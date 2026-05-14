  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
14 мая, 08:45
Рейтинг: +818
Посты: 2438

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Потребление электроэнергии показывает, как страны обеспечивают работу своей экономики, промышленности и повседневной жизни. Однако государства с наибольшим общим объемом потребления далеко не всегда являются лидерами по расходу электричества на душу населения.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
# электроэнергия
# энергия
Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления / © Visual Capitalist
Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления / © Visual Capitalist

Новая инфографика сравнивает десять крупнейших потребителей электроэнергии в мире в 2025 году на основе данных Ember, показывая как общий спрос в тераватт-часах, так и потребление на человека в мегаватт-часах.

Китай с огромным отрывом лидирует по мировому потреблению электроэнергии, обеспечивая около трети глобального спроса. В то же время Канада и США занимают первые места по потреблению на душу населения — показатель того, насколько климат, размеры жилья и энергоемкий образ жизни влияют на спрос.

Китай является крупнейшим потребителем электроэнергии в мире: в 2025 году его спрос достиг 10 573 000 000 мегаватт. Это примерно треть всего мирового потребления — резкий рост по сравнению с началом 2000-х, когда доля страны составляла менее 10%. Сегодня Китай потребляет больше электроэнергии, чем США, Индия, Россия и Япония вместе взятые. Стремительный рост китайского энергопотребления отражает быструю индустриализацию, урбанизацию и расширение производственного сектора. По мере дальнейшей электрификации экономики Китай, вероятно, сохранит своё доминирующее положение в мировом спросе на электроэнергию.

Хотя Китай находится на первом месте по совокупному спросу, ситуация заметно меняется, если учитывать численность населения.

Канада потребляет 16,1 мегаватт-часа электроэнергии на человека, США — 13,1, а Россия — 8,2. Этому способствуют такие факторы, как большие жилые дома, холодный климат и более энергоемкий образ жизни.

Крупнейшие экономики мира доминируют в энергопотреблении, поскольку промышленное производство, транспорт, цифровая инфраструктура и бытовое использование энергии требуют огромных объемов электричества.

Однако график также показывает, насколько важен фактор населения. Индия занимает третье место в мире по общему спросу на электроэнергию, но при этом значительно отстает от других крупных экономик по потреблению на душу населения.

По мере того как страны переводят транспорт, промышленность, отопление и инфраструктуру искусственного интеллекта на электричество, мировой спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия, как ожидается, будет стремительно расти.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Древняя Греция: мужское и женское. Психология через призму искусства
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Прогулка по зоопарку в г. Базель (Швейцария)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Завершение космического полета
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

Биология
# комары
# мухи
# насекомые
# репродуктивное поведение
# чеснок
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
13 мая, 09:40
Максим Абдулаев

Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Ученые выяснили, что скорость и связность речи у человеческих младенцев и певчих птиц зависят не только от физических тренировок, но и от социального одобрения. Оказалось, и дети, и птенцы начинают произносить звуки быстрее, если взрослые реагируют на их попытки общаться. Исследование доказывает, что эволюция сложных форм коммуникации строится на поиске социальной отдачи.

Биология
# дети
# коммуникация животных
# поведение животных
# развитие речи
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

    13 мая, 17:41

  2. Новый биоэлектрод ускорил заживление ран

    13 мая, 15:48

  3. Астробиологи предложили искать внеземную жизнь по химическому «рисунку» распределения молекул

    13 мая, 14:41

  4. Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода  

    13 мая, 14:29
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Artemis
6 минут назад
Любовь, Касательно источника, я даже через sci-hub скачал пдфку, нет там инфы о конспирологии (а точнее, она там вообще вскользь упоминается, и не

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Magjan Jumageldi
57 минут назад
Станислав, у тебя заблокировано, конечно не нужно. Остальным нормальным странам нужно, старлинков видел уже десятки раз, обеспечивают целые сёла и

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
1 час назад
Урфин, а у тебя то гордость в чем!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
1 час назад
Павел, я верю только одному..что Маск!соучастник убийства мирных россиян!,в этом состоит прогресс!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
2 часа назад
Moscvage, осел!сосать удел безмозглых как ты

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

ZHISHUAI XU
2 часа назад
日系车品控很好质量稳定。

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

aRTUR Ko
2 часа назад
Орлов, чувствуется, судя по количеству ботов

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Олег Алатырев
3 часа назад
Sergey, Все чтг маска может стать государственным не даром же запрет сделали на старлинк РФ а другой стране дали приимущество поэтому все что

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

максим сидоренков
5 часов назад
Павел, так комМунизм это и есть безклассовое общество, то бишь общество без государства, запомните вы эту истину. Возможно Безос на пару с Маском

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр лесник
5 часов назад
Moscvage, Ну с Киргизией ты шутишь ? Там сосать нечего , это Киргизия пытается отсосать где удобнее . Так что молчи в тряпочку , и не лезь туда , на что у

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Luka Gabunia
6 часов назад
Если Кто выглядит смешно то это Россия.Пятый год воюет на Донбассе.В 2022 году Россия на танках и своих тиграх планировала максимум за пару месяцев

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Павел Яковчик
7 часов назад
Александр, вы не поверите , но всему миру , маск только дал прогресс , у меня вот старлинк и ни от кого не завишу , а у вас озлобленное тявкание , сами

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Павел Яковчик
7 часов назад
Сергей, у вас комунизм? Вы считаете что людям ничего не может принадлежать ? Запомните истину, где государство там беспросвет в развитии

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Oh No
8 часов назад
Artemis, так себе предъявы и от слова «авторка» веет мизагтнией - отсюда и ваше мнение. А что такое нейросетевые фразмы можно поинтересоваться?)

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Maxim Karasev
8 часов назад
Для поддержки сети нужно больше ресурсов. А будут ли они, когда понадобятся?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Кривошеев
8 часов назад
shk1pper, Армия России выглядит максимально смешно. Кучка людей нищих и полудурков которые готовы душу путину(дьяволу) отдать за 5млн. Страна которая

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Станислав Поплавский
8 часов назад
Lumen, Старлинк никому кроме военных не нужен.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Станислав Поплавский
8 часов назад
Урфин, Да обидно, что люди хотят убивать и грабить, а не работать. Мир мог бы быть куда лучше.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Любовь С.
8 часов назад
Artemis, Спасибо за внимательное чтение. Про ссылки с параметром utm_source – это артефакт источников при экспорте/копировании, он не влияет на

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Valentin Ukrainsky
9 часов назад
Сколько времени он сможет летать? Максимум.

Первый в мире пилотируемый водородный вертолет успешно прошел полный круг по схемам движения аэродрома

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно