Минуты вместо часов: CATL запустила сеть быстрой замены батарей для легких электрогрузовиков в Китае

Китайский аккумуляторный гигант CATL официально запустил первую стандартизированную сеть замены батарей для легких грузовиков. Проект стал важным шагом в масштабной программе электрификации городской логистики и снижения затрат на коммерческие перевозки.

Грузовик, на котором производится замена аккумулятора / © CATL

Совместно с логистической компанией DST CATL вывела на маршруты первую партию легких грузовиков с системой быстрой замены аккумуляторов. В основе проекта лежит технология Choco-swap, позволяющая заменить батарею всего за 120 секунд. Этот запуск отражает более широкую стратегию CATL по созданию национальной инфраструктуры battery swap — станций мгновенной замены аккумуляторов — как для коммерческого транспорта, так и для легковых электромобилей.

По заявлению CATL, технология Choco-swap позволяет практически устранить простои, которые неизбежны при традиционной зарядке электромобилей или заправке обычных грузовиков.

Компания утверждает, что за восемь лет эксплуатации один такой грузовик способен сэкономить более 2000 часов времени, которое обычно тратится на пополнение энергии. Кроме того, стоимость эксплуатации системы примерно вдвое ниже расходов на топливо для традиционных дизельных машин.

Модульные станции замены аккумуляторов рассчитаны как на легковые электромобили, так и на коммерческие грузовики с колесной базой от 2,7 до 3,75 метра.

На сегодняшний день CATL уже развернула 31 станцию замены батарей для легких грузовиков в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. До конца года компания намерена увеличить их число до 140, сосредоточившись прежде всего на ключевых логистических магистралях и городских распределительных центрах.