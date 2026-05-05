В Пиренеях нашли горнодобывающий лагерь возрастом 5000 лет
Испанские археологи раскопали в Пиренеях пещеру на высоте 2235 метров, которая служила индустриальной базой древним людям. Более пяти тысяч лет назад они регулярно поднимались в альпийскую зону, чтобы перерабатывать медный минерал в десятках костровых ям. Находка означает, что высокогорье было не просто транзитным маршрутом, а важным центром добычи ресурсов в доисторической Европе.
Долгое время историки считали, что древние люди избегали суровых условий на высотах более 2000 метров. Редкие археологические находки в таких местах обычно интерпретировали как кратковременные стоянки охотников или пастухов, которые укрывались от непогоды при перегоне стад через перевалы. Свидетельств того, что люди каменного и бронзового веков целенаправленно и подолгу работали в альпийской зоне, в Пиренеях практически не встречалось.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, провели раскопки в Пещере-338 в долине Фресер. Из-за отсутствия дорог логистика оказалась сложной: археологам пришлось вручную спускать выкопанный грунт вниз по крутому склону в долину, чтобы промыть его и просеять через мелкие сита. На месте зафиксировали координаты каждой находки с помощью тахеометра и составили трехмерную карту пещеры. В лаборатории ученые провели радиоуглеродное датирование древесного угля и исследовали кости животных, обломки керамики и камни.
Выяснилось, что люди начали посещать пещеру еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Пик активности пришелся на период между 3464 и 2532 годами до нашей эры.
На площади всего в шесть квадратных метров археологи расчистили 23 костровые ямы. Анализ угля показал, что топливом служила в основном горная сосна. Внутри ям и вокруг них лежали более 170 крупных фрагментов и россыпь мелкой крошки ярко-зеленого минерала. Ученые предполагают, что это малахит — богатая медью руда. Поскольку в самой пещере этот минерал не образуется, древние рудокопы специально приносили его туда, чтобы дробить и термически обрабатывать.
Рудокопы приходили в горы с готовым инвентарем и уносили его с собой на зиму: в пещере почти не осталось каменных орудий или отходов от их изготовления. Рядом с кострами исследователи нашли кости съеденных овец, коз и свиней, а также простую глиняную посуду ручной лепки.
Среди обычного бытового мусора попались и предметы роскоши: кулон из просверленного клыка бурого медведя и подвеска из раковины морского моллюска Glycymeris. Присутствие морской ракушки на горной вершине указывает на сложные маршруты обмена. Там же археологи обнаружили фалангу пальца и молочный зуб 11-летнего ребенка.
Находки в Пещере-338 меняют представление о том, как доисторические общества осваивали ландшафт. Альпийская зона служила не окраиной обитаемого мира, а встроенным в экономику ресурсным центром. Древние люди знали местную геологию, умели планировать сложные сезонные экспедиции и добывать полезные ископаемые в экстремальных условиях.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Пока одни исследователи, включая российских, отрицают само наличие угрозы микропластика для мозга, другие продолжают собирать данные по этому вопросу. Более того: они даже предложили способ снизить угрозу для мозга за счет фильтрации крови от частиц пластика.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
12 Декабря, 2021
«Омикрон»: и снова добро пожаловать в начало эпидемии!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии