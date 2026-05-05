Под Иерусалимом освоили прочную штукатурку на 8000 лет раньше римлян

Строительные традиции ранних земледельцев Ближнего Востока принято ассоциировать с простыми известковыми растворами на основе мягкого кальцита, что можно назвать примитивной технологией. Однако анализ материалов из раскопок под Иерусалимом показал, что местные мастера справились с этой задачей на восемь тысячелетий раньше римлян.

Производство прочной и водостойкой штукатурки на основе доломита считается исключительно сложным процессом даже по современным меркам. При обжиге доломита образующиеся оксиды кальция и магния при дальнейшей обработке и карбонизации практически никогда не рекомбинируют обратно в минерал доломит. Вместо этого формируется спектр других магнийсодержащих фаз, от брусита до гидромагнезита, поэтому такие материалы в науке принято называть магнезиальными, а не доломитовыми. До недавнего времени первые достоверные случаи применения доломитовой извести относили к римскому периоду.

Ученые из Израиля исследовали памятник Моца под Иерусалимом и сделали вывод о том, что в этом месте технологию создания доломитовой штукатурки освоили почти на 8000 лет раньше, чем римляне. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

На этом поселении, включающем более 20 строительных комплексов с 100 полами, обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся штукатурки. Эти слои датированы примерно 7100-6700 годами до нашей эры. Ученые применили мультианалитический подход, используя инфракрасную спектроскопию, рентгеновскую дифракцию, термогравиметрию, а также сканирующую электронную и оптическую микроскопию для анализа как самих полов, так и остатков производственных ям-печей, заполненных камнями.

Авторам исследования удалось доказать, что присутствующий в образцах доломит не является лишь геологическим заполнителем, использованным в сыром виде. Они выявили морфологические и химические признаки того, что часть доломита пирогенная — вновь кристаллизовавшаяся из магнезиальной и кальцитовой извести после декарбонизации исходной породы. То есть неолитические мастера смогли воспроизвести полный, схожий с классическим известковым, «доломитовый цикл», который считается практически утерянным в истории технологии.

Таким образом, жители Моцы не просто использовали легкодоступный камень, а разработали и довели до совершенства чрезвычайно сложную технологию, требующую экспертного контроля на всех этапах: от подбора сырья и температурного режима обжига до финальной стадии, где равномерное распределение кристаллов доломита обеспечивало прочность.

Кроме того, сам факт рекристаллизации доломита в построечных условиях встречается крайне редко и помогает лучше понять древнюю технологию.

Ученые предполагают, что ключевым фактором успеха могло стать использование не до конца декарбонизированной извести, где оставшиеся зерна исходного доломита служили основой для новой кристаллизации.

Андрей Серегин 97 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.