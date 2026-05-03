Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
3 мая, 08:19
Рейтинг: +340
Посты: 987

Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа

Несмотря на стремление человечества перейти к более экологически чистым источникам энергии, природный газ по-прежнему остается одним из краеугольных элементов энергетической безопасности и экономического развития.

Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа / © World Visualized
Согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), десятка стран с крупнейшими доказанными запасами природного газа (в триллионах кубических футов) выглядит следующим образом:

1 — Россия — 1 688 (или 47,7 триллиона кубических метров);

2 — Иран — 1 200 (или 33,9 триллиона кубических метров);

3 — Катар — 843 (или 23,8 триллиона кубических метров);

4 — США — 615 (или 17,4 триллиона кубических метров);

5 — Туркменистан — 400 (или 11,3 триллиона кубических метров);

6 — Саудовская Аравия — 336 (или 9,5 триллиона кубических метров);

7 — ОАЭ — 290 (или 8,2 триллиона кубических метров);

8 — Китай — 265 (или 7,5 триллиона кубических метров);

9 — Нигерия — 209 (или 5,9 триллиона кубических метров);

10 — Венесуэла — 195 (или 5,5 триллиона кубических метров).

На эти десять стран приходится более 83 % мировых доказанных запасов природного газа, что подчеркивает их ключевую роль в глобальной энергетической геополитике.

По данным EIA, Россия с ее 1 688 триллионами кубических футов занимает первое место, причем значительная часть ресурсов сосредоточена в Западной Сибири. Экспорт по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) делает ее важнейшим игроком, особенно для Европы и Азии.

Иран располагает вторыми по величине запасами, сосредоточенными главным образом в месторождении Южный Парс/Северный Купол, которое он делит с Катаром. Однако из-за международных санкций и недостатка инвестиций значительная часть этого потенциала остается неосвоенной.

Катар, несмотря на сравнительно небольшую территорию, эффективно использует свои богатые ресурсы через экспорт СПГ, занимая второе место в мире по его поставкам после США.

Соединенные Штаты занимают четвертое место по запасам, но при этом лидируют в мире по добыче природного газа благодаря передовым технологиям разработки сланцевых месторождений. Основные запасы сосредоточены в бассейнах Марселлус, Пермский и Хейнсвилл.

Наконец, Нигерия и Венесуэла, замыкающие первую десятку, обладают значительным неосвоенным потенциалом, который при грамотном развитии способен существенно изменить энергетический баланс в своих регионах.

