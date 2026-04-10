10 апреля, 07:55
Игорь Байдов
Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

Приблизительно 200 тысяч лет назад на Ближнем Востоке произошло сокращение численности крупных животных, что, вероятно, вынудило людей отказаться от тяжелых каменных орудий в пользу легких инструментов. Такое предположение высказали израильские ученые на основе анализа находок с 47 археологических стоянок. Авторы нового исследования предположили, что смена «каменных технологий» могла способствовать развитию мышления у наших предков.

Изменение крупных хищных животных, возможно, вынудило древних людей изобрести новые орудия / © Science Photo Library, Raul Martin, MSF

На протяжении раннего палеолита — примерно от двух до 0,2 миллиона лет назад — представители рода Homo применяли схожий набор тяжелых каменных орудий: рубила, чопперы, кливеры, массивные скребки и каменные шары. По мнению ряда исследователей, люди использовали все эти инструменты прежде всего для разделки туш крупных животных.

Речь идет о настоящих гигантах. Среди добычи древних охотников числились вымершие родственники слонов, бегемотов и носорогов. Эти животные весили больше тонны и давали значительный объем ресурсов — мясо, жир и кости. Например, одна туша древнего слона могла кормить группу из 35 человек на протяжении нескольких месяцев, что снижало необходимость в частой охоте и позволяло экономить силы.

Примерно 400–200 тысяч лет назад у популяций древних людей Ближнего Востока произошли заметные изменения в каменных орудиях. В это время наряду с традиционными тяжелыми инструментами распространились более легкие — лезвия, отщепы, остроконечники. 

Однако в культурных слоях возрастом 200 тысяч лет на территории Леванта тяжелые орудия практически перестают встречаться. Зато резко увеличивается количество легких инструментов, которые отличаются большим разнообразием и выглядят гораздо сложнее в изготовлении.

Команда израильских археологов под руководством Влада Литова (Vlad Litov) из Тель-Авивского университета решила выяснить причины таких изменений. Ученые проанализировали находки с 47 археологических стоянок Леванта, относящиеся к палеолиту — периоду от примерно 3,3 миллионов до 12 тысяч лет назад, и сопоставили датировки каменных орудий с остатками животных, найденными на тех же стоянках. 

Авторы обнаружили четкую закономерность. В слоях возрастом почти 200 тысяч лет, то есть в период распространения легких каменных орудий, резко сократилось число костей крупных животных весом более тонны. Одновременно возросла доля остатков более мелкой добычи.

Литов и его коллеги предположили, что отказ от тяжелых орудий был напрямую связан с изменением доступной фауны: по мере исчезновения гигантов отпадала надобность в инструментах для их разделки, а на смену им приходили более легкие и совершенные наборы.

Эту гипотезу косвенно подтверждают авторы других исследований, которые доказали, что в регионах, где крупные хищники (травоядные) сохранялись дольше, тяжелые орудия тоже не исчезали. Например, в Южном Китае такие инструменты продолжали использовать вплоть до 50 тысяч лет назад.

В связи с этим возникает другой вопрос: почему в Леванте в археологических слоях возрастом 200 тысяч лет практически перестали встречаться кости крупных животных? Среди всех версий наиболее часто выделяют версию чрезмерной охоты. Крупные звери размножаются медленно. У них рождается мало детенышей, и растут они долго. Если люди часто охотятся на таких животных, популяция не успевает восстановиться. 

По словам Литова, в то время люди перебили слишком много крупной живности и лишились привычного источника пищи, что поставило их перед необходимостью адаптации — они переключались на более мелкую дичь. Ученый уверен, что именно переход к мелкой добыче стал стимулом для развития мышления у людей.

Кливер (крайний слева) и скребок (в центре слева) — примеры более древних и тяжелых орудий; а также более поздние легкие каменные орудия, которые, возможно, использовались в качестве наконечников копий и ножей (справа) / © Vlad Litov et al., Institute of Archaeology, Tel-Aviv University

Охота на небольших животных требовала иной стратегии. Они быстрее и скрытнее, чем крупные виды, кроме того, их труднее выследить. В связи с этим у людей появилась необходимость в развитии определенных навыков, в том числе навыка планирования и создания удобных более совершенных орудий. 

Если представители Homo плохо запоминали, планировали, медленно действовали и принимали не те решения, то зачастую могли остаться без еды. Значит, выживали и передавали опыт те, кто лучше соображал и быстрее принимал решения. В итоге природа постепенно «отбирала» более сообразительных людей, то есть «делала ставку» на когнитивные способности — и именно так, по мнению Литова, со временем развилось мышление.

Литов подчеркнул, что с точки зрения затрат сил ситуация изменилась кардинально. Если раньше крупная дичь приносила настоящую «выгоду», то после переключения на более мелкую добычу у людей стало уходить больше энергии и времени на охоту. Теперь одну тушу быстро съедали, поэтому требовалось добывать десятки животных вместо одного. В таких условиях охотники начали чаще сотрудничать, договариваться, заранее продумывать свои действия и использовать более эффективные инструменты.

Подобного рода навыки могли привести к ряду изменений. Среди них — развитие коллективной охоты, рост социальной кооперации, улучшение планирования и появление более сложных технологий. По мнению авторов научной работы, со временем это привело к тому, что у людей стал развиваться и увеличиваться мозг — в том числе у неандертальцев и сапиенсов.

Правда, с такой интерпретацией событий согласны не все ученые. Британский археолог Кери Шиптон (Ceri Shipton) из Университетского колледжа Лондона считает, что дело не только в размере добычи. Он указывает на признаки сложного мышления еще в среднем палеолите. Уже тогда люди могли планировать и организовывать коллективную охоту на животных среднего размера, включая лошадей и бизонов.

Другой археолог Николя Тейссандье (Nicolas Teyssandier) из Национального центра научных исследований Франции также скептически отнесся к выводам коллег из Израиля. По его мнению, адаптация к новым условиям отражает не развитие интеллекта, а способность приспосабливаться. Он отметил, что создание тяжелых каменных инструментов для охоты на крупных животных тоже требовало высокого уровня мышления и об этом не стоит забывать.

Литов признал, что ученые располагают доказательствами, указывающими на наличие когнитивных способностей у древних людей, особенно у Homo erectus, который жил на Земле от двух миллионов до 110 тысяч лет назад. Однако при этом исследователь настаивает, что переход от крупной к мелкой добыче оказал значительное влияние на дальнейшее развитие человека. 

Научная работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Игорь Байдов
531 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
9 апреля, 13:25
Андрей Серегин

В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

Археология
# дом
# майя
# раскопки
# царь
9 апреля, 16:10
Татьяна Зайцева

Груз затонувшего корабля перевернул представления об обращении с железом в древнем Средиземноморье

Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.

Археология
# археология Израиля
# железо
# затонувший корабль
# история
# подводная археология
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
