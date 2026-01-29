Астрономы показали, как темная материя сформировала каркас Вселенной

Астрономы разработали детальную карту распределения массы на участке неба COSMOS-Web. На ней показана гипотетическая темная материя, составляющая примерно 85% всей материи во Вселенной и ответственная за формирование галактик и крупных космических структур. Таким образом, ученые смогли рассмотреть «скелет» космической паутины и показать, как темная и обычная материя формируют Вселенную.

Темная материя, недоступная прямому наблюдению в оптическом и инфракрасном диапазонах, играет определяющую роль в устройстве мироздания. Без нее формирование звезд и галактик в нынешних объемах происходило бы много медленнее, поставив под угрозу существование наблюдаемой Вселенной. Поскольку эта гипотетическая субстанция не излучает и не поглощает свет, о ее присутствии ученые судят по гравитационному влиянию на видимую материю и свет от далеких галактик.

Один из наиболее надежных методов таких исследований — гравитационное линзирование, при котором массивные структуры слегка искажают формы фоновых объектов. До сих пор карты, построенные таким образом, либо охватывали большие участки неба с низкой детализацией, либо отличались высоким разрешением, но на очень малых масштабах.

Авторы новой научной работы, представленной в журнале Nature Astronomy, команда под руководством Дианы Сконьямильо (Diana Scognamiglio) из Лаборатории реактивного движения NASA, использовала данные обзорной программы COSMOS-Web. Их получили с помощью инфракрасной камеры NIRCam, установленной на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Проанализировав изображения в двух инфракрасных диапазонах, астрономы измерили формы более чем 179 тысяч далеких галактик. Благодаря исключительному качеству изображений исследователи достигли плотности измерений, составляющей приблизительно 129 галактик на квадратную угловую минуту — более чем вдвое выше, чем в предыдущих картах, построенных по данным «Хаббла».

Карта распределения темной материи, основанная на данных, полученных при помощи космического телескопа «Хаббл» / © Dr. Gavin Leroy/Professor Richard Massey/COSMOS-Webb collaboration.

Эти измерения легли в основу разработки карты распределения массы на изучаемом участке неба. Подход позволил различить не только массивные скопления галактик, но и тонкие нити темной материи — так называемые филаменты, соединяющие скопления в единую космическую сеть, — а также области с пониженной плотностью вещества. Кроме того, карта прослеживает структуры на больших космологических расстояниях, сформировавшихся на ранних этапах эволюции Вселенной.

Сравнение новой карты с данными, ранее полученными в других диапазонах, в том числе рентгеновском, показало, что в большинстве случаев плотные сгустки массы совпадают с известными скоплениями галактик. Особый интерес представляют структуры, почти невидимые в свете или рентгеновском излучении. Это указывает на существование «скрытых» или малосветящихся областей, где доминирует темная материя.

Полученная карта, по мнению авторов исследования, стала своеобразным эталоном для проверки космологических моделей и свойств темной материи. Дальнейшие наблюдения позволят изучить, как окружающая среда влияет на эволюцию галактик, а также проследить рост космических структур с беспрецедентной точностью. Если выводы ученых верны, орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» смогла не только заглянуть в раннюю Вселенную, но и буквально «взвесить» ее невидимую основу.

Любовь С. 316 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.