В средневековой уборной нашли восковую записную книжку и шелковую «туалетную бумагу»

Во время раскопок в старинном немецком городе Падерборн археологи наткнулись на отхожие места XIII-XIV веков. В одном обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся предметы. Среди них — деревянный блокнот с покрытыми воском «страницами», исписанными латынью, и куски шелковой ткани, которые, видимо, использовали в качестве туалетной бумаги.

Масштабные археологические раскопки в историческом центре Падерборна (земля Северный Рейн — Вестфалия) начались в декабре 2024 года в преддверии строительства нового здания городской администрации. За это время под зданиями раннего Нового времени археологи нашли следы каменоломни XI века и пять вырытых в известняковом грунте уборных, относящихся к XIII-XIV векам.

Уборные представляли собой герметичные, воздухонепроницаемые помещения с влажным земляным полом. В одном из сортиров нашли керамические сосуды, нож, глиняную посуду, остатки плетеных корзин.

Кроме того, с пола этой уборной извлекли влажный ком земли. Когда его расчистили в реставрационной мастерской, внутри оказалась связка деревянных восковых табличек в кожаном футляре. Как сообщили в пресс-релизе региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL), под руководством которой проводят раскопки, даже после стольких столетий, проведенных в земле, найденный в туалете предмет все еще имел довольно неприятный запах.

Записная книжка возрастом 700-800 лет исключительно хорошо сохранилась благодаря влажной почве и воздухонепроницаемым условиям внутри уборной. Блокнот состоит из шести скрепленных между собой деревянных табличек размером 8,6 на 5,5 сантиметра. Четыре центральные таблички — двусторонние, то есть покрыты воском с обеих сторон. А еще у двух, первой и последней, воском заполнена только внутренняя сторона.

Таким образом, в книжке 10 «страниц» или рабочих поверхностей, на которых можно писать стилусом — пишущим инструментом из металла, кости, в том числе слоновой. Стилус был заострен с одного конца, чтобы выцарапывать буквы на воске. Другой конец был плоским или в форме шпателя. Это позволяло разглаживать воск и стирать текст, что делало блокнот многоразовым.

Записная книжка была упакована в кожаный футляр размером 10 на 7,5 сантиметра. Поверхность футляра украшена тисненым узором: ее покрывают правильные ряды небольших лилий. Изображение лилии в Средневековье было символом чистоты, королевской власти и божественной благосклонности.

Такое тиснение может свидетельствовать о том, что блокнот был весьма ценным предметом и принадлежал богатому человеку с высоким социальным статусом, предположили ученые. О принадлежности владельца блокнота к образованному высшему классу общества говорит и то, что надписи на воске выполнены на латыни курсивным шрифтом.

По словам археологов, им достаточно было почистить только внешнюю сторону книжки: ее внутренние страницы были настолько плотно скреплены, что на них не оказалось грязи. Дерево также не деформировалось, поэтому воск остался целым, да и сам текст, несмотря на прошедшие столетия, отлично сохранился.

Надписи идут в двух направлениях, в зависимости от того, как держали блокнот, но, похоже, они написаны одной рукой. Хотя отдельные слова различимы, расшифровать текст будет непросто даже для экспертов в этой области, отметили ученые. Они планируют применить для расшифровки высокотехнологичные методы. Это сделают после того, как завершится процесс реставрации и консервации блокнота, который может занять около года.

Отрезок ткани, найденный в уборной / © LWL / S. Bretzel

Еще одна интересная находка, сделанная в той же уборной, где нашли записную книжку, подтвердила, что в центре Падерборна в Средние века жили высшие слои общества. Речь идет об обрезках дорогой, тонкой шелковой ткани, из которой когда-то явно были сшиты элегантные наряды. Ставшую ненужной ткань разорвали или разрезали на прямоугольные куски. Как предположили археологи, эти шелковые тряпки посетители уборной использовали в качестве туалетной бумаги.

