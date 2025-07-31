Археологи показали татуировки сибирской «ледяной мумии» возрастом более 2000 лет

На большинстве древних тел кожа практически не сохраняется, ведь после смерти человека разложение мягких тканей происходит относительно быстро. Поэтому подавляющее большинство древних останков представлено только костями. Но есть исключение — например, искусственное бальзамирование или вечная мерзлота, которая создает почти идеальные условия для консервирования мягких тканей, в том числе кожи. Она помогла сохранить тело женщины, жившей в горах Алтая более 2000 лет назад, а также редчайшие свидетельства духовной жизни кочевников.

В VI и III веках до нашей эры на территории современного Алтая кочевали племена пазырыкской культуры, относящейся к обширному скифскому миру, известному своей воинственностью и искусством «звериного стиля». Люди там занимались скотоводством, вели полукочевой образ жизни и хоронили умерших в глубоких погребальных камерах, застеленных деревом или бревнами, которые затем засыпали камнями и грунтом, формируя курганы.

Суровый климат сделал эти захоронения уникальными: превратил их обитателей в «ледяные мумии». Самый известный представитель этих «мумий» — алтайская принцесса, мумия молодой женщины возрастом примерно 30 лет. Ее «замерзшую» могилу обнаружили во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году.

Анализ тела алтайской принцессы, а также более ранние анализы «ледяных мумий» пазырыкцев показали, что представители этой культуры носили татуировки в «сибирском зверином» стиле. В некоторых случаях они покрывали почти все тело.

Пазырыкские мумии дают шанс увидеть, как кочевники украшали свои тела и какие образы для них были важны. Каждая татуировка — не просто рисунок, а часть их мировоззрения. Именно поэтому ученые внимательно исследуют каждую линию и символ на коже, считая такие открытия ключом к пониманию духовного мира древних степей.

Для археологов «ледяные мумии» — настоящая удача. Большинство древних тел лишено кожи, поэтому узнать о духовной жизни предков по тем же татуировкам почти невозможно.

Международная команда археологов под руководством Джино Каспари (Gino Caspari) из Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии совершила удивительное открытие. Ученые нашли «скрытые» татуировки на теле женщины пазырыкской культуры, которая жила на рубеже IV и III веков до нашей эры и умерла в преклонном для того времени возрасте — почти в 50 лет.

Погребальная камера женщины, как и у немногих других счастливцев, попала в ловушку вечной мерзлоты. Лед законсервировал тело, сохранив кожу, хотя время и сделало ее темной, сухой, морщинистой.

На первый взгляд, кожа мумии не содержала рисунков. Но Каспари и его коллеги применили высокоточное инфракрасное фотографирование (способ обнаружения темных пигментных включений в глубине ткани) и обнаружили целую галерею изображений. Причем не просто узоры, а сложные, динамичные сцены.

На теле женщины «проявились» охотящиеся тигры и леопарды, а также травоядные животные, которые становились их добычей. На одном участке изображен грифон — фантастическое существо с телом льва и головой птицы. На руках нашли изображения птиц.

Среди птиц ученые заметили фигуру, похожую на петуха. Однако авторы исследования отметили важный момент: пазырыкские мастера часто смешивали в своих работах реалистичные и фантастические элементы. Поэтому птица на татуировке могла быть как изображением реального пернатого, так и плодом воображения художника, символом духа или мифическим образом.

Ученые не ограничились простой фиксацией изображений. Они провели тщательный анализ, чтобы понять, как именно создавали эти татуировки. Их наносили методом прямого прокалывания кожи иглой, обмакнутой в пигмент — так называемым ручным способом («хендпоук»), когда изображение рождается точка за точкой.

Татуировка со сценой охоты, обнаруженная на теле сибирской мумии / © D. Riday

Химический анализ пигментов указал, что древний художник использовал углеродосодержащие материалы — скорее всего, древесный уголь, сажу или золу. Эти вещества дают насыщенный черный цвет, устойчивый к времени.

Исследователи обратили внимание на разницу в исполнении. Татуировки на правом предплечье женщины оказались технически сложнее и детализированнее, чем на левом. Разница в качестве может означать, что татуировки наносили разные люди с разным уровнем мастерства. Возможно, над украшением тела женщины работало несколько мастеров, или ее татуировали в разное время.

Открытие команды Каспари не просто красивые картинки из прошлого: это окно в культуру, верования и социальные практики пазырыкцев. Оно доказывает несколько важных фактов.

На одной из татуировок сибирской мумии, кажется, изображен петух / © D. Riday

Во-первых, искусство татуировки было не просто случайным явлением, а широко распространенной практикой среди кочевых народов евразийских степей уже более 2000 лет назад. Во-вторых, создание столь сложных и технически совершенных изображений требовало специализированных навыков, глубоких знаний и долгой практики. Татуирование было настоящим ремеслом, которым владели посвященные мастера.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

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Игорь Байдов 370 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.