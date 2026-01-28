Уведомления
В Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы
В древнем городе Иераш на территории современной Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы, которая бушевала в Восточной Римской (Византийской) империи в VI-VIII веках. Анализ костей, зубов и древней ДНК позволил реконструировать катастрофические события той эпохи и показал, что людей хоронили в спешке — без гробов и погребальных ритуалов.
Первая пандемия чумы, или Юстинианова чума, началась в 541 году в Египте и распространилась в Восточном Средиземноморье, Европе и на Ближнем Востоке. Болезнь проявлялась в виде отдельных вспышек на протяжении почти двух столетий и в общей сложности унесла жизни примерно 50 миллионов человек — четверть мирового населения того времени.
Исторические источники описывают опустевшие города, резкое сокращение населения и экономический упадок, однако археологических свидетельств, напрямую связанных с этой пандемией, до сих пор было очень мало. Лишь в 2013 году исследователи установили, что возбудителем эпидемии была та же чумная палочка, что и у средневековой «черной смерти» — Yersinia pestis.
Иераш, известный в Античности как Гераса, в позднеримское и ранневизантийское время был крупным городом Декаполиса и важным торговым узлом. Именно через него проходили торговые пути, связывающие Левант с Египтом, Сирией и Малой Азией. Правда, к VI веку население города сократилось, что сделало его уязвимым перед эпидемиями.
Недавно во время раскопок заброшенного ипподрома в Иераше в помещениях W2 и W3 археологи обнаружили плотное скопление человеческих останков — около 230 человек, уложенных слоями без гробов. Отсутствие следов насилия и чрезвычайно высокая плотность захоронения указали на внезапную массовую смерть. Тела, по оценкам, захоронили в очень короткий срок — вероятно, в течение нескольких дней или недель.
Затем, проанализировав древнюю ДНК, международная исследовательская группа под руководством Карен Хендрикс (Karen Hendrix) из Университета Центральной Флориды (США) выявила у погребенных штамм возбудителя чумы — бактерии Y.pestis. Открытие подтвердило, что причиной массовой гибели стала вспышка, связанная с Юстиниановой чумой.
Заглянуть в биографии погибших позволил изотопный анализ костей и зубов: показатели углерода и азота указали на типичный для региона рацион, состоящий из местных сельскохозяйственных продуктов. Генетический анализ митохондриальной ДНК выявил материнские линии, характерные для византийского Леванта, а значит, погибшие были частью населения местного региона, хотя выросли в разных природных условиях. На это указал разброс значений кислородных изотопов в зубной эмали.
В совокупности картина, по мнению авторов научной работы, опубликованной в Journal of Archaeological Science, отражает социальную и географическую неоднородность населения города в момент эпидемии. Выходит, чума поразила не обособленную группу, а обычных жителей и гостей города, вовлеченных в его экономическую и социальную жизнь.
