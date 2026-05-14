Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку
Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку
Вьетнам собирается потратить сумму, эквивалентную 17% своего валового внутреннего продукта (ВВП), на один-единственный мегапроект.
Честно говоря, трудно представить себе другую страну, готовую пойти на такой шаг. Но сейчас Вьетнам находится в удивительно сильной позиции. Это одна из самых быстрорастущих экономик Азии — и это заметно буквально повсюду. Страна переживает настоящий строительный бум: новые аэропорты, гигантские терминалы, стадионы, дороги и инфраструктурные проекты возникают один за другим. По прогнозам Всемирного банка, этот рост продолжится.
Именно поэтому появляется проект стоимостью 67 миллиардов долларов (около пяти триллионов рублей) — Северо-Южная железная дорога. Огромная высокоскоростная магистраль, которая должна пройти через всю страну: от Ханоя на севере до Хошимина на юге. Этот проект буквально может либо вывести Вьетнам на новый уровень, либо стать тяжелым ударом для всей страны.
Для понимания масштаба стоит сравнить его с другими мегапроектами.
Британская высокоскоростная железная дорога HS2, считающаяся одним из самых дорогих железнодорожных проектов мира, обходится примерно в 2,5–3% годового ВВП Великобритании. Даже строительство гигантской плотины «Три ущелья» в Китае — настолько масштабной, что она слегка повлияла на вращение Земли, — стоило менее половины процента китайского ВВП. Индонезия потратила около 0,55% своего ВВП на высокоскоростную линию между Джакартой и Бандунгом. На этом фоне 17% выглядят почти невероятно. Это самый дорогой инфраструктурный проект в истории Вьетнама.
Зачем нужен этот проект?
Современная железнодорожная сеть Вьетнама уходит корнями еще во времена французской колонизации конца XIX века. По сути, страна до сих пор использует ту же колею, что и тогда — просто паровозы сменились дизельными локомотивами. И проблема не только в возрасте системы.
Железная дорога сегодня перевозит лишь около 6% грузов страны, потому что она слишком медленная. Поездка между Хошимином и Ханоем занимает более 30 часов — иногда до 35. Во многих местах путь остается однопутным, инфраструктура постоянно требует ремонта, а сложная география страны делает обслуживание особенно трудным. Фактически железная дорога сегодня больше используется туристами, чем экономикой.
Новая магистраль должна изменить страну. Проект предполагает строительство 1541 километра высокоскоростной линии, соединяющей ключевые центры страны: Ханой, Дананг и Хошимин.
В Хошимине живет около 10 миллионов человек — это крупнейший и самый важный экономический центр страны. Население продолжает быстро расти. Ханой — второй по величине город с населением более восьми миллионов человек.
Новая линия сократит путь между ними с более чем 30 часов до примерно шести. Но влияние проекта гораздо шире. Высокоскоростная железная дорога может объединить сельские регионы с крупнейшими городами, ускорить торговлю, повысить мобильность населения и стимулировать обмен идеями и инвестициями. Эффект для экономики может оказаться колоссальным.
Чтобы понять потенциал проекта, достаточно взглянуть на историю «Синкансэн» — знаменитого японского «поезда-пули».
В начале 1960-х Япония решила не модернизировать старые пути, а построить совершенно новую железную дорогу специально для высоких скоростей. Так появился «Синкансэн» — первая в мире полноценная высокоскоростная железнодорожная линия между Токио и Осакой. Проект казался безумно дорогим и рискованным. Однако критики ошиблись.
«Синкансэн» оказался невероятно успешным: безопасным, быстрым и крайне востребованным. Он связал города страны в единое экономическое пространство и стал важной частью японского «экономического чуда». Сегодня сеть перевозит более 400 миллионов пассажиров в год. Регионы, подключенные к линии, получили рост производительности примерно на 20%.
Неудивительно, что Вьетнам хочет повторить этот успех. Но у Вьетнама есть серьезная проблема — география. Строительство высокоскоростной магистрали требует максимально прямых путей. И здесь Вьетнам сталкивается с огромными трудностями. Большую часть страны занимают горы, долины и реки. Лишь около 20% территории можно назвать относительно ровной.
Горный хребет Аннам вдоль побережья буквально блокирует будущий маршрут. Чтобы провести линию, придется строить многочисленные тоннели через нестабильные известняковые породы. Кроме того, железная дорога должна пересечь дельту Меконга — огромную заболоченную равнину с мягкими и нестабильными грунтами. Около 10% всей линии пройдет через тоннели, а 60% — по эстакадам и мостам. Это значительно дороже обычного железнодорожного строительства. Ситуацию осложняют тайфуны, оползни и наводнения, которые становятся всё более серьёзной проблемой из-за изменения климата.
Проект стоимостью 67 миллиардов долларов может вытеснить финансирование здравоохранения, образования и других инфраструктурных программ. Кроме того, остается вопрос: будут ли люди вообще пользоваться этой линией? Между Ханоем и Хошимином уже существует один из самых загруженных авиамаршрутов мира, а внутренние перелеты во Вьетнаме стоят относительно дешево.
Однако власти рассчитывают, что железная дорога сможет перетянуть значительную часть пассажиров благодаря более низким тарифам — цены обещают удерживать примерно на уровне 75% стоимости авиабилетов.
И все же эффект может выйти далеко за рамки транспорта. Высокоскоростная железная дорога способна изменить рынок недвижимости, перераспределить рабочую силу, повлиять на развитие городов и буквально перестроить экономику страны.
Вьетнам сейчас переживает мощный подъем и, похоже, чувствует уверенность в своих силах. Но ставка такого масштаба требует почти безупречного исполнения. Потому что проекты подобного уровня либо становятся фундаментом национального прорыва, либо превращаются в тяжелое бремя на десятилетия вперед.
