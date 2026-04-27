Офтальмолог рассказала, как защитить зрение в дачный сезон
Дачный сезон — это не только свежий воздух и хорошее настроение, но и высокий риск глазного травматизма. Пока мы с головой погружаемся в наведения порядка на грядках и строим планы на лето, наши глаза остаются беззащитными перед невидимой угрозой. По словам заведующей кафедрой глазных болезней СГМУ им. В.И. Разумовского Татьяны Каменских, дачный травматизм имеет свою специфику, и к нему стоит относиться с повышенным вниманием.
Особую опасность представляют механические травмы. При рыхлении почвы, обрезке деревьев или покосе травы в глаз могут попасть мелкие частицы — пыль, песок или опилки. Особенно чреваты последствия работы с газонокосилкой, пилой или болгаркой: инородное тело (камешек, щепка, металл), летящее на высокой скорости, способно вызвать проникающее ранение или тяжелую контузию, вплоть до разрушения глазного яблока. Не стоит недооценивать и микротравмы, например, от острой травинки.
«В результате таких травм разрушается эпителиальный барьер и микробы проникают в глубокие слои роговицы, образуя гнойную язву. Язва может привести к перфорации глаза, даже при ее успешном излечении зрение значительно снижается из-за образования бельма. При повреждении роговицы мы видим роговичный синдром — слезотечение, светобоязнь, резкая боль, сложно открыть глаза», — отмечает эксперт.
В случае травмы ни в коем случае нельзя тереть глаз, промывать его при вероятности проникающего ранения (за исключением случаев попадания химических веществ) или пытаться самостоятельно удалить инородное тело. Вместо этого необходимо наложить стерильную повязку и немедленно обратиться к офтальмологу. Использование ваты нежелательно, так как ее ворс может усилить воспаление.
Различные виды ожогов — еще одна распространенная опасность, подстерегающая дачников. Самыми коварными считаются щелочные ожоги. При попадании агрессивной жидкости в глаз необходимо срочно промыть его большим количеством чистой воды в течение 15-20 минут, не пытаясь нейтрализовать вещество другими растворами, после чего наложить стерильную повязку и срочно обратиться к офтальмологу.
Лучевые ожоги (электроофтальмия) от ультрафиолетового излучения дают о себе знать сильной болью в глазах и снижением зрения через 6-10 часов, обычно ночью. При длительном пребывании на солнце без защиты глаз, а также при наблюдении за солнечным затмением может случиться ожог сетчатки, что приводит к необратимым изменениям.
Не стоит забывать и об аллергических рисках: пыльца растений, в том числе сорняков, и споры грибов, присутствующие в дачном воздухе, часто становятся причиной аллергического конъюнктивита, сопровождающегося зудом, покраснением и отеком век, слезотечением. Особую осторожность следует соблюдать с соком чистотела — при попадании в глаза он способен вызвать тяжелый ожог роговицы.
И, конечно, бдительность следует удвоить, если на даче находятся дети. Именно они часто становятся жертвами контузий и ожогов. Все опасные вещества и инструменты должны храниться в недоступном для детей месте.
Помимо травм, опасности дачного сезона связаны с обострением хронических заболеваний глаз.
«Переохлаждение, переутомление и перегревание приводят к обострению герпетических иридоциклитов и кератитов. Подъем тяжестей или прыжки в воду могут привести к отслойке сетчатки у людей с высокой степенью близорукости, а работа в наклон у больных глаукомой повышает внутриглазное давление», — предупреждает эксперт.
Лучшая профилактика дачного травматизма — использование защитных очков во время любых садовых работ. Они должны защищать от механических повреждений, химических веществ и ультрафиолета. Эксперт советует выбирать модели с широкими дужками и боковой защитой. Отдых на даче может быть спокойным, если помнить об основных рисках и вовремя принимать меры предосторожности.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Используя цифровые методы анализа древних манускриптов международная команда ученых смогла восстановить 42 утраченные страницы Кодекса H — греческой рукописи VI века с Посланиями святого апостола Павла. Эта рукопись представляет собой важный источник для изучения ранней традиции переписывания библейских текстов и того, как они распространялись в христианском мире.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
12 Декабря, 2018
Десять самых важных научных событий 2018 года
30 Ноября, 2016
Эйнштейн – плагиатор?
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
