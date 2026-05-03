  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 мая, 15:40
Татьяна Зайцева
17

В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

❋ 4.6

Около 1700 лет тому назад в римском Йорке двух маленьких детей похоронили, завернув в невероятно дорогостоящую пурпурную ткань, обычно предназначавшуюся только для императоров и представителей высшей аристократии, выяснили исследователи из Йоркского университета.

Археология
# археологические раскопки
# археология
# захоронения
# история
# красители
# Римская империя
В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур / © University of York

Как сообщается в пресс-релизе университета, открытие стало возможным благодаря римскому погребальному ритуалу, существовавшему в III-IV веках нашей эры — на одетые и завернутые в саван тела внутри гробов выливали жидкий гипс. По мере затвердевания, гипс сохранял отпечатки тканей, тел и погребальных материалов, которые обычно разлагались.

Исследователи провели химический анализ двух гипсовых захоронений младенцев, датируемых концом III или началом IV века нашей эры. Один младенец был похоронен вместе с двумя взрослыми в каменном гробу, а второй — в свинцовом гробу.

В обоих случаях ученые обнаружили явное присутствие органического соединения 6,6-диброминдиго — основного компонента тирского или императорского пурпура, одного из самых ценных красителей античности. Это первое подтвержденное свидетельство использования тирского пурпура для окрашивания римских текстильных изделий в Йорке и один из немногих известных примеров применения этого красителя в римской Британии.

Свое название краситель насыщенного красно-фиолетового цвета получил от финикийского города Тир (современный ливанский город Сур), где его начали производить еще примерно в XV веке до нашей эры.

Тирский пурпур получали из слизистого секрета морских моллюсков семейства Murecidae, обитающих в восточной части Средиземного моря, в основном из средиземноморского болинуса (Bolinus brandaris). Железы, содержащие слизь ярко-фиолетового цвета, извлекали из раковин моллюсков, а затем подвергали длительному и сложному многоступенчатому процессу.

На получение всего 1,5 граммов красителя уходило примерно 10-12 тысяч раковин. А для того, чтобы окрасить в пурпурный цвет килограмм шерсти, требовалось примерно 200 граммов красящего вещества. При этом тирский пурпур славился своей стойкостью — окрашенные ткани не выцветали со временем, а под воздействием солнечного света их цвет становился еще ярче.

Из-за своей редкости, высокой себестоимости и сложности производства, тирский пурпур издревле ассоциировался с властью, богатством и высоким социальным статусом. В Римской империи стоимость тирского пурпура в три раза превышала цену золота, а пурпурные ткани были визуальными маркерами принадлежности к элите.

Императоры, сенаторы, полководцы и аристократы носили пурпурные тоги, чтобы обозначить свои привилегии, знатность и авторитет. Мало того, к IV веку нашей эры законы о роскоши в Риме ужесточили, и носить тирский пурпур с тех пор разрешалось только римскому императору.

Поэтому находка, сделанная в Йорке, настолько необычна — младенцев после смерти завернули в ткань, которую могли себе позволить только самые высшие слои римского общества.

Мало того, как установили исследователи, ребенка, захороненного отдельно, в свинцовом гробу, сначала накрыли плащом или шалью с кисточками, а затем поверх накинули тонкую пурпурную ткань, украшенную золотой нитью — одним из самых престижных материалов, доступных в римском мире.

Это показывает, что такая роскошь была доступна богатым семьям римского Йорка или Эборакума, находившегося на дальней западной окраине империи. Город, тем не менее, не был изолированным пограничным поселением, он был крупным военным и административным центром, связанным с более широкой римской экономикой.

Кроме того, находка ставит под сомнение предположения о том, что римляне не оплакивали смерть младенцев. Римские правовые и социальные традиции ограничивали или даже запрещали публичный траур по очень маленьким детям из-за чрезвычайно высокой младенческой смертности.

Однако эти захоронения заставили предположить, что элитные семьи в Эборакуме вкладывали большую заботу, средства и эмоции в погребение своих самых маленьких членов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
80 статей
Археология
# археологические раскопки
# археология
# захоронения
# история
# красители
# Римская империя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Май
Бесплатно
Ледники Полярного Урала
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

Астрономия
# ALMA
# вода
# водород
# дейтерий
# межзвездная комета
# планетные системы
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

    3 мая, 15:40

  2. Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

    3 мая, 13:44

  3. ДНК оказалась почти всегда частично открытой

    3 мая, 13:16

  4. Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

    2 мая, 16:26
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Роман Анатольевич
17 минут назад
Армения ≈ 2492 г. до н.э. - это не история, а желание выглядеть древнее всех. В тот период на Армянском нагорье были просто разрозненные культуры. Нет

Рейтинг: старейшие государства мира

Светлана Коршунова
27 минут назад
Светлана, именно! Наши предки первыми были кто переселился с других планет на Мидгард-Землю - Русы. 13000 лет назад был катаклизм планетарного

Рейтинг: старейшие государства мира

Vscooter
38 минут назад
densto, или, точнее сказать, уже не топ

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Ковачек Евродин
1 час назад
Sergey, пипееец взрослый человек а ведет себя как я в 14 . Мда всё таки возраст - не всегда ум и мудрость. на деле дядь доказываешь .

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

HoD No
2 часа назад
Автор статьи такой наивный, раз считает что это временно из-за войны... :)

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Foxtrot Uniform
2 часа назад
Янис, есть С-500, и что? Нравятся мне такие пуки в лужу - а сейчас есть то и се... Самолет этот создавался 60 (шестьдесят!) лет назад, и для своего времени

Последний полет SR-71 Blackbird установил несколько рекордов скорости всего за 64 минуты

Иван Колупаев
2 часа назад
123, это бот уже пару лет одно и то же пишет.

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Граф Дракула
2 часа назад
Станислав, последнего не понял - либеральная демократия, убежище фашизма?) Я посмотрел, фашизм, гитлеровская идеология это вариант социализма,

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
2 часа назад
Сергей, про википедию не очень понял, там не так много, а ты пока ничего по делу не написал, кроме шариковского " буржуи" , кстати Станислав правильно

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Абубакр Кодиров
2 часа назад
А где Таджикистан находится это страна тоже древняя страна

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
2 часа назад
Станислав, отчасти соглашусь, про умственно отсталых))) Но комунизм это и захват власти, или зачем они воюют? В той же корее в 50х, вьетнам? Они и

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Евгений Афанасьев
2 часа назад
Михаил, Япония возможно древнее будет.

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
2 часа назад
Игорь, твое сообщение не очень понятно, ты сказал что фордовская бумага ничем не обеспечена, обьясни что имел ввиду, по поводу не обеспечена.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Ethan Miller
3 часа назад
Странно, потомки древних укров, (нынешние рагули),насильно насаждают кругом свое первородство, скромно декларируя своё "божественное"

Рейтинг: старейшие государства мира

123
3 часа назад
Игорь, несколько месяцев пишешь тут, не помер ещё? мошенник

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Sam Dowson
3 часа назад
Ирак - Месопотамия даты дают 4000 год до нашей эры, а первые деревни там вообще 6000 лет до н.э. Иран - 3200 год до н.э.

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
3 часа назад
Сергей, если у меня кисель, то у тебя что то умное? Но ты пока ничего умного не сказал,только повторяеш за шариковым, лениным "буржуи" , пока только у

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Светлана Ильина
3 часа назад
Не верю я во все эти даты. Историю столько раз переписывали. Кто же тогда построил пирамиды и другие величественные сооружения, про которые

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
3 часа назад
Сергей, какие серьезные труды ?) Серьезный труд описывающий бесполезность рабочего класса?) Действительно сеоьезный экономист, труд и рабочий

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Денис Погорелов
3 часа назад
Делаем ставки, когда вернёмся к тому, что свет отделился от тьмы за 1 день.

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно