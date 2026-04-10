Как заяц стал символом Пасхи

Для россиян Пасха, которую в этом году отмечают 12 апреля, входит в тройку наиболее важных праздников, уступая лишь Новому году и Дню Победы. Ученые Пермского Политеха рассказали, как еврейский Песах повлиял на возникновение христианского варианта торжества, почему православные, католики и иудеи отмечают праздник в разные даты, правда ли, что изначально кулич был просто освященным хлебом, почему яйца красили только в красный, что символизирует творожная Пасха и откуда взялся пасхальный заяц.

По данным ВЦИОМ, для россиян Пасха входит в тройку наиболее важных дат (29% празднующих), уступая лишь Новому году (58%) и Дню Победы (65%). Интересно, что она опережает по популярности даже Рождество.

— Пасху чаще отмечают женщины, люди зрелого возраста и жители глубинки, где обычаи укоренены в культуру сильнее, чем в крупных городах. Основными культурными практиками остаются покраска яиц, выпечка или покупка куличей, поздравления родных и друзей, поход в гости, — комментирует кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константин Антипьев.

Традиционно Пасху празднуют в странах, где основная религия — христианство в разных его формах.

— В католических странах, таких как Италия, Испания, Польша, люди чаще посещают церковные службы. В протестантских, например, в США, этот день считается скорее семейным праздником, но с религиозным смыслом. В православных России, Сербии, Беларуси Пасха давно вышла за рамки сугубо религиозного праздника и стала важной культурной практикой, сохранявшейся даже в советский атеистический период, — говорит Константин Антипьев.

Иудеи отмечают отдельный праздник — Песах, собираясь на ритуальную трапезу седер, где едят пресные лепешки и вспоминают события Исхода из египетского рабства.

Как иудейский Песах повлиял на возникновение христианской Пасхи

Христианская Пасха исторически произошла от Песаха, и в начале I века они были тесно связаны. Однако корни самого Песаха уходят в еще более древние времена. Задолго до формирования иудейской традиции у кочевых еврейских и арабских племен существовал весенний праздник, связанный с размножением скота, когда в жертву приносили новорожденного ягненка. Позже, с переходом к земледелию, он объединился с праздником жатвы и приготовлением пресных лепешек. И только затем эти архаичные обряды слились с тем событием, которое описано в Ветхом Завете и которое придало празднику его исторический смысл.

— Согласно библейскому повествованию, израильтяне, пришедшие в Египет как гости из-за голода, со временем превратились в рабов. Опасаясь их возможного союза с врагами, египетский фараон жестоко угнетал израильтян, приказывая убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы остановить размножение народа. Страдая от гнета, израильтяне взывали к Богу, который избрал пророка Моисея, чтобы тот потребовал от фараона прекратить мучить народ. После отказа Бог наслал на Египет десять казней, и последняя из них заставила фараона отпустить израильтян, что и стало их Исходом из рабства. В ту ночь Ангел Божий поражал египетских первенцев, но проходил мимо домов израильтян, чьи дверные косяки были помечены кровью жертвенного ягненка. В память об этом избавлении был установлен иудейский праздник Песах, вобравший в себя и более древние весенние традиции жертвоприношения ягненка и пресных лепешек, — рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.

Для ранних христиан этот иудейский праздник стал символической основой, на которую было наложено новое вероучение о жертве и искуплении. Впоследствии пути праздников разошлись, а их смысловое наполнение стало принципиально разным.

— Для христиан этот праздник стал прообразом событий, связанных с Иисусом Христом, потому что в Ветхом Завете жертвенный агнец спасал от гибели первенцев, а в Новом Завете сам Христос выступил как Агнец Божий, чья кровь избавляет от вечной смерти. Апостол Павел прямо называет его «наша Пасха», сравнивая с жертвенным ягненком, чья кровь спасла народ от гибели. Поскольку распятие Христа произошло именно в те дни, когда иудеи готовились к Песаху, его крестная смерть была воспринята как новая искупительная жертва за грехи всего человечества, а воскресение — как победа над смертью. Так иудейский праздник спасения от физической смерти и рабства превратился в христианское торжество победы над духовной смертью и дарования вечной жизни, — продолжает Михаил Нечаев.

Таким образом, христианская Пасха сохранила ключевую идею избавления, но перенесла ее из национально-исторической плоскости в духовную. Кроме того, если в иудаизме праздник был привязан к конкретному историческому событию исхода, то в христианстве он стал символом надежды на всеобщее воскресение.

Первоначально христианский праздник состоял из двух частей. Пасха Крестная, посвященная воспоминанию страданий и смерти Христа, отмечалась строгим постом и заканчивалась в воскресенье. А Пасха Воскресная — праздник самого воскресения — продолжался целых 50 дней, вплоть до Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа). С течением времени именно Пасха Воскресная вышла на первый план, став главным «праздником праздников и торжеством из торжеств».

Почему православный, католический и иудейский праздники отмечают в разные даты

— Разделение Песаха и Пасхи произошло на Первом Вселенском соборе в 325 году в столице Никейской империи, располагавшейся на территории современной Турции. Причиной стало желание церкви подчеркнуть независимость и уникальность христианства, — говорит Михаил Нечаев.

На нем было установлено, что Пасху следует праздновать в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия 21 марта, и обязательно после Песаха, который отмечается в 15-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунно-солнечному календарю, что по григорианскому календарю соответствует концу марта или началу апреля. В 2026 году Песах наступил с заходом солнца 1 апреля и завершился вечером 9-го.

— В 1582 году католическая церковь перешла на григорианский календарь, в то время как православная сохранила юлианский. Формально обе церкви следуют одному и тому же правилу, но используют разные астрономические таблицы. Из-за этого расчетные даты весеннего равноденствия и пасхального полнолуния у православных и католиков часто не совпадают, что и приводит к разнице в праздновании. Дополнительным фактором выступает стремление православной церкви строго соблюдать древнюю договоренность о недопустимости празднования Пасхи раньше иудейского Песаха, что также иногда сдвигает дату, — объяснил Михаил Нечаев.

В 2026 году католическая Пасха отмечалась 5 апреля, а православная пройдет 12-го числа.

Михаил Нечаев отметил, что дата праздника меняется каждый год, потому что он привязан не к фиксированному числу календаря, а к конкретным астрономическим событиям — весеннему равноденствию и полнолунию. Получается, что Пасха может выпадать на любой день в промежутке с 4 апреля по 8 мая. У христиан она считается главным торжеством, «началом начал», поэтому от ее даты зависят и все остальные переходящие церковные праздники. Сложившаяся система была определена на том же Вселенском соборе. Отсчитав от Пасхи определенное количество дней, получают даты Вербного воскресенья (за неделю), Вознесения (на 40-й день) и Троицы (на 50-й день).

Именно Пасха становится кульминацией многодневного воздержания, когда верующие с радостью прекращают пост и приступают к праздничному столу. Это знаменует переход от скорби и покаяния к всеобщей радости о Спасителе. Строгие правила поста сохраняются до наступления этого дня, и первая пасхальная трапеза, на которой разрешается любая пища, символизирует окончание долгого периода ограничений и духовного очищения.

Яйца, куличи и пасха: история появления традиционных праздничных блюд

— Для большинства современных людей пасхальные блюда — это прежде всего яркая и вкусная традиция, не требующая особых усилий, а не религиозный обряд. Даже многие верующие не всегда могут объяснить символическое значение кулича или крашеных яиц, совершая эти действия скорее по привычке, чем осознанно. Первоначальный смысл во многом утрачен, но традиция сохранилась благодаря своей зрелищности и доступности: кулич теперь можно не печь, а купить, а есть пасхальные угощения может человек любой веры, не связывая это с посещением церкви или молитвой, — отметил Константин Антипьев.

Однако для тех, кто все же задается вопросом, почему праздник Пасхи стал неразрывно связан с определенными блюдами, эксперт Пермского Политеха объяснил историю их происхождения.

Почему начали красить яйца

— Самая известная легенда связывает обычай красить яйца с Марией Магдалиной. Согласно преданию, она пришла к римскому императору Тиберию с проповедью о Воскресении Христа и поднесла ему простое куриное яйцо. Император усомнился, сказав, что это так же невозможно, как и то, чтобы белое яйцо стало красным. В тот же миг яйцо в его руке покраснело, — делится Михаил Нечаев.

В православной традиции долгое время яйца красили только в красный цвет, который символизировал кровь, пролитую Спасителем. Традиционно это делали с помощью крепкого отвара из луковой шелухи, также использовали природные красители из сока свеклы и вишни. Позже стали добавлять и другие оттенки, а также украшать яйца узорами, каждый из которых имеет свое символическое значение (например, дубовые листья — символ силы, сосновые ветки — здоровья).

Когда и зачем стали печь куличи

— История кулича восходит к апостольским временам — примерно 30-100 годам нашей эры. После Вознесения Христа ученики, собираясь на трапезу, оставляли центральное место за столом свободным и клали перед ним хлеб, веря, что воскресший Учитель невидимо присутствует среди них. В церкви эта традиция сохранилась в виде артоса — большого освященного хлеба, который всю Светлую седмицу находится в храме, а привычный нам кулич стал его «домашним» вариантом, — рассказал Михаил Нечаев.

Изначально куличи выпекались без форм, как круглый хлеб, а высокая цилиндрическая форма, напоминающая ромовую бабу, пришла в Россию из Европы лишь в XIX веке.

Что символизирует творожная пасха

— Творожная пасха распространена в основном в России и Беларуси. Ее готовят в форме усеченной пирамиды, что символизирует Голгофу и Гроб Господень. На гранях формы традиционно выдавливаются буквы «ХВ» (Христос Воскресе!). Блюдо готовится из протертого творога, масла, сметаны и изюма, без выпечки, что подчеркивает его особую, «чистую» природу. Появление творожной пасхи на столе — это одновременно и напоминание о жертве Христа, и ликование о Его Воскресении, а также символ того, что вечная жизнь даруется всем верующим, — отметил Михаил Нечаев.

У католиков на Пасху главным блюдом считается запеченный ягненок, а пасхальный хлеб варьируется от страны к стране — в Италии это голубка «Коломба», в Англии — пирог «Симнель» с марципаном, в Польше и Австрии — ромовая баба или «Бабка». Яйца тоже красят, но чаще используют шоколадные или марципановые, а ключевым светским символом выступает пасхальный кролик, который, приносит детям корзины со сладостями.

Откуда взялся пасхальный заяц и что обозначает этот символ

Пасхальный заяц в западной традиции — это фигура, чьи корни уходят в дохристианские верования, где заяц или кролик, благодаря своей выдающейся плодовитости, считался священным животным богини весны и плодородия Эостре, в честь которой в английском и немецком языках и назвали праздник (Easter).

— Самое раннее документальное его упоминание датируется 1682 годом. В своем трактате «О пасхальных яйцах» немецкий профессор медицины Георг Франк фон Франкенау описал народное поверье в юго-западной Германии, согласно которому заяц прячет в саду окрашенные яйца, которые затем с радостью ищут дети. Постепенно эта традиция распространилась по Европе и была завезена в Северную Америку немецкими иммигрантами в XVIII веке, — рассказывает Михаил Нечаев.

Это языческое животное не было отвергнуто христианством, а органично вплелось в канву нового праздника: на смену поклонению богине пришло почитание воскресшего Христа, а заяц остался, но уже как символ новой, вечной жизни.

— На западе персонаж стал важным элементом коммерческой и детской культуры. Образ Христа и символика воскресения слишком сложны для маленького ребенка, а пасхальный заяц легко ассоциируется с ярким волшебным праздником и в сочетании со сладкими подарками делает Пасху сопоставимой по значимости с Рождеством и днем рождения. Именно поэтому этот персонаж активно фигурирует в западных мультфильмах, кино, литературе и детских книжках. В России он никогда не был массовым символом праздника: хотя его образ изредка появлялся на дореволюционных пасхальных почтовых открытках, широкого распространения он не получил, — поделился Константин Антипьев.

