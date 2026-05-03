Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: в каких странах живут большие дикие кошки
Дикие кошки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. На инфографике показано, где проживают наиболее крупные дикие кошки.
Термином «большие кошки» ученые обозначают представителей рода Пантера (Panthera) — тигров, львов, ягуаров, леопардов и снежных барсов. Обыватели также включают в эту категорию пум, дымчатых леопардов, гепардов и различные виды рысей.
Индия — уникальная страна, где проживают в общей сложности 15 видов диких кошек. Среди них, азиатский лев, бенгальский тигр, индийский леопард, снежный барс, облачный леопард и евразийская рысь.
Россия стала домом для девяти видов диких кошек. Самая крупная российская кошка — амурский тигр. Этот вид встречается в Приморском и Хабаровском краях. Также на территории страны обитают дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс и обыкновенная рысь.
Рыси обладают одним из самых обширных ареалов среди всех диких кошек. Их можно встретить на территории Европы, Азии и Северной Америки. Это один из самых холодостойких представителей диких кошек, способный выжить даже в тайге.
Львы в основном проживают в Африке к югу от Сахары, однако небольшая изолированная популяция сохранилась в индийском заповеднике Гир.
Тигр — кошка исключительно азиатская. Представители вида обитают на территории России, Ирана, Афганистана, Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Еще один азиатский вид — снежный барс, известный как ирбис. Ареал барсов простирается через территории Афганистана, Мьянмы, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Дымчатый леопард также встречается исключительно в Азии — от южного Китая до Малакки и от восточных Гималаев до Вьетнама.
Дымчатый леопард внешне отдаленно напоминает леопарда, но не считается его наиболее близким родственником. Леопардов ученые относят к роду Panthera, а дымчатых леопардов — к роду Neofelis.
Леопарды обитают на территории Азии, включая южную часть Приморья в России, Корейский полуостров, Иран и Аравийский полуостров. Также их ареал охватывает всю Африку к югу от Сахары.
Ягуары встречаются исключительно в западном полушарии. Их ареал простирается от Мексики до Парагвая и северной Аргентины.
Еще один представитель «западных кошек» — пумы, обладающие самым широким ареалом среди всех диких кошек в западном полушарии. Они встречаются от Канады до юга Чили.
Гепарды относятся к той же эволюционной линии, что и пумы. Хотя они имеют общих предков, гепарды живут в другом полушарии. Основная часть их популяции приходится на страны Африки, однако их также можно встретить в центральной части Ирана.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
19 Декабря, 2019
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
11 Февраля, 2021
Starship — тропою летных испытаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии