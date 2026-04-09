Роскосмос раскрыл подробности вывода РОС на орбиту
Меньше четырех лет остается до того дня, когда Международную космическую станцию сведут с орбиты и затопят в Тихом океане. Для российской космонавтики это не конец, а начало новой эры. Будущее преемницы МКС — Российской орбитальной станции (РОС) — один из самых обсуждаемых вопросов в отрасли. Подробности выведения ее на орбиту раскрыли эксперты Госкорпорации «Роскосмос» на форуме активной молодежи «Команда будущего», старт которому был дан на базе Московского авиационного института в рамках Всероссийской недели космоса.
План «Полярный круг» отменен. Что дальше?
Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников в рамках панельной дискуссии форума представил четкий график работ по РОС: первый модуль должен появиться на орбите уже в 2028 году, а полностью станцию развернут к 2034-му. Главный вызов сейчас — синхронизация. Речь о том, что нужно успеть запустить новую станцию до того, как старая уйдет в океан: развертывание первого модуля Российской орбитальной станции планируется начать с российского сегмента МКС — к нему будет стыковаться один из главных узлов.
Долгое время ходили слухи, что новая станция отправится к полярному кругу. И эти слухи имели под собой основу: действительно, рассматривался вариант высокоширотной орбиты с наклонением 96,8 градуса. Эскизный проект был защищен именно под эту орбиту. Но в 2025 году инженеры вернулись к обсуждению данного вопроса и приняли другое решение: РОС будет работать на орбите с наклонением 51,6 градуса — той же самой, где сейчас находится МКС.
Как пояснил Владимир Кожевников на форуме в МАИ, полярный вариант потребовал бы создания не только самой станции, но и нового пилотируемого корабля, и новой ракеты-носителя, и дополнительной наземной инфраструктуры. Говоря проще — в данном случае было бы слишком много нового, а это значит — слишком высокие риски. Решение об изменении орбиты было принято после глубокого анализа, который провела рабочая группа с участием экспертов «Роскосмоса» и Российской академии наук. Итог оказался убедительным.
Выбранная орбита, по словам Владимира Кожевникова, дает сразу несколько важных преимуществ. Полярная орбита проходит через Южно-Атлантическую аномалию и области повышенной радиации, поэтому работать там длительное время было бы опасно для здоровья космонавтов — наклонение 51,6 градуса же гарантирует безопасные условия для экипажа. Кроме того, выведение на эту орбиту — технологически отработанная процедура, и ракеты могут доставить сюда на 15—20% больше грузов, чем на полярную. А значит, на станцию полетит больше научной аппаратуры, оборудования и припасов. И наконец, сборка РОС прямо на российском сегменте МКС позволяет не строить все с нуля, а использовать уже существующую инфраструктуру и наработки.
Как будут собирать станцию: конструктор в космосе
Самый интересный момент, который раскрыли инженеры, касается того, как именно будет собираться новая станция. РОС не будут запускать единым целым: ее действительно будут возводить на базе российского модуля «Наука» Международной космической станции.
Процесс пойдет поэтапно. Планируется, что в 2028 году на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ) — именно он станет «сердцем» будущей станции. Затем к нему добавят универсальный узловой модуль (он заменит модуль «Причал»), после чего пристыкуют шлюзовой модуль для выхода в открытый космос и базовый модуль, где будут жить и работать космонавты.
Ключевую роль в этом процессе сыграет уже существующий модуль «Наука» — самый крупный и современный российский модуль на МКС, запущенный в 2021 году. Он будет отстыкован от старой станции и станет частью новой. Вместе с ним на РОС «переедут» уникальное оборудование и 11-метровый европейский манипулятор ERA — роботизированная «рука», способная перемещать грузы массой до восьми тонн с точностью до пяти миллиметров. ERA умеет «гулять» по станции, открепляясь от одного узла крепления и перебираясь к другому, подобно гусенице. Управлять им можно как с борта, так и из открытого космоса. В 2023 году космонавты Сергей Прокопьев и выпускник МАИ Дмитрий Петелин с помощью ERA успешно перенесли шлюзовую камеру с одного модуля на другой — наглядная демонстрация того, как человек и робот работают в одной связке.
«Вечная» станция
Одна из главных инноваций — это открытая модульная архитектура, которая сделает станцию практически «вечной».
Что это означает на практике? Все предыдущие станции — и советский «Мир», и МКС — проектировались как монолит. Если один критический элемент выходил из строя, это могло парализовать работу всего комплекса. РОС же собрана по принципу конструктора: станция состоит из двух типов модулей — базовых (целевых), где проводятся научные работы, и универсальных узловых, которые выполняют роль коммутатора.
Если какой-то модуль выработает свой ресурс или морально устареет, его можно просто отстыковать и заменить новым, доставленным с Земли. Старый модуль будет затоплен в океане, а на его место прилетит свежий. Этот принцип заложен в саму конструкцию станции и не требует сложных ремонтных работ в космосе.
Что будет с полярными исследованиями?
А как же те самые уникальные научные эксперименты, которые планировали проводить на полярной орбите? Их не бросят. Как ранее сообщал директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов, эти исследования будут компенсированы с использованием возможностей программы «Бион» .
В частности, в рамках работ по спутнику «Бион-М» №3, запуск которого планируется на 2030 год, будут проводиться эксперименты на полярной орбите высотой не менее 800 километров. Это позволит реализовать их на новом, более высоком уровне. Предшественник «Биона-М» №2 уже летал на полярную орбиту в 2025 году — на его борту находились 75 мышей, полторы тысячи мух-дрозофил, микроорганизмы, семена растений и даже муравьи. Уровень радиации на той орбите был на треть выше, чем на МКС, что приближало условия к межпланетному полету. Теперь наука идет дальше.
Кроме того, в составе РОС предлагается создать трансформируемый модуль с центрифугой короткого радиуса — для отработки технологий искусственной гравитации, необходимых для будущих полетов к Марсу и другим планетам. Если этот проект будет реализован, он обеспечит приоритет российской науки в совершенно новой сфере.
Космический порт для всего мира
У выбранной орбиты есть и еще одно важное преимущество. Наклонение 51,6 градуса — не уникально. На этой же орбите планируют работать американские коммерческие станции — Axiom и Orbital Reef — и индийские партнеры по программе «Гаганьян». Как заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС в апреле 2025 года, такое соседство — нахождение РОС на близких орбитах с другими перспективными станциями — расширяет возможности для международного сотрудничества и, что особенно важно, для взаимного спасения в критических ситуациях.
Таким образом, Российская орбитальная станция в перспективе станет не просто национальной станцией, а частью будущей орбитальной экосистемы. Это открывает перспективы для международного сотрудничества и, что особенно важно, создает систему взаимного спасения в критических ситуациях — если на одной станции случится авария, экипаж сможет перебраться на другую, отмечают эксперты отрасли.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
6 Марта, 2015
Дети-маугли
17 Марта, 2016
10 хладнокровных убийц из мира животных
11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
