Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам
Для многих стран алкоголь — не просто напиток, но и часть культуры. На карте показано, какой алкоголь предпочитают жители разных стран мира.
Создатели инфографики использовали данные Всемирной организации здравоохранения. Виды алкоголя разделили на четыре группы — пиво, вино, крепкий алкоголь и другие напитки. При этом в статистике учитывается именно потребление этанола, а не общий объем выпитых напитков.
Пиво — популярный напиток на всех континентах. Больше всего пива пьют жители Чехии, Намибии, Австрии, Габона и Польши. Испанию традиционно считают «винной» страной, но самый популярный напиток там — пиво.
Популярность вина в последние годы снижается. Однако оно остается главным алкогольным напитком в большинстве стран с развитой культурой виноделия. Больше всего вина выпивают в Молдове, Португалии, Франции, Италии и Андорре.
К крепким напиткам ВОЗ относит, в том числе, водку, виски, ром, бренди, а также многие ликеры и местные напитки разных стран. Лидером по потреблению крепкого алкоголя стала Сент-Люсия. В топ-5 вошли также Латвия, Эстония, Литва и Болгария.
Категория «другой алкоголь» — самая разнообразная. Туда попали ферментированные напитки за исключением пива или виноградного вина. Именно сюда попали сидр, саке, медовуха, пальмовое вино, а также различные традиционные напитки. Например, Южная Корея и Япония предпочитают алкоголь этой группы.
В России крепкие напитки с небольшим отрывом по популярности обошли пиво. В общей сложности в среднем россияне потребили 3,4 литра этанола через крепкие напитки и 3,1 литра через пиво.
