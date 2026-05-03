Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа
Несмотря на стремление человечества перейти к более экологически чистым источникам энергии, природный газ по-прежнему остается одним из краеугольных элементов энергетической безопасности и экономического развития.
Согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), десятка стран с крупнейшими доказанными запасами природного газа (в триллионах кубических футов) выглядит следующим образом:
1 — Россия — 1 688 (или 47,7 триллиона кубических метров);
2 — Иран — 1 200 (или 33,9 триллиона кубических метров);
3 — Катар — 843 (или 23,8 триллиона кубических метров);
4 — США — 615 (или 17,4 триллиона кубических метров);
5 — Туркменистан — 400 (или 11,3 триллиона кубических метров);
6 — Саудовская Аравия — 336 (или 9,5 триллиона кубических метров);
7 — ОАЭ — 290 (или 8,2 триллиона кубических метров);
8 — Китай — 265 (или 7,5 триллиона кубических метров);
9 — Нигерия — 209 (или 5,9 триллиона кубических метров);
10 — Венесуэла — 195 (или 5,5 триллиона кубических метров).
На эти десять стран приходится более 83 % мировых доказанных запасов природного газа, что подчеркивает их ключевую роль в глобальной энергетической геополитике.
По данным EIA, Россия с ее 1 688 триллионами кубических футов занимает первое место, причем значительная часть ресурсов сосредоточена в Западной Сибири. Экспорт по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) делает ее важнейшим игроком, особенно для Европы и Азии.
Иран располагает вторыми по величине запасами, сосредоточенными главным образом в месторождении Южный Парс/Северный Купол, которое он делит с Катаром. Однако из-за международных санкций и недостатка инвестиций значительная часть этого потенциала остается неосвоенной.
Катар, несмотря на сравнительно небольшую территорию, эффективно использует свои богатые ресурсы через экспорт СПГ, занимая второе место в мире по его поставкам после США.
Соединенные Штаты занимают четвертое место по запасам, но при этом лидируют в мире по добыче природного газа благодаря передовым технологиям разработки сланцевых месторождений. Основные запасы сосредоточены в бассейнах Марселлус, Пермский и Хейнсвилл.
Наконец, Нигерия и Венесуэла, замыкающие первую десятку, обладают значительным неосвоенным потенциалом, который при грамотном развитии способен существенно изменить энергетический баланс в своих регионах.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
10 Декабря, 2019
Итоги года: десять главных событий в науке
6 Октября, 2022
Грезы о весне искусственного интеллекта
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии