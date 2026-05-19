19 мая, 09:58
Максим Абдулаев
37

В Австралии нашли тысячелетнюю могилу собаки динго

Австралийские археологи совместно со старейшинами коренного народа баркинджи извлекли из земли погребение динго на берегу реки Дарлинг. Анализ останков показал, что тысячу лет назад аборигены выходили пса после тяжелых травм, кормили его остатками своей пищи и похоронили на территории лагеря после смерти от старости. Находка подтверждает, что прирученные животные считались полноправными членами общины задолго до европейской колонизации.

Скелет динго на месте обнаружения / © Amy Way, Australian Museum

До прибытия европейцев динго жили в Австралии преимущественно как дикие хищники. Небольшую часть популяции аборигены приручали, однако детальных свидетельств их совместного быта сохранилось мало. Археологи периодически находят захоронения динго, что служит главным признаком включения животного в домашнюю среду, но большинство таких могил исследовали много лет назад без современных методов и участия коренных жителей. Устоявшееся этнографическое мнение гласило, что аборигены брали щенков динго из диких нор лишь временно, а после достижения половой зрелости животные покидали лагерь и возвращались в дикую природу.

Наводнение 2021 года в национальном парке Кинчега размыло дорожную насыпь и обнажило древние кости. Старейшины местного народа баркинджи инициировали спасательную экспедицию. После традиционного обряда очищения дымом археологи извлекли останки животного, получившего имя Гарли (на языке баркинджи — динго). Результат исследования останков описан в журнале Australian Archaeology.

Возраст погребения определили с помощью ускорительной масс-спектрометрии (AMS) по хвостовому позвонку, а время формирования слоев земли вычислили методом оптически стимулируемой люминесценции (OSL). Рацион животного реконструировали по стабильным изотопам углерода и азота в костной ткани. Чтобы отличить прижизненные травмы от посмертных разрушений, кости просканировали на микротомографе в Австралийском музее.

Гарли умер между 916 и 963 годами назад. Его похоронили внутри раковинной кучи (миддена). Анализ слоев показал, что люди продолжали сбрасывать туда раковины пресноводных моллюсков еще около 500 лет, что указывает на постоянное использование этого лагеря. По размеру пульповой камеры зуба и строению костей зоологи установили, что это самец возрастом от четырех до семи лет. Для динго в дикой природе это глубокая старость: большинство самцов погибает вскоре после достижения половой зрелости в три года.

Характер износа зубов указал на жизнь с людьми. У диких хищников стираются клыки и резцы, участвующие в захвате и умерщвлении добычи. У Гарли передние зубы остались целыми, а задние жевательные моляры стерлись до основания. Изотопный анализ определил основу рациона — мясо рыжего кенгуру. Собака питалась объедками со стоянки: животное годами грызло жесткие кости, вывалянные в золе и песке.

На правой стороне тела пса исследователи обнаружили сросшиеся переломы трех ребер и малоберцовой кости. Травмы от сильного тупого удара лишили животное мобильности, но Гарли выжил. Костные мозоли и обызвествленные гематомы свидетельствуют, что люди несколько месяцев оберегали и кормили травмированного пса, пока тот не мог передвигаться самостоятельно. Загадочные рытвины на суставах, которые археологи изначально приняли за тяжелый артрит, микротомография определила как посмертные повреждения: после захоронения внутри костей устроили куколки жуки-остеофаги.

Находка на реке Дарлинг стала первым научно задокументированным захоронением динго в этом регионе. Результаты показывают, что аборигены не просто временно использовали животных, а формировали с ними тесные отношения. Забота о покалеченном звере, многолетняя кормежка и преднамеренное погребение рядом с человеческим жильем демонстрируют социальную интеграцию прирученных динго в человеческое общество.

Максим Абдулаев
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Комментарии

Последние комментарии

Сергей Механик
25 минут назад
Alexander, я имел в виду анализ эффективности разъединения-объединения по аналогиям с другими приведенными мной странами и народами.

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Sam Dowson
56 минут назад
Занести с Марса можно и тихоходок. Вот только в реальности панспермия должна была состояться ещё до происхождения бактерий. И скорее всего до

Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

ром сок
1 час назад
Денис, лечись

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Ромыч Дремыч
2 часа назад
Так и не понял, в чем угроза безопасности для США?

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

Михаил Невский
2 часа назад
Александр, навскидку. Ну на 30% больше стало. Порядок одинаковый. Солнечные станции за 15 лет в 100 раз возрасли по выработки и сравнились с атомом.

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Александр ABATAPA
2 часа назад
Artum, с тех пор многое поменялось. Но вот читал несколько лет назад в комментариях на одном известном сайте m...ku про Италию:

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Рома К
2 часа назад
Игорь, чтоб тебе кирпич на голову упал, мошенник е....й.

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Александр Речкин
2 часа назад
В.В., ссылка в тексте: https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

В.В. Тишин
2 часа назад
Интересная статья, а не могли бы уточнить источник информации? Поскольку если ссылаться на данную информацию при написании научной статьи, то

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Sam Dowson
3 часа назад
Иван, дубина и камень - орудия ближайшего боя. Длинная заточенная палка просто не даст подойти на расстояние удара. Швырнуть камень метко на убой

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Иван Магомедов
3 часа назад
Продай телефон

Инфографика: самые глубокие озера мира

moringotto
3 часа назад
Сергей, жи2 передает тебе привет )) да и не твоего ума это дело бекон двуногий , тебе бы от тцк бегать перестать и в канаву ехать , свой фаб дожидаться

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

moringotto
3 часа назад
Dmitry, девочка то что ты былло бич не значит что все такие же )) иди бояры наверни вместе со своими двумя отцами 🤣

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Александр Долматов
4 часа назад
В этой статье тоже много воды. Одна и та же информация подаётся по два раза, только разными словами.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Сабина Базадзе
4 часа назад
А фото звезд как не было, так и нет. Не могут подделать.

NASA опубликовало видео отделения капсулы экипажа Orion от сервисного модуля

Иван Анатольевич
4 часа назад
daovision, проекция меркатора - слышали про такое?

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Сергей Дусаков
5 часов назад
На развитие языков Северной и Южной Америки повлияло колонизация земель Европой.

Карта: системы письма по всему миру

Владимир Городецкий
6 часов назад
Александр, как копье может окружить? Прорвались, а за ними затянули фронт, и нет снабжения у группы прорыва. Рухнула связь в первую очередь,

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

