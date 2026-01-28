  • Добавить в закладки
28 января, 18:37
Любовь С.
6

В Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы

❋ 4.8

В древнем городе Иераш на территории современной Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы, которая бушевала в Восточной Римской (Византийской) империи в VI-VIII веках. Анализ костей, зубов и древней ДНК позволил реконструировать катастрофические события той эпохи и показал, что людей хоронили в спешке — без гробов и погребальных ритуалов.

Археология
# археологические раскопки
# ДНК
# изотопный анализ
# пандемия
# Черная смерть
# Юстинианова чума
Древний ипподром в городе Иераш, место массового захоронения жертв Юстиниановой чумы/ © Karen Hendrix, University of Sydney

Первая пандемия чумы, или Юстинианова чума, началась в 541 году в Египте и распространилась в Восточном Средиземноморье, Европе и на Ближнем Востоке. Болезнь проявлялась в виде отдельных вспышек на протяжении почти двух столетий и в общей сложности унесла жизни примерно 50 миллионов человек — четверть мирового населения того времени.

Исторические источники описывают опустевшие города, резкое сокращение населения и экономический упадок, однако археологических свидетельств, напрямую связанных с этой пандемией, до сих пор было очень мало. Лишь в 2013 году исследователи установили, что возбудителем эпидемии была та же чумная палочка, что и у средневековой «черной смерти» — Yersinia pestis.

Иераш, известный в Античности как Гераса, в позднеримское и ранневизантийское время был крупным городом Декаполиса и важным торговым узлом. Именно через него проходили торговые пути, связывающие Левант с Египтом, Сирией и Малой Азией. Правда, к VI веку население города сократилось, что сделало его уязвимым перед эпидемиями.

Недавно во время раскопок заброшенного ипподрома в Иераше в помещениях W2 и W3 археологи обнаружили плотное скопление человеческих останков — около 230 человек, уложенных слоями без гробов. Отсутствие следов насилия и чрезвычайно высокая плотность захоронения указали на внезапную массовую смерть. Тела, по оценкам, захоронили в очень короткий срок — вероятно, в течение нескольких дней или недель.

Затем, проанализировав древнюю ДНК, международная исследовательская группа под руководством Карен Хендрикс (Karen Hendrix) из Университета Центральной Флориды (США) выявила у погребенных штамм возбудителя чумы — бактерии Y.pestis. Открытие подтвердило, что причиной массовой гибели стала вспышка, связанная с Юстиниановой чумой.

Зуб одного из погребенных на ипподроме города Иераш / © Greg O’Corry Crowe FAU

Заглянуть в биографии погибших позволил изотопный анализ костей и зубов: показатели углерода и азота указали на типичный для региона рацион, состоящий из местных сельскохозяйственных продуктов. Генетический анализ митохондриальной ДНК выявил материнские линии, характерные для византийского Леванта, а значит, погибшие были частью населения местного региона, хотя выросли в разных природных условиях. На это указал разброс значений кислородных изотопов в зубной эмали.

В совокупности картина, по мнению авторов научной работы, опубликованной в Journal of Archaeological Science, отражает социальную и географическую неоднородность населения города в момент эпидемии. Выходит, чума поразила не обособленную группу, а обычных жителей и гостей города, вовлеченных в его экономическую и социальную жизнь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
315 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Археология
# археологические раскопки
# ДНК
# изотопный анализ
# пандемия
# Черная смерть
# Юстинианова чума
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
27 января, 14:40
Максим Абдулаев

Употребление алкоголя на протяжении жизни связали с двойным риском рака прямой кишки

Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# колоректальный рак
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Комментарии

Последние новости:

  1. В Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы

    28 января, 18:37

  2. Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника

    28 января, 15:14

  3. Использование своей звезды как сверхмощного космического корабля оказалось гравитационно безопасным

    28 января, 14:06

  4. Люди повелись на дипфейк, даже если их прямо предупредили о генерации

    28 января, 13:30
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

