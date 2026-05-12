  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
12 мая, 09:38
Рейтинг: +608
Посты: 906

Инфографика: самые глубокие озера мира

Озеро Байкал уходит в глубину на 1642 метра, оставаясь единственным озером на планете подобной глубины. Хотя Танганьика приближается к этому показателю, разрыв между двумя лидерами и остальными озерами мира остается огромным. 

Сообщество
# Байкал
# инфографика
# озеро
# природа
# Рейтинги
# статистика
Инфографика: самые глубокие озера мира / © Visual Capitalist
Инфографика: самые глубокие озера мира / © Visual Capitalist

Инфографика, основанная на данных WorldAtlas, ранжирует самые глубокие озера мира по максимальной глубине.

Байкал в России — не только самое глубокое, но и самое древнее озеро Земли. Его возраст оценивается примерно в 25–30 миллионов лет.

Максимальная глубина Байкала достигает 1642 метра, что на 172 метра больше, чем у занимающей второе место Танганьики с глубиной 1470 метров.

Столь впечатляющие показатели объясняются происхождением этих водоемов: оба относятся к рифтовым озерам, которые формируются исключительно в тектонически активных регионах.

Большинство озер на Земле возникли благодаря ледникам, которые, медленно двигаясь, вырезали углубления в рельефе.

Однако рифтовые озера, такие как Байкал и Танганьика, появляются в местах, где земная кора на протяжении миллионов лет растягивалась, разламывалась и смещалась, создавая гигантские глубокие впадины, постепенно заполнявшиеся водой.

Из-за колоссальной глубины эти озера содержат огромные объемы пресной воды мирового значения. Один только Байкал хранит около 20% всех незамерзших поверхностных запасов пресной воды на планете, что подчеркивает глобальную важность подобных водоёмов.

Некоторые озера рейтинга выделяются своими уникальными особенностями. Так, озеро Восток в Антарктиде скрыто под толщей льда примерно в 1000 метров, находясь в полной темноте.

Американское озеро Крейтер расположено внутри древнего вулканического кратера.

Каспийское море, вода которого примерно втрое менее соленая, чем морская, занимает третье место с глубиной 1030 метров. При этом оно остается крупнейшим озером мира по площади поверхности.

Десятка глубочайших озер планеты охватывает практически все уголки Земли. В рейтинг входят водоемы России, Центральной Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Антарктиды и Юго-Восточной Азии. Некоторые из них одновременно принадлежат нескольким государствам. Озеро Танганьика омывает берега Танзании, Демократической Республики Конго, Бурунди и Замбии. Каспийское море граничит сразу с пятью странами. Озеро О’Хиггинс — Сан-Мартин разделяют Чили и Аргентина, а озеро Малави (Ньяса/Ниасса) связано с Мозамбиком, Малави и Танзанией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Наночастицы оксида церия защитили клетки от повреждений

    12 мая, 07:59

  2. Физики допустили сверхтяжелую природу загадочной космической частицы

    11 мая, 13:22

  3. НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

    11 мая, 13:00

  4. Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

    11 мая, 12:40
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Олег Ефремов
37 секунд назад
Статистика совсем не верная

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Николай Цыгикало
7 минут назад
Михаил, раз у вас упорно ни один Старшип не взлетал, не вижу смысла далее дискутировать с вами, уважаемый. Оставайтесь в своих представлениях.

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Михаил Невский
10 минут назад
Николай, "села на воду" ну такое себе, на самом деле. НИ ОДИН старшип ещё раз не взлетел они уже V4 версию делают)) Нужно делать промежуточную ракету и

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Alexander Klyutchenya
11 минут назад
Как-то недостоверно ... Лада есть: мерседеса нет ... И много чего ещё.

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

Серый С
12 минут назад
Захар, ещё и потому что, в России не только русские живут, мусульмане тоже, а они обычно не употребляют, поэтому показатель падает. Точно также и в

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Valle
44 минуты назад
Андрей, Всё, что горит и льётся!!!

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Sergey Ladozhsky
1 час назад
Алиса, читайте внимательно материал. Там указано, что статистика ВОЗ учитывала объемы выпитого народом этанол содержащего зелья. Значит, нулевое

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Jurgen Friesen
2 часа назад
Слабо верится, вто Германии нет в пятёрке. Где я только не бывал и мне кажется, что только в Прибалтике дольше бухают.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Jurgen Friesen
2 часа назад
Алиса, без проблем, но только на территории отелей для туристов. Алкогольные напитки тоже продаются.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Igor Игорь
2 часа назад
Вот интересно, а почему при наличии столь большого количества качественного видеооборудования (мобильные, камеры наблюдения и т.д.) на руках, столь

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Андрей Чекин
3 часа назад
Захар, потому что мы не выделяем какой-то конкретный напиток, а пьем все. Вы ведь помните:"водка без пива - деньги на ветер", а потом как же не

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Post Booster
3 часа назад
Рад слышать, If you want more practical ideas on Научные миссии NASA частично спасены На что хватит, free file merge tool is worth a look too. Recommended resource: free file merge tool https://filemerges.net

Научные миссии NASA частично спасены. На что хватит нового бюджета?

Moriko Kimura
3 часа назад
Сергей, Монтенегро и Косово еще

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Далёкий Вильгельм
3 часа назад
Господя, сколько бессмысленных лозунгов в одном месте... И кто только эти глупости пишет...

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

Сергей Дусаков
4 часа назад
Только Англия в полоску.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Виталий
4 часа назад
Александр, если вы думаете что только в России гонят самогон. То вы очень глубоко ошибаетесь.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Денис Богачёв
4 часа назад
Жили были две зверюшки Чики-Тилки, Чика -Тушки Ели, пили, танцевали ГОря в жизни ввек не знали. КАк закончилась еда Началась для тех беда. В ход

Человек преступный: психология маньяков-убийц

Radko Mladic
5 часов назад
Роман, в США и КИТАЕ население растет а не уменьшается, и земля дорогая, а идти вперёд, это развивать образование, науку, промышленность, а не

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Radko Mladic
5 часов назад
Black, настоящего "патриота" всегда можно узнать по тому, что на любую озвученную проблему в России, у него на автомате начинается рассказ как плохо на

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Radko Mladic
5 часов назад
Black, а ещё ежегодно в США из России продается уран, обеспечивая энергетику США на 25%. И все это под рассказы из ТВ о том что идёт война с западном не на

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно