Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
3 мая, 15:58
Рейтинг: +197
Посты: 722

Карта: в каких странах живут большие дикие кошки

Дикие кошки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. На инфографике показано, где проживают наиболее крупные дикие кошки.

В каких странах живут большие дикие кошки / © CountZapolai, ecoclimax
Термином «большие кошки» ученые обозначают представителей рода Пантера (Panthera) — тигров, львов, ягуаров, леопардов и снежных барсов. Обыватели также включают в эту категорию пум, дымчатых леопардов, гепардов и различные виды рысей.

Индия — уникальная страна, где проживают в общей сложности 15 видов диких кошек. Среди них, азиатский лев, бенгальский тигр, индийский леопард, снежный барс, облачный леопард и евразийская рысь.  

Россия стала домом для девяти видов диких кошек. Самая крупная российская кошка — амурский тигр. Этот вид встречается в Приморском и Хабаровском краях. Также на территории страны обитают дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс и обыкновенная рысь.

Рыси обладают одним из самых обширных ареалов среди всех диких кошек. Их можно встретить на территории Европы, Азии и Северной Америки. Это один из самых холодостойких представителей диких кошек, способный выжить даже в тайге.

Львы в основном проживают в Африке к югу от Сахары, однако небольшая изолированная популяция сохранилась в индийском заповеднике Гир. 

Тигр — кошка исключительно азиатская. Представители вида обитают на территории России, Ирана, Афганистана, Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии. 

Еще один азиатский вид — снежный барс, известный как ирбис. Ареал барсов простирается через территории Афганистана, Мьянмы, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Дымчатый леопард также встречается исключительно в Азии — от южного Китая до Малакки и от восточных Гималаев до Вьетнама.

Дымчатый леопард внешне отдаленно напоминает леопарда, но не считается его наиболее близким родственником. Леопардов ученые относят к роду Panthera, а дымчатых леопардов — к роду Neofelis. 

Леопарды обитают на территории Азии, включая южную часть Приморья в России, Корейский полуостров, Иран и Аравийский полуостров. Также их ареал охватывает всю Африку к югу от Сахары.

Ягуары встречаются исключительно в западном полушарии. Их ареал простирается от Мексики до Парагвая и северной Аргентины.

Еще один представитель «западных кошек» — пумы, обладающие самым широким ареалом среди всех диких кошек в западном полушарии. Они встречаются от Канады до юга Чили.

Гепарды относятся к той же эволюционной линии, что и пумы. Хотя они имеют общих предков, гепарды живут в другом полушарии. Основная часть их популяции приходится на страны Африки, однако их также можно встретить в центральной части Ирана.

2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

Астрономия
# ALMA
# вода
# водород
# дейтерий
# межзвездная комета
# планетные системы
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
