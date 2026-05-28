28 мая, 09:57
Татьяна Зайцева
Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

Во время раскопок на кладбище эпохи Цинь археологи нашли плотно запечатанный сосуд, в котором сохранился алкогольный напиток возрастом более двух тысяч лет. Анализ показал, что это пиво, сваренное из забродивших зерен проса, пшеницы и ячменя.

Древние сосуды с алкоголем, найденные в Китае. Справа - бутылка с кладбища Шаньцзябао / © Journal of Archaeological Science

Алкогольные напитки имеют долгую историю, их производство и потребление в Древнем Китае можно проследить до раннего неолита. Самые древние археологические свидетельства присутствия алкоголя обнаружили на стоянке Шаншань (10-9 тысяч лет до нашей эры) в провинции Чжэцзян.  
 
Археологические данные показали, что в Древнем Китае существовали две основные технологии пивоварения: метод «ние», при котором в качестве закваски использовали пророщенные зерна злаков (солод), и метод «цю», когда закваску делали из ферментированных зерен или трав. В то время как на севере предпочтительной культурой было просо, на юге преимущественно использовали рис, что соответствовало районам одомашнивания зерновых.
 
До сих пор при изучении древнего китайского алкоголя приходилось полагаться на едва заметный осадок, сохранившийся на керамике, а не на сами напитки. Это оставляло многие детали ранних методов и традиций пивоварения неясными.
 
Поэтому находка, сделанная во время раскопок на кладбище Шаньцзябао на северо-западе современного Китая, оказалась уникальной. Археологи обнаружили 183 гробницы, относящиеся к так называемому периоду Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры). В ту эпоху эта территория принадлежала одному из семи государств, воевавших между собой, царству Цинь.
 
В глубине гробницы, расположенной на окраине кладбища, нашли плотно закрытую бронзовую бутылку с необычным горлышком в форме головки чеснока. Изнутри горлышко было запечатано тканью, а снаружи — липкой органической мазью.
 
Внутри бутылки ученые, статья которых опубликована в издании Journal of Archaeological Science: Reports, обнаружили приблизительно 3740 миллилитров прозрачной, светло-голубовато-зеленой жидкости без запаха, а на дне — небольшое количество осадка. Исследователи предположили, что жидкость столь хорошо сохранилась на протяжении более чем двух тысяч лет благодаря двухслойной герметизации.
 
Химический анализ показал, что жидкость содержала высокий уровень молочной и щавелевой кислот — это характерно для зерновых, — но почти не содержала винной кислоты. Поэтому исследователи сделали вывод, что перед ними не фруктовое вино, а алкогольный напиток, сваренный из злаков. Химический анализ также выявил в жидкости более 2400 органических соединений, включая аминокислоты и сахара.
 
При более детальном изучении жидкости с помощью микроскопов высокого разрешения в ней обнаружили более 100 тысяч мельчайших частиц крахмальных зерен, размер и форма которых позволили идентифицировать культуры, использованные при изготовлении напитка. Результаты показали, что он был сварен в основном из зерен проса (92%) с добавлением небольшого количества зерен пшеницы и ячменя (8%).
 
В жидкости также нашли свыше 8500 дрожжевых клеток. Это подтвердило, что жидкость когда-то представляла собой пиво, бродившее в процессе производства.
 
Кроме того, характерные повреждения на зернах пшеницы и ячменя указали на то, что их измельчали и нагревали. То есть пивовары царства Цинь применяли метод «цю» — один из двух традиционных способов приготовления закваски для брожения, подытожили исследователи.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
