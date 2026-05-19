19 мая, 10:54
Андрей Серегин
Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.

Археология
# брак
# отпечатки
# петроглифы
# Скандинавия
Примеры подоморфов с четырех разных памятников / © Oxford Journal of Archaeology

Наскальное искусство Южной Скандинавии эпохи бронзы — одна из самых ярких традиций древней Европы. Основные скопления петроглифов сосредоточены вдоль побережий Швеции и Норвегии, а ключевые центры расположены в районах Энчепинга, Норрчепинга, Танума и Богуслена. Выделяют шесть главных типов изображений: чашечные углубления, лодки, антропоморфные и зооморфные фигуры, подоморфы — отпечатки ступней — и круги.

Традиционно наскальное искусство бронзового века обсуждали как набор изображений и символов. Еще в начале прошлого века их связывали с культами плодородия, а позднее эти изображения были типологизированы. В последние годы, однако, исследователи все чаще обращают внимание на материальность петроглифов — их расположение относительно воды, трещин и минеральных жил в скальной породе.

Авторы нового исследования предложили рассматривать петроглифы не как картины, а как физические «устройства», созданные для определенных действий. Ученые анализировали подоморфы — выбитые в скалах отпечатки босых и обутых ног людей.

Такие петроглифы встречаются только в Скандинавии, почти не имея аналогов в наскальном искусстве Европы того же времени, за исключением единичных случаев на Британских островах, в Иберии и итальянских Альпах. Подоморфы почти отсутствуют на бронзовых изделиях и погребальных стелах, в отличие от лодок, людей и животных. Тем не менее это единственный мотив, который примерно одинаково распространен как на побережье, так и на удаленных от моря памятниках.

Исследование построили как детальный анализ размещения 627 подоморфных мотивов более чем на 140 памятниках региона Меларен в центрально-восточной части Швеции. Авторы научной работы анализировали размеры следов, их ориентацию, сочетаемость друг с другом и с другими типами мотивов и связь с микрорельефом скал. Результаты исследования опубликованы в издании Oxford Journal of Archaeology.

Как показало исследование, большинство следов ориентировано по линии древнего берега и уклону скал. Многие расположены так, чтобы по ним стекала вода или чтобы их периодически захлестывало волнами. Некоторые следы вписаны в минеральные прожилки, например кварцевые, что выделяет их на фоне камня. Такое размещение ученые считают не случайным. Контакт с водой и минералами, вероятно, «активировал» петроглиф, наделяя его силой. 

Кроме того, длина подоморфов варьируется от шести до 48 сантиметров, но самые распространенные — 18-25 сантиметров, что соответствует стопе ребенка 7-10 лет. При этом большинство следов встречается либо поодиночке, либо парами. В парах следы почти никогда не идентичны: один длиннее или шире другого, у них разная глубина, разное количество штрихов, иногда они даже ориентированы в противоположные стороны. Авторы статьи интерпретировали это как указание на то, что каждый след в паре принадлежал разным людям — возможно, разного возраста или пола. Во многих случаях второй след явно добавлен позже в ответ на появление первого. 

Таким образом, одиночный подоморф был своего рода материальным приглашением. Его оставляли с расчетом, что позже кто-то добавит к нему парный отпечаток. Создание такой пары в долговечном камне становилось способом закрепления отношений между двумя людьми, будь то дружба, союз или брак. В пользу этой трактовки говорит и то, что на поздних этапах появляются сросшиеся пары с общим контуром — как бы сокращенная, итоговая форма того же ритуала.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sergey Gorovoy
Sergey Gorovoy
9 минут назад
совет да любовь).
