левантийском городе Гедера, датируемые II-III веками нашей эры. Разнообразные версии манкалы до сих пор распространены на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Центральной Америке, куда игру завезли из Африки во время работорговли.

На руинах Птолемаиды игровые доски вырезаны на любой доступной поверхности: на блоках известняка, фрагментах мраморных колонн, стенах древних зданий. Некоторые из них представляют собой простую сетку лунок три на три, в то время как другие расширяются до размера пять на пять, шесть на шесть или даже семь на семь. Встречаются и прямоугольные варианты, такие как сетка четыре на шесть. Длина сторон досок варьируется примерно от 15 сантиметров до нескольких десятков сантиметров.

«Когда я начала свои исследования, думала, что найду лишь несколько экземпляров таких досок, но через несколько дней у меня оказалось их уже более 100, и это еще далеко не конец, мы продолжим наши исследования. Доски, вырезанные на руинах, позволяют предположить, что эти игры были довольно распространенной формой развлечения. Иногда мы находим дюжину, даже 20 или 30 досок, расположенных рядом друг с другом в одном месте», — рассказала Коварска.

Датировать эти доски очень сложно, ясно одно: их вырезали на стенах заброшенного древнего города, когда Птолемаида уже лежала в руинах. Скорее всего, предположила Коварска и ее коллеги, этим занимались на протяжении прошедших с разрушения города веков местные пастухи.

В пользу этой версии говорит то, что территория древнего города окружена обширными пастбищами для выпаса коз и овец. Кроме того, доски часто вырезаны на возвышенных участках или на углах зданий. В этих точках удобно сидеть и наблюдать за окружающей местностью и стадами, параллельно развлекая себя играми, отметила Коварска.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
76 статей
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Термоядерный синтез как основа энергетики будущего
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Хвостатые фаги: эволюционные химеры
Биофак МГУ
Москва
Лекция
28 Апр
1000
Храмы: процедура основания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Апр
450
От Байконура к Восточному: новая глава космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Микробиом кишечника для долголетия
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Сергей Юльевич Витте: портрет на фоне эпохи
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Лаборатория на чипе: новый масштаб в научных исследованиях
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Пилот дрона: мифы о профессии
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
30 Апр
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
2 минуты назад
-
0
+
И как они играли на "фрагментах мраморных колонн, стенах древних зданий" в игру, где в лунки нужно класть камни?
Ответить
-
0
+

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно