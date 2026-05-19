  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 мая, 07:54
Адель Романенкова
1
554

Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

❋ 4.9

Ученые попытались оценить правдоподобность смелой версии о происхождении жизни на Земле: она утверждает, что первые организмы были занесены на нее с соседней планеты. Как выяснилось, подобный сценарий не противоречит ни законам физики, ни всему тому, что известно биологам.

Астрономия
# внеземная жизнь
# жизнь на Марсе
# космос
# марс
# метеориты
# панспермия
# происхождение жизни на Земле
Безжизненность Марса связали с его размерами. И это поможет найти обитаемые экзопланеты
Изобилующий водой древний Марс в представлении художника. Реконструкция на основе данных прибора MOLA зонда Mars Global Surveyor / ©NASA, Ittiz, Wikimedia

В основном в науке господствуют представления о самозарождении жизни на нашей планете, но ученые прорабатывают и альтернативную версию — гипотезу панспермии. Она гласит, что жизнь зародилась где-то в другом месте и гораздо раньше, а на Землю была перенесена упавшим астероидом либо метеоритом.

Предполагается, что это небесное тело было частью другой обитаемой планеты, но в какой-то момент его выбило с ее поверхности в космос при падении массивного астероида. То, что таким образом «кусочек» одной планеты действительно может попасть на другую, давно известно: именно благодаря этому на Земле собрали многочисленную коллекцию марсианских метеоритов. Вопрос в том, может ли организм внутри маленького небесного тела выполнить межпланетный перелет и приземлиться живым.

Планетологи считают несомненным то, что миллиарды лет назад на Марсе были океаны, реки, озера. На это указывают и извилистые пересохшие русла, и минералы, которые могут образовываться исключительно в присутствии воды в жидком состоянии. Марсоходы Curiosity и Perseverance сейчас обследуют ударные кратеры, которые, по многочисленным подобным признакам, когда-то были заполнены водой. По мнению астробиологов, ничто не мешало существованию жизни в этих водоемах.

Поэтому недавно ученые из Австралии задались вопросом: мог ли обломок населенного живыми организмами древнего Марса попасть на Землю и запустить на ней новый эволюционный процесс? В недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, они рассказали о своих попытках в этом разобраться.

В качестве подопытных микроорганизмов ученые выбрали распространенную в природе сенную палочку Bacillus subtilis. Этот органзим в экстремальной ситуации образует эндоспору — «спящую» сильно обезвоженную клетку с надежно защищенной ДНК внутри. Она не размножается, не питается: это просто «спасательная капсула», в которой законсервирована драгоценная жизнь. При попадании в комфортную среду она «просыпается» и начинает нормальную жизнедеятельность.

Ранее эти микроскопические «сейфы» проверяли на прочность всеми возможными способами: помещали в вакуум, облучали, создавали жесткие температурные перепады, подвергали сильным ударам. Результаты показали поразительную живучесть сенной палочки.

Авторы нынешней научной работы смешали эндоспоры Bacillus subtilis с «убитыми» бактериями, которые должны служить дополнительным защитным слоем. Полученную смесь затем периодически подвергали воздействию ультрафиолета в течение 16 дней с разными интервалами: например, шесть часов облучения и столько же — пауза, или 12 через 12, 24 через 24, 48 через 48. Так имитировали разную скорость вращения небесного тела вокруг своей оси.

Выяснилось, что для выживания организмов выгодно медленное вращение: те, которые облучались по 48 часов подряд, а потом столько же «отдыхали», выдержали испытание лучше остальных. Ученые подозревают, что благодаря долгому пребыванию «в тени» у бактерий больше времени на ремонт поврежденной ДНК.

Исследователи также смоделировали движение 100 тысяч метеороидов, выброшенных с Марса при разных обстоятельствах. Как показали расчеты, лучше всего, если астероид — виновник выбросов летит «навстречу» планете: тогда некоторые марсианские обломки могут упасть на Землю уже через несколько лет после попадания в космос.

В результате ученые сделали два вывода. Во-первых, гипотетические внеземные организмы не обязательно должны блуждать среди планет миллионы лет, чтобы найти новое пристанище. Во-вторых, под слоем грунта и дополнительной защитой мертвой органики эндоспоры могут выживать внутри метеороида несколько лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
295 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземная жизнь
# жизнь на Марсе
# космос
# марс
# метеориты
# панспермия
# происхождение жизни на Земле
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
4 минуты назад
-
0
+
Занести с Марса можно и тихоходок. Вот только в реальности панспермия должна была состояться ещё до происхождения бактерий. И скорее всего до окончательной стабилизации генетического кода.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Древние каменные горшки в Лаосе оказались семейными склепами

    19 мая, 09:34

  2. Родословную Христофора Колумба связали с испанской знатью

    19 мая, 09:34

  3. Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

    19 мая, 09:08

  4. Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

    19 мая, 07:54
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Sam Dowson
4 минуты назад
Занести с Марса можно и тихоходок. Вот только в реальности панспермия должна была состояться ещё до происхождения бактерий. И скорее всего до

Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

ром сок
24 минуты назад
Денис, лечись

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Ромыч Дремыч
50 минут назад
Так и не понял, в чем угроза безопасности для США?

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

Михаил Невский
1 час назад
Александр, навскидку. Ну на 30% больше стало. Порядок одинаковый. Солнечные станции за 15 лет в 100 раз возрасли по выработки и сравнились с атомом.

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Александр ABATAPA
1 час назад
Artum, с тех пор многое поменялось. Но вот читал несколько лет назад в комментариях на одном известном сайте m...ku про Италию:

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Рома К
1 час назад
Игорь, чтоб тебе кирпич на голову упал, мошенник е....й.

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Александр Речкин
1 час назад
В.В., ссылка в тексте: https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

В.В. Тишин
2 часа назад
Интересная статья, а не могли бы уточнить источник информации? Поскольку если ссылаться на данную информацию при написании научной статьи, то

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, дубина и камень - орудия ближайшего боя. Длинная заточенная палка просто не даст подойти на расстояние удара. Швырнуть камень метко на убой

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Иван Магомедов
3 часа назад
Продай телефон

Инфографика: самые глубокие озера мира

moringotto
3 часа назад
Сергей, жи2 передает тебе привет )) да и не твоего ума это дело бекон двуногий , тебе бы от тцк бегать перестать и в канаву ехать , свой фаб дожидаться

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

moringotto
3 часа назад
Dmitry, девочка то что ты былло бич не значит что все такие же )) иди бояры наверни вместе со своими двумя отцами 🤣

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Александр Долматов
3 часа назад
В этой статье тоже много воды. Одна и та же информация подаётся по два раза, только разными словами.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Сабина Базадзе
3 часа назад
А фото звезд как не было, так и нет. Не могут подделать.

NASA опубликовало видео отделения капсулы экипажа Orion от сервисного модуля

Иван Анатольевич
3 часа назад
daovision, проекция меркатора - слышали про такое?

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Сергей Дусаков
4 часа назад
На развитие языков Северной и Южной Америки повлияло колонизация земель Европой.

Карта: системы письма по всему миру

Владимир Городецкий
5 часов назад
Александр, как копье может окружить? Прорвались, а за ними затянули фронт, и нет снабжения у группы прорыва. Рухнула связь в первую очередь,

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Станислав По
8 часов назад
Елена, я же не могу отключить сраные гугл новости сраного свободного мира, приходится читать и сообщать что я думаю обо всей этой нацистской

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно