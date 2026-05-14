Слушатели узнают, как при помощи дейтерия можно фиксировать образование и распад органических соединений.

Обмен веществ влияет на здоровье, вес, уровень энергии, физическое и психическое состояние. Поэтому все больше внимания уделяется персонализированному питанию – не универсальным рекомендациям «в среднем по популяции», а решениям, которые учитывают, как человек усваивает пищу, расходует энергию и реагирует на нагрузки. Такой рацион может стать важным инструментом управления здоровьем.



Исследователи Сколтеха разработали методы создания изотопно-меченой еды и последующего отслеживания ее следов в биологических образцах. Этот подход помогает изучать скорость метаболизма и особенности усвоения продуктов у конкретного человека.

Доцент, руководитель исследовательской группы Центра био- и медицинских технологий Сколтеха Юрий Костюкевич расскажет:

как при помощи дейтерия – природного изотопа водорода – можно фиксировать образование и распад органических соединений;

какую роль такие соединения играют в расшифровке биохимических процессов в организме;

зачем морскую свинку Хрюна поили тяжёлой водой и что этот эксперимент помогает понять об обмене веществ;

как масс-спектрометрия высокого разрешения позволяет различать изотопы и точно определять массу молекул.

