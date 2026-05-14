Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Потребление электроэнергии показывает, как страны обеспечивают работу своей экономики, промышленности и повседневной жизни. Однако государства с наибольшим общим объемом потребления далеко не всегда являются лидерами по расходу электричества на душу населения.

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления / © Visual Capitalist

Новая инфографика сравнивает десять крупнейших потребителей электроэнергии в мире в 2025 году на основе данных Ember, показывая как общий спрос в тераватт-часах, так и потребление на человека в мегаватт-часах.

Китай с огромным отрывом лидирует по мировому потреблению электроэнергии, обеспечивая около трети глобального спроса. В то же время Канада и США занимают первые места по потреблению на душу населения — показатель того, насколько климат, размеры жилья и энергоемкий образ жизни влияют на спрос.

Китай является крупнейшим потребителем электроэнергии в мире: в 2025 году его спрос достиг 10 573 000 000 мегаватт. Это примерно треть всего мирового потребления — резкий рост по сравнению с началом 2000-х, когда доля страны составляла менее 10%. Сегодня Китай потребляет больше электроэнергии, чем США, Индия, Россия и Япония вместе взятые. Стремительный рост китайского энергопотребления отражает быструю индустриализацию, урбанизацию и расширение производственного сектора. По мере дальнейшей электрификации экономики Китай, вероятно, сохранит своё доминирующее положение в мировом спросе на электроэнергию.

Хотя Китай находится на первом месте по совокупному спросу, ситуация заметно меняется, если учитывать численность населения.

Канада потребляет 16,1 мегаватт-часа электроэнергии на человека, США — 13,1, а Россия — 8,2. Этому способствуют такие факторы, как большие жилые дома, холодный климат и более энергоемкий образ жизни.

Крупнейшие экономики мира доминируют в энергопотреблении, поскольку промышленное производство, транспорт, цифровая инфраструктура и бытовое использование энергии требуют огромных объемов электричества.

Однако график также показывает, насколько важен фактор населения. Индия занимает третье место в мире по общему спросу на электроэнергию, но при этом значительно отстает от других крупных экономик по потреблению на душу населения.

По мере того как страны переводят транспорт, промышленность, отопление и инфраструктуру искусственного интеллекта на электричество, мировой спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия, как ожидается, будет стремительно расти.