В Австралии нашли тысячелетнюю могилу собаки динго

Австралийские археологи совместно со старейшинами коренного народа баркинджи извлекли из земли погребение динго на берегу реки Дарлинг. Анализ останков показал, что тысячу лет назад аборигены выходили пса после тяжелых травм, кормили его остатками своей пищи и похоронили на территории лагеря после смерти от старости. Находка подтверждает, что прирученные животные считались полноправными членами общины задолго до европейской колонизации.

До прибытия европейцев динго жили в Австралии преимущественно как дикие хищники. Небольшую часть популяции аборигены приручали, однако детальных свидетельств их совместного быта сохранилось мало. Археологи периодически находят захоронения динго, что служит главным признаком включения животного в домашнюю среду, но большинство таких могил исследовали много лет назад без современных методов и участия коренных жителей. Устоявшееся этнографическое мнение гласило, что аборигены брали щенков динго из диких нор лишь временно, а после достижения половой зрелости животные покидали лагерь и возвращались в дикую природу.

Наводнение 2021 года в национальном парке Кинчега размыло дорожную насыпь и обнажило древние кости. Старейшины местного народа баркинджи инициировали спасательную экспедицию. После традиционного обряда очищения дымом археологи извлекли останки животного, получившего имя Гарли (на языке баркинджи — динго). Результат исследования останков описан в журнале Australian Archaeology.

Возраст погребения определили с помощью ускорительной масс-спектрометрии (AMS) по хвостовому позвонку, а время формирования слоев земли вычислили методом оптически стимулируемой люминесценции (OSL). Рацион животного реконструировали по стабильным изотопам углерода и азота в костной ткани. Чтобы отличить прижизненные травмы от посмертных разрушений, кости просканировали на микротомографе в Австралийском музее.

Гарли умер между 916 и 963 годами назад. Его похоронили внутри раковинной кучи (миддена). Анализ слоев показал, что люди продолжали сбрасывать туда раковины пресноводных моллюсков еще около 500 лет, что указывает на постоянное использование этого лагеря. По размеру пульповой камеры зуба и строению костей зоологи установили, что это самец возрастом от четырех до семи лет. Для динго в дикой природе это глубокая старость: большинство самцов погибает вскоре после достижения половой зрелости в три года.

Характер износа зубов указал на жизнь с людьми. У диких хищников стираются клыки и резцы, участвующие в захвате и умерщвлении добычи. У Гарли передние зубы остались целыми, а задние жевательные моляры стерлись до основания. Изотопный анализ определил основу рациона — мясо рыжего кенгуру. Собака питалась объедками со стоянки: животное годами грызло жесткие кости, вывалянные в золе и песке.

На правой стороне тела пса исследователи обнаружили сросшиеся переломы трех ребер и малоберцовой кости. Травмы от сильного тупого удара лишили животное мобильности, но Гарли выжил. Костные мозоли и обызвествленные гематомы свидетельствуют, что люди несколько месяцев оберегали и кормили травмированного пса, пока тот не мог передвигаться самостоятельно. Загадочные рытвины на суставах, которые археологи изначально приняли за тяжелый артрит, микротомография определила как посмертные повреждения: после захоронения внутри костей устроили куколки жуки-остеофаги.

Находка на реке Дарлинг стала первым научно задокументированным захоронением динго в этом регионе. Результаты показывают, что аборигены не просто временно использовали животных, а формировали с ними тесные отношения. Забота о покалеченном звере, многолетняя кормежка и преднамеренное погребение рядом с человеческим жильем демонстрируют социальную интеграцию прирученных динго в человеческое общество.

Максим Абдулаев 153 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.