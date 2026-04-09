Роскосмос раскрыл подробности вывода РОС на орбиту

Меньше четырех лет остается до того дня, когда Международную космическую станцию сведут с орбиты и затопят в Тихом океане. Для российской космонавтики это не конец, а начало новой эры. Будущее преемницы МКС — Российской орбитальной станции (РОС) — один из самых обсуждаемых вопросов в отрасли. Подробности выведения ее на орбиту раскрыли эксперты Госкорпорации «Роскосмос» на форуме активной молодежи «Команда будущего», старт которому был дан на базе Московского авиационного института в рамках Всероссийской недели космоса.

План «Полярный круг» отменен. Что дальше?

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников в рамках панельной дискуссии форума представил четкий график работ по РОС: первый модуль должен появиться на орбите уже в 2028 году, а полностью станцию развернут к 2034-му. Главный вызов сейчас — синхронизация. Речь о том, что нужно успеть запустить новую станцию до того, как старая уйдет в океан: развертывание первого модуля Российской орбитальной станции планируется начать с российского сегмента МКС — к нему будет стыковаться один из главных узлов.

Долгое время ходили слухи, что новая станция отправится к полярному кругу. И эти слухи имели под собой основу: действительно, рассматривался вариант высокоширотной орбиты с наклонением 96,8 градуса. Эскизный проект был защищен именно под эту орбиту. Но в 2025 году инженеры вернулись к обсуждению данного вопроса и приняли другое решение: РОС будет работать на орбите с наклонением 51,6 градуса — той же самой, где сейчас находится МКС.

Как пояснил Владимир Кожевников на форуме в МАИ, полярный вариант потребовал бы создания не только самой станции, но и нового пилотируемого корабля, и новой ракеты-носителя, и дополнительной наземной инфраструктуры. Говоря проще — в данном случае было бы слишком много нового, а это значит — слишком высокие риски. Решение об изменении орбиты было принято после глубокого анализа, который провела рабочая группа с участием экспертов «Роскосмоса» и Российской академии наук. Итог оказался убедительным.

Выбранная орбита, по словам Владимира Кожевникова, дает сразу несколько важных преимуществ. Полярная орбита проходит через Южно-Атлантическую аномалию и области повышенной радиации, поэтому работать там длительное время было бы опасно для здоровья космонавтов — наклонение 51,6 градуса же гарантирует безопасные условия для экипажа. Кроме того, выведение на эту орбиту — технологически отработанная процедура, и ракеты могут доставить сюда на 15—20% больше грузов, чем на полярную. А значит, на станцию полетит больше научной аппаратуры, оборудования и припасов. И наконец, сборка РОС прямо на российском сегменте МКС позволяет не строить все с нуля, а использовать уже существующую инфраструктуру и наработки.

Как будут собирать станцию: конструктор в космосе

Самый интересный момент, который раскрыли инженеры, касается того, как именно будет собираться новая станция. РОС не будут запускать единым целым: ее действительно будут возводить на базе российского модуля «Наука» Международной космической станции.

Процесс пойдет поэтапно. Планируется, что в 2028 году на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ) — именно он станет «сердцем» будущей станции. Затем к нему добавят универсальный узловой модуль (он заменит модуль «Причал»), после чего пристыкуют шлюзовой модуль для выхода в открытый космос и базовый модуль, где будут жить и работать космонавты.

Ключевую роль в этом процессе сыграет уже существующий модуль «Наука» — самый крупный и современный российский модуль на МКС, запущенный в 2021 году. Он будет отстыкован от старой станции и станет частью новой. Вместе с ним на РОС «переедут» уникальное оборудование и 11-метровый европейский манипулятор ERA — роботизированная «рука», способная перемещать грузы массой до восьми тонн с точностью до пяти миллиметров. ERA умеет «гулять» по станции, открепляясь от одного узла крепления и перебираясь к другому, подобно гусенице. Управлять им можно как с борта, так и из открытого космоса. В 2023 году космонавты Сергей Прокопьев и выпускник МАИ Дмитрий Петелин с помощью ERA успешно перенесли шлюзовую камеру с одного модуля на другой — наглядная демонстрация того, как человек и робот работают в одной связке.

«Вечная» станция

Одна из главных инноваций — это открытая модульная архитектура, которая сделает станцию практически «вечной».

Что это означает на практике? Все предыдущие станции — и советский «Мир», и МКС — проектировались как монолит. Если один критический элемент выходил из строя, это могло парализовать работу всего комплекса. РОС же собрана по принципу конструктора: станция состоит из двух типов модулей — базовых (целевых), где проводятся научные работы, и универсальных узловых, которые выполняют роль коммутатора.

Если какой-то модуль выработает свой ресурс или морально устареет, его можно просто отстыковать и заменить новым, доставленным с Земли. Старый модуль будет затоплен в океане, а на его место прилетит свежий. Этот принцип заложен в саму конструкцию станции и не требует сложных ремонтных работ в космосе.

Что будет с полярными исследованиями?

А как же те самые уникальные научные эксперименты, которые планировали проводить на полярной орбите? Их не бросят. Как ранее сообщал директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов, эти исследования будут компенсированы с использованием возможностей программы «Бион» .

В частности, в рамках работ по спутнику «Бион-М» №3, запуск которого планируется на 2030 год, будут проводиться эксперименты на полярной орбите высотой не менее 800 километров. Это позволит реализовать их на новом, более высоком уровне. Предшественник «Биона-М» №2 уже летал на полярную орбиту в 2025 году — на его борту находились 75 мышей, полторы тысячи мух-дрозофил, микроорганизмы, семена растений и даже муравьи. Уровень радиации на той орбите был на треть выше, чем на МКС, что приближало условия к межпланетному полету. Теперь наука идет дальше.

Кроме того, в составе РОС предлагается создать трансформируемый модуль с центрифугой короткого радиуса — для отработки технологий искусственной гравитации, необходимых для будущих полетов к Марсу и другим планетам. Если этот проект будет реализован, он обеспечит приоритет российской науки в совершенно новой сфере.

Космический порт для всего мира

У выбранной орбиты есть и еще одно важное преимущество. Наклонение 51,6 градуса — не уникально. На этой же орбите планируют работать американские коммерческие станции — Axiom и Orbital Reef — и индийские партнеры по программе «Гаганьян». Как заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС в апреле 2025 года, такое соседство — нахождение РОС на близких орбитах с другими перспективными станциями — расширяет возможности для международного сотрудничества и, что особенно важно, для взаимного спасения в критических ситуациях.

Таким образом, Российская орбитальная станция в перспективе станет не просто национальной станцией, а частью будущей орбитальной экосистемы. Это открывает перспективы для международного сотрудничества и, что особенно важно, создает систему взаимного спасения в критических ситуациях — если на одной станции случится авария, экипаж сможет перебраться на другую, отмечают эксперты отрасли.

