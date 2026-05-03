Карта: в каких странах живут большие дикие кошки

Дикие кошки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. На инфографике показано, где проживают наиболее крупные дикие кошки.

В каких странах живут большие дикие кошки / © CountZapolai, ecoclimax

Термином «большие кошки» ученые обозначают представителей рода Пантера (Panthera) — тигров, львов, ягуаров, леопардов и снежных барсов. Обыватели также включают в эту категорию пум, дымчатых леопардов, гепардов и различные виды рысей.

Индия — уникальная страна, где проживают в общей сложности 15 видов диких кошек. Среди них, азиатский лев, бенгальский тигр, индийский леопард, снежный барс, облачный леопард и евразийская рысь.

Россия стала домом для девяти видов диких кошек. Самая крупная российская кошка — амурский тигр. Этот вид встречается в Приморском и Хабаровском краях. Также на территории страны обитают дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс и обыкновенная рысь.

Рыси обладают одним из самых обширных ареалов среди всех диких кошек. Их можно встретить на территории Европы, Азии и Северной Америки. Это один из самых холодостойких представителей диких кошек, способный выжить даже в тайге.

Львы в основном проживают в Африке к югу от Сахары, однако небольшая изолированная популяция сохранилась в индийском заповеднике Гир.

Тигр — кошка исключительно азиатская. Представители вида обитают на территории России, Ирана, Афганистана, Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Еще один азиатский вид — снежный барс, известный как ирбис. Ареал барсов простирается через территории Афганистана, Мьянмы, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Дымчатый леопард также встречается исключительно в Азии — от южного Китая до Малакки и от восточных Гималаев до Вьетнама.

Дымчатый леопард внешне отдаленно напоминает леопарда, но не считается его наиболее близким родственником. Леопардов ученые относят к роду Panthera, а дымчатых леопардов — к роду Neofelis.

Леопарды обитают на территории Азии, включая южную часть Приморья в России, Корейский полуостров, Иран и Аравийский полуостров. Также их ареал охватывает всю Африку к югу от Сахары.

Ягуары встречаются исключительно в западном полушарии. Их ареал простирается от Мексики до Парагвая и северной Аргентины.

Еще один представитель «западных кошек» — пумы, обладающие самым широким ареалом среди всех диких кошек в западном полушарии. Они встречаются от Канады до юга Чили.

Гепарды относятся к той же эволюционной линии, что и пумы. Хотя они имеют общих предков, гепарды живут в другом полушарии. Основная часть их популяции приходится на страны Африки, однако их также можно встретить в центральной части Ирана.