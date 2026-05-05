В Пиренеях нашли горнодобывающий лагерь возрастом 5000 лет

Испанские археологи раскопали в Пиренеях пещеру на высоте 2235 метров, которая служила индустриальной базой древним людям. Более пяти тысяч лет назад они регулярно поднимались в альпийскую зону, чтобы перерабатывать медный минерал в десятках костровых ям. Находка означает, что высокогорье было не просто транзитным маршрутом, а важным центром добычи ресурсов в доисторической Европе.

Долгое время историки считали, что древние люди избегали суровых условий на высотах более 2000 метров. Редкие археологические находки в таких местах обычно интерпретировали как кратковременные стоянки охотников или пастухов, которые укрывались от непогоды при перегоне стад через перевалы. Свидетельств того, что люди каменного и бронзового веков целенаправленно и подолгу работали в альпийской зоне, в Пиренеях практически не встречалось.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, провели раскопки в Пещере-338 в долине Фресер. Из-за отсутствия дорог логистика оказалась сложной: археологам пришлось вручную спускать выкопанный грунт вниз по крутому склону в долину, чтобы промыть его и просеять через мелкие сита. На месте зафиксировали координаты каждой находки с помощью тахеометра и составили трехмерную карту пещеры. В лаборатории ученые провели радиоуглеродное датирование древесного угля и исследовали кости животных, обломки керамики и камни.

Выяснилось, что люди начали посещать пещеру еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Пик активности пришелся на период между 3464 и 2532 годами до нашей эры.

На площади всего в шесть квадратных метров археологи расчистили 23 костровые ямы. Анализ угля показал, что топливом служила в основном горная сосна. Внутри ям и вокруг них лежали более 170 крупных фрагментов и россыпь мелкой крошки ярко-зеленого минерала. Ученые предполагают, что это малахит — богатая медью руда. Поскольку в самой пещере этот минерал не образуется, древние рудокопы специально приносили его туда, чтобы дробить и термически обрабатывать.

Рудокопы приходили в горы с готовым инвентарем и уносили его с собой на зиму: в пещере почти не осталось каменных орудий или отходов от их изготовления. Рядом с кострами исследователи нашли кости съеденных овец, коз и свиней, а также простую глиняную посуду ручной лепки.

Среди обычного бытового мусора попались и предметы роскоши: кулон из просверленного клыка бурого медведя и подвеска из раковины морского моллюска Glycymeris. Присутствие морской ракушки на горной вершине указывает на сложные маршруты обмена. Там же археологи обнаружили фалангу пальца и молочный зуб 11-летнего ребенка.

Находки в Пещере-338 меняют представление о том, как доисторические общества осваивали ландшафт. Альпийская зона служила не окраиной обитаемого мира, а встроенным в экономику ресурсным центром. Древние люди знали местную геологию, умели планировать сложные сезонные экспедиции и добывать полезные ископаемые в экстремальных условиях.

Максим Абдулаев 143 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.