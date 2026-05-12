Инфографика: самые глубокие озера мира

Озеро Байкал уходит в глубину на 1642 метра, оставаясь единственным озером на планете подобной глубины. Хотя Танганьика приближается к этому показателю, разрыв между двумя лидерами и остальными озерами мира остается огромным.

Инфографика: самые глубокие озера мира / © Visual Capitalist

Инфографика, основанная на данных WorldAtlas, ранжирует самые глубокие озера мира по максимальной глубине.

Байкал в России — не только самое глубокое, но и самое древнее озеро Земли. Его возраст оценивается примерно в 25–30 миллионов лет.

Максимальная глубина Байкала достигает 1642 метра, что на 172 метра больше, чем у занимающей второе место Танганьики с глубиной 1470 метров.

Столь впечатляющие показатели объясняются происхождением этих водоемов: оба относятся к рифтовым озерам, которые формируются исключительно в тектонически активных регионах.

Большинство озер на Земле возникли благодаря ледникам, которые, медленно двигаясь, вырезали углубления в рельефе.

Однако рифтовые озера, такие как Байкал и Танганьика, появляются в местах, где земная кора на протяжении миллионов лет растягивалась, разламывалась и смещалась, создавая гигантские глубокие впадины, постепенно заполнявшиеся водой.

Из-за колоссальной глубины эти озера содержат огромные объемы пресной воды мирового значения. Один только Байкал хранит около 20% всех незамерзших поверхностных запасов пресной воды на планете, что подчеркивает глобальную важность подобных водоёмов.

Некоторые озера рейтинга выделяются своими уникальными особенностями. Так, озеро Восток в Антарктиде скрыто под толщей льда примерно в 1000 метров, находясь в полной темноте.

Американское озеро Крейтер расположено внутри древнего вулканического кратера.

Каспийское море, вода которого примерно втрое менее соленая, чем морская, занимает третье место с глубиной 1030 метров. При этом оно остается крупнейшим озером мира по площади поверхности.

Десятка глубочайших озер планеты охватывает практически все уголки Земли. В рейтинг входят водоемы России, Центральной Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Антарктиды и Юго-Восточной Азии. Некоторые из них одновременно принадлежат нескольким государствам. Озеро Танганьика омывает берега Танзании, Демократической Республики Конго, Бурунди и Замбии. Каспийское море граничит сразу с пятью странами. Озеро О’Хиггинс — Сан-Мартин разделяют Чили и Аргентина, а озеро Малави (Ньяса/Ниасса) связано с Мозамбиком, Малави и Танзанией.