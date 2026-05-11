Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Для многих стран алкоголь — не просто напиток, но и часть культуры. На карте показано, какой алкоголь предпочитают жители разных стран мира.

Самый потребляемый вид алкоголя в странах мира. В нижней части инфографики указано употребление этанола на душу населения, а не общий объем выпитых напитков / © Arciom Antanovič, vizantano, Voronoi

Создатели инфографики использовали данные Всемирной организации здравоохранения. Виды алкоголя разделили на четыре группы — пиво, вино, крепкий алкоголь и другие напитки. При этом в статистике учитывается именно потребление этанола, а не общий объем выпитых напитков.

Пиво — популярный напиток на всех континентах. Больше всего пива пьют жители Чехии, Намибии, Австрии, Габона и Польши. Испанию традиционно считают «винной» страной, но самый популярный напиток там — пиво.

Популярность вина в последние годы снижается. Однако оно остается главным алкогольным напитком в большинстве стран с развитой культурой виноделия. Больше всего вина выпивают в Молдове, Португалии, Франции, Италии и Андорре.

К крепким напиткам ВОЗ относит, в том числе, водку, виски, ром, бренди, а также многие ликеры и местные напитки разных стран. Лидером по потреблению крепкого алкоголя стала Сент-Люсия. В топ-5 вошли также Латвия, Эстония, Литва и Болгария.

Категория «другой алкоголь» — самая разнообразная. Туда попали ферментированные напитки за исключением пива или виноградного вина. Именно сюда попали сидр, саке, медовуха, пальмовое вино, а также различные традиционные напитки. Например, Южная Корея и Япония предпочитают алкоголь этой группы.

В России крепкие напитки с небольшим отрывом по популярности обошли пиво. В общей сложности в среднем россияне потребили 3,4 литра этанола через крепкие напитки и 3,1 литра через пиво.