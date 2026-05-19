19 мая, 09:34
Игорь Байдов
87

Древние каменные горшки в Лаосе оказались семейными склепами

В провинции Сиангкхуанг в Лаосе можно встретить большие каменные горшки. Самые крупные экземпляры весят более 10 тонн и достигают примерно трех метров в высоту. Долгое время их предназначение оставалось неясным. Теперь исследователи впервые получили убедительные доказательства того, как именно древние жители региона использовали эти сооружения и какую роль они играли в жизни целых поколений.

Долина кувшинов
Долина кувшинов — группа площадок с историко-археологическими памятниками в Лаосе, в провинции Сиангкхуанг / © Shutterstock, Alvov

В центральной части Лаоса, страны в Юго-Восточной Азии, расположена группа площадок с большими каменными горшками, которая получила название «Долина кувшинов». Более двух тысяч сооружений разбросаны на десятки километров в провинции Сиангкхуанг. В 2019 году Долине Кувшинов присвоили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Каменные сосуды вырезаны из песчаника, гранита, известняка и имеют высоту от метра до трех. Самые крупные экземпляры весят до 14 тонн. Местные легенды гласят, что горшки принадлежали великанам, которые использовали их для приготовления рисового вина. 

Археологические раскопки, проведенные в Лаосе в 1930-х, указали, что их создали представители неизвестной культуры для кремации или разложения тел умерших в период между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. То есть археологи выдвинули гипотезу, что сосуды связаны с погребальными обрядами, но точный способ их применения оставался загадкой. Ученые не знали, кто создал эти горшки и как проходили ритуалы. 

Во время других раскопок, которые проводили гораздо позже, рядом с горшками находили стеклянные бусы, украшения и немногочисленные кремированные останки людей, а внутри — только фрагменты костей, но не сами захоронения. Лишь в 2024 году вышла работа австралийско-лаосских исследователей, в которой сообщалось о первом погребении внутри каменного сосуда в Долине кувшинов. Ученые описали каменный сосуд, где обнаружили некремированные останки как минимум одного индивида, датируемые IX-XII веками. 

Теперь международная команда археологов под руководством Николаса Скопала (Nicholas Skopal) из Университета Джеймса Кука в Австралии провела раскопки вблизи лаосского города Пхонсаван и нашла в одном из каменных горшков большое количество человеческих останков, что указало на повторные погребения в конкретном месте. Речь идет о сосуде высотой 1,3 метра и шириной почти два метра. Именно эта находка изменила представления исследователей о предназначении загадочных сооружений. 

Анализ показал, что в сосуде находились правые бедренные кости и черепа 19 человек. При этом исследование зубов указало, что там могут покоиться минимум 37 человек. Радиоуглеродное датирование образцов помогло установить возраст останков. Ученые выяснили, что кости помещали в горшок в несколько этапов на протяжении примерно 270 лет — между IX и XII веками.

Скопал и его коллеги выявили важную деталь: останки укладывали не как попало. Длинные бедренные кости разместили вдоль стенок сосуда, а черепа и другие фрагменты аккуратно уложили в центре, множество мелких и хрупких костей вовсе отсутствовало.  

Авторы научной работы предположили, что сперва тела оставляли разлагаться в другом месте, а затем переносили кости в горшок, где аккуратно укладывали. 

Расположение стоянки, где сделали открытие / © Nick Skopal

Примерно в 50 метрах от главного сосуда археологи нашли группу более мелких каменных емкостей, которые, по мнению Скопала, могли служить временными хранилищами для тел до их полного разложения. Затем кости переносили в основной сосуд. 

Такая практика, по словам ученых, была частью погребальных ритуалов, которые соблюдали многие поколения одной общины. Иными словами, эти горшки выступали семейными склепами. После долгих споров о предназначении сосудов исследователи впервые получили столь убедительные доказательства связи каменных горшков с погребальными обрядами. 

Еще один интересный вопрос: когда именно изготовили горшок, в котором нашли останки 37 человек? Метод радиоуглеродного датирования показывает, когда сосуд использовали, но он не помогает ответить на вопрос о времени создания.

Одни эксперты считают, что сосуд появился значительно раньше обнаруженных захоронений — ему может быть две тысячи лет и более, то есть к моменту основных захоронений (IX-XII века) его уже использовали.

Кости внутри горшка
Кости внутри горшка / © Nicholas Skopal

Другие, опираясь на находки вне сосуда, а именно — на датировку артефактов, которая совпадает с датировкой останков, полагают, что он появился в век первых захоронений. Горшок поставили на место, когда внутрь собирались поместить кости первого человека. Это, по мнению Скопала, указывает на перенос погребальных традиций из железного века в Средневековье. 

Внутри сосуда археологи нашли не только кости. Там лежали железные инструменты, керамическая посуда, медный колокольчик и стеклянные бусы. Химический анализ бус дал любопытный результат: их изготовили в Южной Индии и Месопотамии. Это первое прямое свидетельство торговых связей, существовавших между далекими регионами и горными районами Лаоса. 

Исследователи также заметили некоторые различия между горшками. На одних площадках емкости стоят вертикально и часто пустые, возможно, часть содержимого разграбили в прошлом. На других участках встречаются более узкие и неглубокие сосуды, лежащие горизонтально. Эти различия могут говорить о существовании нескольких погребальных традиций или об изменении ритуалов с течением времени. 

Ряд ученых полагает, что такого рода погребальные ритуалы могли быть связаны с распространением австроазиатских народов. Отдельные элементы подобных обрядов дошли до наших дней. Например, народ кхаси в Индии после кремации помещает кости умерших в каменные цисты — специальные погребальные камеры. 

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Игорь Байдов
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
