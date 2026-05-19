Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков
Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.
Наскальное искусство Южной Скандинавии эпохи бронзы — одна из самых ярких традиций древней Европы. Основные скопления петроглифов сосредоточены вдоль побережий Швеции и Норвегии, а ключевые центры расположены в районах Энчепинга, Норрчепинга, Танума и Богуслена. Выделяют шесть главных типов изображений: чашечные углубления, лодки, антропоморфные и зооморфные фигуры, подоморфы — отпечатки ступней — и круги.
Традиционно наскальное искусство бронзового века обсуждали как набор изображений и символов. Еще в начале прошлого века их связывали с культами плодородия, а позднее эти изображения были типологизированы. В последние годы, однако, исследователи все чаще обращают внимание на материальность петроглифов — их расположение относительно воды, трещин и минеральных жил в скальной породе.
Авторы нового исследования предложили рассматривать петроглифы не как картины, а как физические «устройства», созданные для определенных действий. Ученые анализировали подоморфы — выбитые в скалах отпечатки босых и обутых ног людей.
Такие петроглифы встречаются только в Скандинавии, почти не имея аналогов в наскальном искусстве Европы того же времени, за исключением единичных случаев на Британских островах, в Иберии и итальянских Альпах. Подоморфы почти отсутствуют на бронзовых изделиях и погребальных стелах, в отличие от лодок, людей и животных. Тем не менее это единственный мотив, который примерно одинаково распространен как на побережье, так и на удаленных от моря памятниках.
Исследование построили как детальный анализ размещения 627 подоморфных мотивов более чем на 140 памятниках региона Меларен в центрально-восточной части Швеции. Авторы научной работы анализировали размеры следов, их ориентацию, сочетаемость друг с другом и с другими типами мотивов и связь с микрорельефом скал. Результаты исследования опубликованы в издании Oxford Journal of Archaeology.
Как показало исследование, большинство следов ориентировано по линии древнего берега и уклону скал. Многие расположены так, чтобы по ним стекала вода или чтобы их периодически захлестывало волнами. Некоторые следы вписаны в минеральные прожилки, например кварцевые, что выделяет их на фоне камня. Такое размещение ученые считают не случайным. Контакт с водой и минералами, вероятно, «активировал» петроглиф, наделяя его силой.
Кроме того, длина подоморфов варьируется от шести до 48 сантиметров, но самые распространенные — 18-25 сантиметров, что соответствует стопе ребенка 7-10 лет. При этом большинство следов встречается либо поодиночке, либо парами. В парах следы почти никогда не идентичны: один длиннее или шире другого, у них разная глубина, разное количество штрихов, иногда они даже ориентированы в противоположные стороны. Авторы статьи интерпретировали это как указание на то, что каждый след в паре принадлежал разным людям — возможно, разного возраста или пола. Во многих случаях второй след явно добавлен позже в ответ на появление первого.
Таким образом, одиночный подоморф был своего рода материальным приглашением. Его оставляли с расчетом, что позже кто-то добавит к нему парный отпечаток. Создание такой пары в долговечном камне становилось способом закрепления отношений между двумя людьми, будь то дружба, союз или брак. В пользу этой трактовки говорит и то, что на поздних этапах появляются сросшиеся пары с общим контуром — как бы сокращенная, итоговая форма того же ритуала.
