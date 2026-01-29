Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы показали, как темная материя сформировала каркас Вселенной
Астрономы разработали детальную карту распределения массы на участке неба COSMOS-Web. На ней показана гипотетическая темная материя, составляющая примерно 85% всей материи во Вселенной и ответственная за формирование галактик и крупных космических структур. Таким образом, ученые смогли рассмотреть «скелет» космической паутины и показать, как темная и обычная материя формируют Вселенную.
Темная материя, недоступная прямому наблюдению в оптическом и инфракрасном диапазонах, играет определяющую роль в устройстве мироздания. Без нее формирование звезд и галактик в нынешних объемах происходило бы много медленнее, поставив под угрозу существование наблюдаемой Вселенной. Поскольку эта гипотетическая субстанция не излучает и не поглощает свет, о ее присутствии ученые судят по гравитационному влиянию на видимую материю и свет от далеких галактик.
Один из наиболее надежных методов таких исследований — гравитационное линзирование, при котором массивные структуры слегка искажают формы фоновых объектов. До сих пор карты, построенные таким образом, либо охватывали большие участки неба с низкой детализацией, либо отличались высоким разрешением, но на очень малых масштабах.
Авторы новой научной работы, представленной в журнале Nature Astronomy, команда под руководством Дианы Сконьямильо (Diana Scognamiglio) из Лаборатории реактивного движения NASA, использовала данные обзорной программы COSMOS-Web. Их получили с помощью инфракрасной камеры NIRCam, установленной на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Проанализировав изображения в двух инфракрасных диапазонах, астрономы измерили формы более чем 179 тысяч далеких галактик. Благодаря исключительному качеству изображений исследователи достигли плотности измерений, составляющей приблизительно 129 галактик на квадратную угловую минуту — более чем вдвое выше, чем в предыдущих картах, построенных по данным «Хаббла».
Эти измерения легли в основу разработки карты распределения массы на изучаемом участке неба. Подход позволил различить не только массивные скопления галактик, но и тонкие нити темной материи — так называемые филаменты, соединяющие скопления в единую космическую сеть, — а также области с пониженной плотностью вещества. Кроме того, карта прослеживает структуры на больших космологических расстояниях, сформировавшихся на ранних этапах эволюции Вселенной.
Сравнение новой карты с данными, ранее полученными в других диапазонах, в том числе рентгеновском, показало, что в большинстве случаев плотные сгустки массы совпадают с известными скоплениями галактик. Особый интерес представляют структуры, почти невидимые в свете или рентгеновском излучении. Это указывает на существование «скрытых» или малосветящихся областей, где доминирует темная материя.
Полученная карта, по мнению авторов исследования, стала своеобразным эталоном для проверки космологических моделей и свойств темной материи. Дальнейшие наблюдения позволят изучить, как окружающая среда влияет на эволюцию галактик, а также проследить рост космических структур с беспрецедентной точностью. Если выводы ученых верны, орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» смогла не только заглянуть в раннюю Вселенную, но и буквально «взвесить» ее невидимую основу.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии